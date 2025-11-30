Media Titan The Unstoppable Journey of Dr. Subhash Chandra: ఒకప్పుడు భారతదేశంలో టెలివిజన్ అంటే దూరదర్శన్ మాత్రమే ఉండేది. ఇక ప్రైవేట్ ఛానెల్స్ అనేవి ఎవరూ ఊహించలేదు. అలాంటి సమయంలో 1992లో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర 'జీ' టీవీని ప్రారంభించారు. ఇది భారతదేశంలో మొదటి ప్రైవేట్ శాటిలైట్ ఛానెల్. ఆ సమయంలో చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టి శాటిలైట్ అద్దెకు తీసుకుని ఛానెల్ మొదలుపెట్టారు. ఆ ఛానెల్ వచ్చాక భారతీయులు తమ భాషలో తమకు నచ్చిన కార్యక్రమాలు చూడడం మొదలుపెట్టారు. ప్రకటనలు పరిశ్రమ కూడా బాగా పెరిగింది.
అయితే సుభాష్ చంద్ర టెలివిజన్తో ఆగిపోలేదు.. ఆయన ఎస్సెల్ గ్రూప్ను పెంచుతూ ప్యాకేజింగ్ కంపెనీని ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదిగా చేశారు. టూత్పేస్ట్ ట్యూబ్లు ఇంకా చాలా వస్తువుల ప్యాకేజింగ్లో కొత్త టెక్నాలజీ తెచ్చారు. ముంబైలో ఎస్సెల్ వరల్డ్ అనే భారతదేశంలోనే మొదటి అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ కట్టారు. ఆ తర్వాత డిష్ టీవీ, జీ ఫైవ్, వియన్ న్యూస్ ఛానెల్, పిల్లల స్కూల్స్, కిడ్జీ పాఠశాలలు ఇంకా చాలా వ్యాపారాలు చేశారు.
సుభాష్ చంద్ర ఎప్పుడూ కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్లేవారు. ఇతరులు చేయని పనులు చేశారు. ఇంటర్నెట్ రాకముందే దాని గురించి ఆలోచించి జీ ఫైవ్ లాంటి ఓటీటీ సేవ తెచ్చారు. భారతదేశం గురించి ప్రపంచానికి చెప్పాలని వియన్ న్యూస్ ఛానెల్ మొదలుపెట్టారు. ఓసారి అయితే కంపెనీకి రుణం సమస్య రాగా.. సుభాష్ చంద్ర ఎవరిని తప్పుపట్టకుండా తనే బాధ్యత తీసుకుని దాదాపు అన్ని అప్పులు తిరిగి చెల్లించారు. ఇది చాలా మంది వ్యాపారవేత్తలకు గొప్ప ఉదాహరణగా నిలిచింది.
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర జీవితం నుంచి యువ వ్యవస్థాపకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు చాలా ఉన్నాయి. భయపడకుండా రిస్క్ తీసుకోవాలి. కొత్త మార్గాలు వెతకాలి. విఫలమైనా సరే మళ్లీ లేవాలి. నిజాయితీ ఎప్పటికీ వదలకూడదు. ఆయన లేకపోతే భారతీయ టెలివిజన్ పరిశ్రమ ఇంకా 15 ఏళ్లు వెనక్కి ఉండేది. ఆయన కేవలం ఒక వ్యాపారవేత్త కాదు.. ఒక దార్శనికుడు.. కొత్త భారతదేశానికి మార్గం వేసిన పయనీర్. జీ కుటుంబం తరపున సుభాష్ చంద్ర గారికి మరోసారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.
