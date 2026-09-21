/ఎల్.కే.అద్వానీ నుండి రేఖ గుప్తా వరకు ప్రముఖులకు ఎన్నికల సంఘం సర్ నోటీసులు.. ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో సంచలనం..

SIR Notices to Delhi Officialas: No Mapping: "నో మ్యాపింగ్" (No Mapping), "లాజికల్ డిస్క్రిపెన్సీస్" (Logical Discrepancies) పేర్లలో చిన్నపాటి తేడా వల్ల చాలా మంది ఎలక్షన్ కమిషన్ నోటీసులు పంపించింది. ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన పరిశీలన ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ నోటీసులు జారీ చేయబడ్డాయి. ఢిల్లీలో 33 లక్షల మందికి పైగా ఓటర్లకు ఈసీ నోటీసుల పంపడం గమనార్హం. అందులో భారతరత్న బీజేపీ అగ్ర నేత ఎల్.కే.అద్వానీ, ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా, మాజీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వంటి వారికీ ‘సర్’ ప్రక్రియలో భాగంగా నోటీసులు అందాయి.
ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో, కొంత మంది వివరాలలో వ్యత్యాసాలు ఉన్నందున వారికీ నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన పరిశీలన ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ నోటీసులు జారీ చేయబడ్డాయి. ఇందులో ‘నో మ్యాపింగ్’, ‘లాజికల్ డిస్క్రిపెన్సీస్’ వంటి వర్గాల కింద ఓటర్లను గుర్తించారు. ఢిల్లీలో 33 లక్షల మందికి పైగా ఓటర్లు ఈ వర్గాల పరిధిలోకి వచ్చారు.
అయితే, రేఖా గుప్తాకు సంబంధించిన సమస్య ఇప్పటికే పరిష్కారమైంది. వ్యత్యాసాల జాబితాలో ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి పేరు ఉండటంతో నోటీసు జారీ చేశామన్నారు. ఆ తర్వాత భౌతిక పరిశీలన (physical verification) చేపట్టామని ఢిల్లీ ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. ఆమె సమర్పించిన పత్రాలు, వివరాలను పరిశీలించిన అనంతరం, అధికారులు ఆమె ఓటరు నమోదును ధృవీకరించారు.
రేఖా గుప్తా సమర్పించిన పత్రాలను పరిశీలించిన తర్వాత, ఆమె ఓటరు నమోదను ఈసీ ధృవీకరించింది. నవంబర్ 4న ప్రచురించబడే AC-14 (షాలిమార్ బాగ్) నియోజకవర్గ తుది ఓటర్ల జాబితాలో ఆమె చేర్చనున్నట్టు ఎన్నికల నమోదు అధికారి తెలిపారు.
అద్వానీ, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు నోటీసులు..
అద్వానీ, ఆయన కుమార్తె ప్రతిభా అద్వానీ, కోడలు గీతికా అద్వానీలకు "నో మ్యాపింగ్" వర్గం కింద నోటీసులు జారీ చేయబడ్డాయి. గత సవరణ నాటి రికార్డులతో ప్రస్తుత ఓటరు వివరాలను అనుసంధానించ లేకపోవడాన్ని ఈ వర్గం సూచిస్తుంది.
ఈ ప్రక్రియలో గుర్తించబడిన ప్రముఖులలో ఢిల్లీ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా కూడా ఉన్నారు. నోటీసు అందుకోవడం అనేది కేవలం పరిశీలన ప్రక్రియలో ఒక భాగమన్నారు. దానివల్ల ఓటరు తుది జాబితా నుండి తొలగించబడ్డారని అర్థం కాదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్వామి హెచ్చరిక..
నోటీసు అందుకున్న తర్వాత బీజేపీ నేత సుబ్రమణ్యం స్వామి కూడా స్పందించారు. "ఓటర్ల జాబితా నుంచి నా పేరును తొలగించాలని ఎన్నికల సంఘం అధికారులు ఒత్తిడి చేశారు. నేను ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించాలనుకుంటున్నాను. బహుశా సుప్రీంకోర్టులో కేసు కూడా వేస్తానని స్వామి Xలో ఒక పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
ధృవీకరణ ప్రక్రియలో వివరాలు గుర్తించబడిన ప్రముఖ ఓటర్లలో మాజీ కేంద్ర మంత్రి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత కపిల్ సిబల్ కూడా ఉన్నారు.
కేజ్రీవాల్, కుటుంబ సభ్యులకు కూడా నోటీసులు..
కేజ్రీవాల్, ఆయన కుటుంబంలోని నలుగురు సభ్యులు, అంటే భార్య సునీతా కేజ్రీవాల్, కుమారుడు పుల్కిత్ కేజ్రీవాల్, తండ్రి గోవింద్ రామ్ కేజ్రీవాల్, తల్లి గీతా దేవిలకు కూడా నోటీసులు అందిన వాళ్లలో ఉన్నారు.
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