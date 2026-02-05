Beyond AI CVs JDs: టాస్క్ ఆధారిత జేడీల నుంచి నైపుణ్యాల ఆధారిత అనుకూలత దిశగా.. ఏఐ ఆధారిత ప్రపంచంలో ‘రైట్ ఫిట్’ను ఎలా గుర్తించాలి..?

Beyond AI CVs JDs: ఈ మారుతున్న నియామక దృక్పథమే జీ మీడియాతో కలిసి రూపొందించిన ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ సిరీస్ చివరి ఎపిసోడ్కు కేంద్ర బిందువుగా నిలుస్తోంది. ఈ ఎపిసోడ్లో LinkedIn ఏపీఏసీ టాలెంట్ & లెర్నింగ్ సొల్యూషన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రుచీ ఆనంద్, విప్రో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సంజీవ్ జైన్ పాల్గొన్నారు. కేవలం అభ్యర్థుల నేపథ్యం కాదు.. వారి సామర్థ్యం, భవిష్యత్తు అవకాశాలను అంచనా వేసేలా నియామక విధానాలు ఎలా మారాలి అనే అంశాన్ని ఈ ఎపిసోడ్ లోతుగా చర్చిస్తుంది.
అనుభవం ఫిల్టర్ల నుంచి నైపుణ్యాల సంకేతాల వరకు..
సాంప్రదాయ అనుభవ ఫిల్టర్లు ఇకపై వాస్తవ ప్రపంచ సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా ప్రతిబింబించలేకపోతున్నాయి. నైపుణ్యాలు, ఉద్యోగ పాత్రలు వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో సరైన అభ్యర్థిని గుర్తించడం రిక్రూటర్లకు సవాలుగా మారింది. ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. 54 శాతం రిక్రూటర్లు ఉద్యోగానికి వచ్చిన అభ్యర్థుల్లో సగం లేదా అంతకంటే తక్కువ మందే అర్హతలకు సరిపోతున్నారని చెబుతున్నారు. ఇది కఠినమైన నియామక ప్రమాణాల పరిమితులను స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.
ఇక్కడే LinedIn హైరింగ్ అసిస్టెంట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఉద్యోగ హోదాలు, సూటిగా సాగిన కెరీర్ మార్గాలపై కాకుండా, నైపుణ్యాలు, నేర్చుకునే చురుకుదనం, భవిష్యత్తుకు సిద్ధమైన సామర్థ్యాలపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా ఈ టూల్ నియామక విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తోంది. దీని వల్ల రిక్రూటర్లు నేటి పాత్రకు మాత్రమే కాదు, రేపటి అవసరాలకు కూడా సరిపోయే అభ్యర్థులను గుర్తించగలుగుతున్నారు. భారత్లో 78 శాతం రిక్రూటర్లు ఇప్పుడు డిగ్రీల కంటే ప్రాయోగికంగా ఉపయోగపడే, ఒక పాత్ర నుంచి మరో పాత్రకు మారగల నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తుండటం ఈ మార్పును మరింత బలపరుస్తోంది. దీని ఫలితంగా టాలెంట్కు అవకాశాలు విస్తరిస్తూ, వేగవంతమైన మరియు నమ్మకమైన నియామక నిర్ణయాలు సాధ్యమవుతున్నాయి.
ఈ మార్పును సంజీవ్ జైన్ స్పష్టంగా వివరించారు. “ఈ రోజుల్లో చాలా పాత్రలకు మిక్స్డ్ స్కిల్ సెట్లు అవసరం. ఉదాహరణకు కాఫ్కా సిస్టమ్స్ ఇంజినీరింగ్తో పాటు మాంగోడీబీ పరిజ్ఞానం ఉన్న అభ్యర్థులు మార్కెట్లో దొరకడం చాలా కష్టం. మా సంస్థలో తొమ్మిది నెలలుగా ఖాళీగా ఉన్న ఒక ప్రత్యేక పాత్రను, LinkedIn హైరింగ్ అసిస్టెంట్ సహాయంతో కేవలం కొన్ని వారాల్లోనే భర్తీ చేయగలిగాం. అభ్యర్థుల్లో ఉన్న గ్రోత్ మైండ్సెట్, నేర్చుకునే సామర్థ్యాన్ని ముందుగానే అంచనా వేసే ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్ ఇందుకు ఎంతో దోహదపడింది” అని తెలిపారు.
నియామకంలో అసలైన బలం-నేర్చుకునే చురుకుదనం..
ఉత్తమ నియామకాలు మొదటి రోజే అన్నీ తెలిసి ఉండడంపై కాదు, కాలక్రమంలో ఎంత వేగంగా నేర్చుకుని ఎదగగలుగుతారనే అంశంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక పనితీరుకు లెర్నింగ్ అజిలిటీ ఒక నిరూపిత సూచికగా నిలుస్తోంది. ఈ ఎపిసోడ్లో రుచీ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ.. “నాకు అన్నీ తెలియవని అంగీకరించడం, ఇంకా ఎలా నేర్చుకోవచ్చో ప్రశ్నించడమే ఒక గొప్ప నైపుణ్యం” అని అన్నారు. నైపుణ్యాల జీవితకాలం క్రమంగా తగ్గుతున్న ఈ రోజుల్లో ఈ దృక్పథం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటోంది.” అని అన్నారు.
విప్రోలోని ఒక ఉదాహరణను జైన్ వివరించారు. ఏఐ అనుభవం లేని మార్కెటింగ్ అనలిస్టులు ప్రాంప్ట్ ఇంజినీరింగ్ నేర్చుకుని, ఒక చాట్బాట్ను అభివృద్ధి చేశారు. దీని వల్ల కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్లో 40 శాతం మెరుగుదల సాధ్యమైంది. ఇది నేర్చుకునే సామర్థ్యం ఎంతటి ప్రభావాన్ని చూపగలదో చెప్పే స్పష్టమైన ఉదాహరణ.
రిక్రూటర్ నిర్ణయం కీలకంగా మారుతున్న సందర్భం..
నియామక ప్రక్రియ మరింత క్లిష్టంగా మారుతున్న కొద్దీ, రిక్రూటర్ల సమయం మరియు వారి నిర్ణయ సామర్థ్యమే అత్యంత విలువైన వనరులుగా మారుతున్నాయి. పునరావృతమైన పనులను ఏఐ భుజాన వేసుకోవడం వల్ల, భారత్లో 42 శాతం రిక్రూటర్లు తమకు ముఖ్యమైన అంశాలపై — వ్యక్తిగత అభ్యర్థి అనుసంధానం, లోతైన అంచనా — దృష్టి పెట్టేందుకు సమయం లభిస్తోందని చెబుతున్నారు. దీని ద్వారా నియామక ప్రక్రియ కేవలం వేగవంతమైన లావాదేవీల స్థాయిలో కాకుండా, ఆలోచనాత్మకమైన, మానవీయ నిర్ణయాల దిశగా మారుతోంది. ఫలితంగా రిక్రూటర్లు నిజమైన టాలెంట్ ఆర్కిటెక్ట్స్గా మారుతున్నారు.
Beyond AI, CV & JDs with LinkedIn చివరి ఎపిసోడ్ను ఇక్కడ వీక్షించండి.
(Disclaimer: ఈ వ్యాసం బ్రాండ్స్ విభాగం నుండి తీసుకోబడింది. ఈ విషయంపై పాఠకులు వారి స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.)