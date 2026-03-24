AIADMK Election Manifesto: తిరిగి అధికారం నిలబెట్టుకునేందుకు అన్నాడీఎంకే పార్టీ ప్రజలకు వరాల జల్లు కురిపించింది. ఉచిత పథకాలు భారీగా ప్రకటించింది. వాటిలో మహిళలకు ఉచితంగా ఫ్రిడ్జ్ ఇస్తామని.. పురుషులకు ఉచిత బస్సు పథకం అమలు చేస్తామని ఏఐడీఎంకే పార్టీ ప్రకటన చేసింది. తమిళనాడు ఎన్నికల సందర్భంగా విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టోలో భారీగా మహిళలు ఇచ్చింది. ఓట్లు ఎలాగైనా పొందాలని ఇబ్బడిముబ్బడిగా అన్నాడీఎంకే హామీలు ఇచ్చేసింది.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా చెన్నైలో అన్నాడీఎంకే మేనిఫెస్టో విడుదల చేసింది. ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి 297 హామీలతో ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. ఆస్తి పన్ను, ఇల్లు పన్ను, విద్యుత్ చార్జీలు, నీటి చార్జీలు పెరగడంతో కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి కుటుంబానికి రూ.10,000 ప్రత్యేక సాయం ఇస్తామని ఏఐడీఎంకే మేనిఫెస్టోలో తెలిపింది.
మేనిఫెస్టోలో ప్రధాన హామీలు
- రాష్ట్రంలో రేషన్ కార్డు కలిగిన మహిళలకు ఉచితంగా ఫ్రిజ్లు అందిస్తాం.
- ఐదు లక్షల మంది వర్కింగ్ మహిళలకు టూ వీలర్స్పై రూ.25,000 వరకు రాయితీ అందించడం
- మహిళలతోపాటు పురుషులకు కూడా ప్రభుత్వ బస్సులలో ఉచిత ప్రయాణం
- రేషన్ కార్డు దారులకు ప్రతి నెలా కిలో పప్పు, లీటర్ వంట నూనె అందిస్తాం.
- ప్రతి రేషన్ కార్డు కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 3 ఉచితంగా వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు
- సామాజిక పింఛన్లు రూ.2,000కు పెంపు
- గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం 150 రోజులకు పెంపు
- జల్లికట్టు బాధితులకు రూ.10 లక్షల ఆర్థిక సహాయం
- ఈపీఎస్ మహిళల కోసం కుల విలక్కు పథకం
గెలుపే లక్ష్యం..
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఇటీవల ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. 234 అసెంబ్లీ సీట్లున్న తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23వ తేదీన ఎన్నికలు జరగనుండగా.. మే 4వ తేదీన ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి. అధికారానికి దూరమైన అన్నాడీఎంకే తిరిగి దక్కించుకోవడానికి ప్రజలపై వరాల జల్లు కురిపించింది. జయలలిత తర్వాత ఏఐడీఎంకే తీవ్ర సంక్షోభంలో పడగా.. అగ్ర నాయకుడు పన్నీర్ సెల్వం డీఎంకేలో చేరడంతో ఆ పార్టీ ఉనికి ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీతో కలిసి పోటీ చేస్తోంది.
