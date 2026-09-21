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ఎల్.కే.అద్వానీ నుండి రేఖ గుప్తా వరకు ప్రముఖులకు ఎన్నికల సంఘం సర్ నోటీసులు.. ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో సంచలనం..

SIR Notices To VVIPS in Delhi: ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న ‘సర్’ సమగ్ర ఓటరు నమోదు కార్యక్రమం దేశ వ్యాప్తంగా జరగుతుంది. ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ‘సర్’ ఓటర్ డ్రాఫ్ట్ వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లో ఉంచింది. అయితే  అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్న కొందరికి ఎన్నికల సంఘం నోటీసులు పంపించడంతో సామాన్యులు పరేషాన్ అవుతున్నారు. అయితే ఇది సామాన్యులకే కాదు.. వీవీఐపీలు కూడా సర్ నోటీసులు అందుకున్న వారి జాబితాలో  ఉన్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:11 PM IST
ఎల్.కే.అద్వానీ నుండి రేఖ గుప్తా వరకు ప్రముఖులకు ఎన్నికల సంఘం సర్ నోటీసులు.. ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో సంచలనం..
Image Credit: SIR Notices To Delhi CM (ZEE News English/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఎల్.కే.అద్వానీ నుండి రేఖ గుప్తా వరకు ప్రముఖులకు ఎన్నికల సంఘం సర్ నోటీసులు.. ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో సంచలనం..
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