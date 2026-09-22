Free Breakfast Scheme: తమిళనాడు సీఎం జోసెఫ్ విజయ్, ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు అందిస్తున్న ఉచిత అల్పాహార పథకాన్ని మరింత విస్తరిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తొలుత 1 నుండి 5 తరగతులకు మాత్రమే వర్తించే ఈ పథకాన్ని మంగళవారం 6, 7, 8 తరగతులకు విస్తరించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ స్కీము పేరును ‘ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం’ నుంచి తమిళనాడు మాజీ సీఎం.. విద్యా సంస్కరణల ప్రదాత అయిన ‘పెరుంతలైవర్ కామరాజర్ అల్పాహార స్కీమ్’గా మారుస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
చెన్నైలోని తిరువాన్మియూర్లో ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో సీఎం విజయన్ ఈ విస్తరించిన కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఆయన స్వయంగా విద్యార్థులకు అల్పాహారం వడ్డించి, వారితో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 15,454 ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ-సహాయక పాఠశాలల్లో చదువుతున్న సుమారు 15.3 లక్షల మంది అదనపు విద్యార్థులు ఈ విస్తరణ ద్వారా లబ్ధి పొందుతారు. దీంతో ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందే వారి మొత్తం సంఖ్య 34.64 లక్షలకు చేరుతుంది.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ పథకం విస్తరణ కోసం ప్రభుత్వం అదనంగా రూ. 2,17.63 కోట్లు కేటాయించింది. దీంతో ఈ పథకం మొత్తం వార్షిక బడ్జెట్ సుమారు రూ.7,244 కోట్లకు పెరిగింది. వాస్తవానికి, ఈ అల్పాహార పథకాన్ని గత డీఎంకే ప్రభుత్వ హయాంలో ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ 2022లో ప్రాథమిక తరగతుల కోసం ప్రారంభించారు. విజయ్ కొత్త ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని కొనసాగించడమే కాకుండా, దాని పరిధిని విస్తరించి, దివంగత నాయకుడు కామరాజర్ పేరును పెట్టింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పథకం అమలు ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఉప ఎన్నికల కోసం విధించిన ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి కారణంగా కొన్ని జిల్లాల్లో దీనిని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు. పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి మార్గదర్శకుడిగా పేరుగాంచిన కామరాజర్ పేరు మీదుగానే ఈ పథకానికి నామకరణం చేశారని చాలామంది భావిస్తున్నారు.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (22.9.2026), தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவியர் பயன்பெறும் வகையில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்ட… pic.twitter.com/Galyt2gOD4
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) September 22, 2026
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