Video: నడి రోడ్డుపై వెంబడించి దివ్యాంగురాలిపై గ్యాంగ్ రేప్.. నిందితులపై పోలీసుల కాల్పులు, వీడియో వైరల్

Gang Rape On Differently abled Video: దివ్యాంగ యువతిపై గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తుంది.  ఈ దారుణ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ లోని బలరాంపూర్ లోని కోత్వాలు జిల్లాలో జరిగింది . సోమవారం రాత్రి సమయంలో ఓ 22 ఏళ్ల మహిళలపై దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సోషల్ మీడియాలో దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Gang Rape On Differently abled Video: రోజురోజుకు ఆడవారిపై దారుణాలు ఏదో ఒకటి వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బలరామ్ పురాలో సోమవారం రాత్రి దివ్యాంగురాలిపై అత్యాచారం జరిగింది. ఈ ఘటన బలరామ్ పుర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి కేవలం కూతవేటు దూరంలోనే ఈ దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీంతో పోలీసులు ఈ కేసును సవాలుగా తీసుకున్నారు. 24 గంటల్లోనే ఛేదించారు. నిందితులను పట్టకునే క్రమంలో పోలీసులు వారిపై కాల్పులు చేయగా వారికి గాయాలయ్యాయి. ఇక సోషల్‌ మీడియాలో సదరు దివ్యాంగురాలు రోడ్డుపై పరిగెత్తుతున్న వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.  ఆమెని సదరు యువకులు వెంబడించారు ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో బాలిక భయంతో రోడ్డుపై పరుగు తీసింది అక్కడ సమీపంలోని సిసిటివి ఫుటేజ్ లో ఇది రికార్డు అయింది.

పోలీసుల ప్రకారం.. సదరు బాలిక అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్లి తిరిగి వెళుతుండగా ఈ దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మార్గమధ్యంలో ఇద్దరు యువకులు ఆమెను వెంబడించి బలవంతంగా నిర్జన ప్రదేశంలోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేశారు. ఆమె దివ్యాంగులు (మూగ, చెవిటి) అవ్వడంతో అరవ లేకపోయింది. ఆ తర్వాత వెంటనే అక్కడి నుంచి నిందితులు పారిపోయారు. ఎంతకీ బాలిక ఇంటికి చేరకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు. ఆమె కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు. సమీప పొలంలో ఆమె అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉంది. వెంటనే వాళ్ళు పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు.

ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. కాని కాస్త మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఇక కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు బృందాలుగా నిందితులను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించారు.ఆమె సైగలతో చెప్పిన ఆధారాల ప్రకారం దర్యాప్తు చేపట్టారు. కోత్వాల్‌ ప్రాంతంలో అవుట్‌పోస్ట్‌ దగ్గర ఓ ఇంటి వద్ద అమర్చిన సిసిటి ఫుటేజ్ లోను పరిశీలించి కేవలం 24 గంటల్లోనే పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. నిందితులు హర్షిత్, అంకుర్‌ వర్మలుగా గుర్తించారు. వారిని పట్టుకునే క్రమంలో పోలీసులు కాల్పులు కూడా జరిపారు. గాయపడిన వారికి చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు వెల్లడించారు. ఇక నిందితులు కూడా నేరం చేసినట్లు ఒప్పుకున్నారు. కేసు పూర్తిస్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

అయితే కోత్వాలు ప్రాంతాల్లో సంఘటన జరిగిన కొద్ది దూరం వరకు అవుట్ పోస్టుల్లో సీసీ టీవీలు లేవు.  స్థానికంగా ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసుకున్న ఫుటేజీ ఆధారంగా నిందితులను త్వరగా పట్టుకోవడానికి సాధ్యమైంది. అయితే రోడ్డుపై పరిగెత్తుతున్న సమయంలో కూడా ఆమెని ఎవరు సరిగ్గా గమనించలేదు. సొంత జిల్లాలోనే తన కూతురికి సంరక్షణ లేకుండా పోయింది. సురక్షితంగా లేదని కుటుంబ సభ్యులు కూడా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిందితులకు తగిన శిక్ష విధించాలని వాళ్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

 

