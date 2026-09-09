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Ganesh Chaturthi 2026: ఆంధ్ర, తెలంగాణలో వినాయక చవితి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి? 14 లేదా 15? పండగ సెలవు ఎప్పుడంటే?

Vinayaka Chavithi 2026 Timing: 2026వ సంవత్సరంలో పవిత్రమైన వినాయక చవితి పండుగను ఏ రోజున జరుపుకోవాలనే విషయమై భక్తులలో కొంత గందరగోళం, సందేహాలు నెలకొన్నాయి. భాద్రపద శుక్ల పక్ష చవితి తిథి సమయాల ప్రకారం.. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 14, సెప్టెంబర్ 15 తేదీలలో రెండు రోజుల పాటు ఈ పండుగ తిథి రానుంది. అయితే ఈ రెండు రోజుల్లో గణేష్ చతుర్ది ఏనాడు జరుపుకోవడం మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 09, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:01 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026: ఆంధ్ర, తెలంగాణలో వినాయక చవితి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి? 14 లేదా 15? పండగ సెలవు ఎప్పుడంటే?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ganesh Chaturthi 2026: ఆంధ్ర, తెలంగాణలో వినాయక చవితి ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి? 14 లేదా 15? పండగ సెలవు ఎప్పుడంటే?
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