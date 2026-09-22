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విద్యార్థులకు బిగ్ గుడ్‌న్యూస్.. బ్రేక్‌ఫాస్ట్ స్కీమ్ విస్తరణకు తమిళనాడు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్!

Free Breakfast Scheme: తమిళనాడులో ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల కోసం అమలు చేస్తున్న పెరుంతలైవర్ కామరాజర్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్ ను ప్రభుత్వం మరింత విస్తరించింది. సీఎం జోసెఫ్ విజయ్ మంగళవారం చెన్నైలోని తిరువన్మియార్ గాంధీ గ్రామంలోని ప్రభుత్వ మిడిల్ స్కూల్ లో ఈ విస్తరణను ప్రారంభించారు. విద్యార్థులకు స్వయంగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ వడ్డించారు. వారితో కలిసి విజయ్ భోజనం చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 22, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:37 PM IST
విద్యార్థులకు బిగ్ గుడ్‌న్యూస్.. బ్రేక్‌ఫాస్ట్ స్కీమ్ విస్తరణకు తమిళనాడు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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విద్యార్థులకు బిగ్ గుడ్‌న్యూస్.. బ్రేక్‌ఫాస్ట్ స్కీమ్ విస్తరణకు తమిళనాడు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్!
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