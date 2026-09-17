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రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. పండుగవేళ హైదరాబాద్-వట్వా, ప్రయాగ్‌రాజ్-తిరునెల్వేలి మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు.. టైమింగ్స్ ఇవే!  

భారతీయ రైల్వే బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. రాబోయే దసరా, దీపావళి పండుగల నేపథ్యంలో ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించడమే కాకుండా, ముఖ్యంగా గణేష్ చతుర్థి సందర్భంగా హైదరాబాద్ నుంచి గుజరాత్ వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యేక రైతులను నడుపుతోంది. ఆ కొత్త రైళ్ల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 17, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:32 AM IST
రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. పండుగవేళ హైదరాబాద్-వట్వా, ప్రయాగ్‌రాజ్-తిరునెల్వేలి మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు.. టైమింగ్స్ ఇవే!  
Image Credit: Festival Special Trains

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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