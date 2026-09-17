Festival Special Trains: గణేష్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా గుజరాత్లోని సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లను నడపాలని నిర్ణయించింది. పండుగ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ రైలును ప్రకటించారు. దీని ప్రకారం, రైలు నెంబర్ 07087 సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ రాత్రి 8:15 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరుతుంది.
తిరిగి వస్తున్న రైలు నెంబర్ 07088 సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ ఉదయం 3:30 గంటలకు వడోదర నుంచి హైదరాబాద్కు బయలుదేరుతుంది. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లే ఈ రైలు బేగంపేట నుంచి ప్రారంభమై లింగంపల్లి, వికారాబాద్, తాండూర్, వాడి, కలబుర్గి, సోలాపూర్, దౌండు, పూణే, కళ్యాణ్, వలసద్, సూరత్ మీదుగా వడోదర చేరుకుంటుంది.
అలాగే వడోదర నుంచి వచ్చే రైలు వడోదర నుంచి సూరత్, వలసదు, కళ్యాణ్, పూణే, సోలాపూర్, కలబుర్గి, వాడి, తాండూర్, వికారాబాద్, లింగంపల్లి మీదుగా బేగంపేట చేరుకుంటుంది.
మరోవైపు, నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే కూడా పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా ప్రయాగ్రాజ్ నుంచి తిరునెల్వేలి ప్రత్యేక రైలును ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ ఈరోజు ఉదయం 8 గంటలకే ప్రారంభమైంది. ప్రయాగ్రాజ్ వెళ్లేవారు ఈ రైలు టికెట్లను ముందుగానే బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ట్రైన్ నెంబర్లు 04171, 04172 కలిగిన ప్రయాగ్రాజ్ - తిరునెల్వేలి ఎక్స్ప్రెస్ అక్టోబర్ 19, 26 ,అక్టోబర్ 3, 10 తేదీల్లో అందుబాటులో ఉండనుంది. ప్రయాగ్రాజ్ నుంచి ఉదయం 10:20 గంటలకు బయలుదేరే ఈ రైలు మొత్తం నాలుగు సర్వీసులు నడుపుతుంది. తిరునెల్వేలి నుంచి తిరిగి వచ్చే రైలు రాత్రి 11:30 గంటలకు అక్టోబర్ 21, 28 ,అక్టోబర్ 5, 12 తేదీల్లో బయలుదేరుతుంది. ఇందులో కూడా నాలుగు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ రైలులో ఏసీ 3 టైర్ కోచ్లు, స్లీపర్ 12 కోచ్లు, జనరల్ 6 కోచ్లు, సెకండ్ క్లాస్ 2 కోచ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ రైలు తిరునెల్వేలి, పట్టి, సాతుర్, విరుదునగర్, మదురై జంక్షన్, దుండిగల్, కారూర్, సేలం, జొలర్పెట్టై, కాట్పాడి, రేణిగుంట, నెల్లూరు, ఒంగోలు, తెనాలి, విజయవాడ, ఖమ్మం, వరంగల్, రామగుండం, కాగజ్నగర్, సిర్పూర్, బాలార్షా, చంద్రపూర్, నాగపూర్, ఇటార్సి, జబల్పూర్, కట్ని, సాత్నా, మాణిక్పూర్ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
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