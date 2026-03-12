English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Gas Cylinder Delivery Rules: గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నా సిలిండర్ మీ ఇంటికి డెలివరీ ఇవ్వలేదా? ఇలా చేస్తే గంటలో మీ ఇంటికి గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది!

Gas Cylinder Delivery Rules: గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నా సిలిండర్ మీ ఇంటికి డెలివరీ ఇవ్వలేదా? ఇలా చేస్తే గంటలో మీ ఇంటికి గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది!

LPG Gas Cylinder Delivery Rules: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా భారతదేశంలో గ్యాస్ ఇక్కట్లు మొదలయ్యాయి. గ్యాస్ కొరత కారణంగా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో హోటల్స్ మూతపడగా.. తాజాగా గృహ అవసరాల కోసం వినియోగించే గ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్ వ్యవధిని కూడా పెంచుతూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో మీరు గ్యాస్ బుక్ చేసినా డెలివరీ అవ్వకపోతే ఈ విధంగా ఫిర్యాదు చేయండి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 12, 2026, 03:50 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖ, చెన్నై, ముంబైలలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
8
Gold Rate Today
Gold Rate Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖ, చెన్నై, ముంబైలలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Kavya Kalyanram: టాలీవుడ్ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న బలగం సినిమా హీరోయిన్..?
5
Kavya Kalyanram
Kavya Kalyanram: టాలీవుడ్ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న బలగం సినిమా హీరోయిన్..?
School Holiday: 14 రోజులపాటు స్కూల్‌లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ..!
6
Pakistan Fuel Crisis
School Holiday: 14 రోజులపాటు స్కూల్‌లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ..!
Khushboo on Vijay Trisha Row: విజయ్ దళపతి, త్రిష వివాదం.!. ఒక్కమాటలో తెల్చేసిన నటి ఖుష్బూ.. ఏమన్నారంటే..?
6
Khushboo Sundar
Khushboo on Vijay Trisha Row: విజయ్ దళపతి, త్రిష వివాదం.!. ఒక్కమాటలో తెల్చేసిన నటి ఖుష్బూ.. ఏమన్నారంటే..?
Gas Cylinder Delivery Rules: గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నా సిలిండర్ మీ ఇంటికి డెలివరీ ఇవ్వలేదా? ఇలా చేస్తే గంటలో మీ ఇంటికి గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది!

LPG Gas Cylinder Delivery Rules: ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్దంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా భారత దేశం వంట గ్యాస్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన నగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఇప్పటికే గ్యాస్ ఇక్కట్లు పెరిగిపోయాయి. యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకుంటున్న వేళ LPG గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత భారీగా ఏర్పడింది.

Add Zee News as a Preferred Source

గ్యాస్ బుకింగ్ కోసం కనీస వ్యవధిని కేంద్రం 25 రోజులకు పెంచగా.. ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఆ గడువును 45 రోజులకు పెంచుతూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో గ్యాస్ బుక్ అయినా గ్యాస్ ఏజెన్సీలు వినియోగదారులకు గ్యాస్ సిలిండర్ చేరవేయడంలో జాప్యం జరుగుతుందని ప్రజలు వాపోతున్నారు. ఏజెన్సీల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోతే ఓ చిన్న పని చేస్తే మీ ఇంటికి గ్యాస్ సిలిండర్ వచ్చేస్తుంది.

సిలిండర్ డెలివరీకి కనీస సమయం..
ఇరాన్ యుద్ధ సంక్షోభం నేపథ్యంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత లేకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక రకాల చర్యలు చేపడుతోంది. అయితే గృహ అవసరాల కోసం ఉపయోగించే LPG (ఎల్‌పీజీ) సిలిండర్ల కొరత లేదంటూ చెబుతూనే.. ప్రభుత్వం గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగ్‌ కోసం గడువును పెంచడం ఇప్పుడు వినియోగదారులను కలవరానికి గురిచేస్తుంది. అయితే ఈ క్రమంలో కొత్తగా బుక్ చేసిన గ్యాస్ సిలిండర్లను డెలవరీ చేసేందుకు ఇప్పుడు కనీస సమయాన్ని నిర్ణయించారు. కస్టమర్ బుక్ చేసిన సిలిండర్‌ను రెండున్నర రోజుల్లో ఇంటికి డెలివరీని చేయాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

గ్యాస్ బుకింగ్ కోసం కొత్త రూల్స్..
దేశవ్యాప్తంగా ఎల్‌పిజి గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోనుందని పుకార్ల మధ్య గ్యాస్ డెలివరీ కాలపరిమితిని నిర్ణయించారు. గ్యాస్ సంక్షోభం ఏర్పడనుందని ముందుగా ఈ జాగ్రత్త తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో గ్యాస్ బుకింగ్‌కి కనీసం 21 రోజుల వ్యవధి నుంచి 45 రోజులకు పెంచేసింది. ఈ క్రమంలో గ్రామాల్లో నివసించే వినియోగదారులు ఇప్పడు సిలిండర్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత కనీసం 45 రోజుల తర్వాత రెండో సిలిండర్ బుక్ చేసుకునేందుకు వీలు ఉంటుంది.

గ్యాస్ కొరత ఏర్పడనుందని పుకార్ల మధ్య కొన్ని సందర్భాల్లో గ్యాస్ బుక్ చేసినా సిలిండర్ డెలివరీకి ఏజెన్సీల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రావట్లేదు. దీంతో వినియోగదారులు గ్యాస్ ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. ఎన్నిసార్లు గ్యాస్ ఏజెన్సీలకు కాల్ చేసినా ఎలాంటి స్పందన రావడం లేదని వాపోతున్నారు. అలాంటి వారికి గ్యాస్ వెంటనే మీ ఇంటికి డెలివరీ వచ్చే ఉపాయం ఒకటి ఉంది. మీకు సంబంధించిన గ్యాస్ ఏజెన్సీ కస్టమర్ కేర్ నంబర్‌కు కాల్ చేసి మీ ఇబ్బందిని వారికి తెలియజేయండి దీంతో వారు మీ ఇంటికి త్వరగా సిలిండర్ డెలివరీ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటారు.

ఇండెన్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ..
ఇండెన్ గ్యాస్‌ ఏజెన్సీకి సంబంధించి LPG సిలిండర్ బుకింగ్, డెలివరీకి సంబంధించిన ఫిర్యాదుల కోసం.. మీరు 7718955555 నంబర్‌ను సంప్రదించవచ్చు. అదే విధంగా ఇండెన్ గ్యాస్ వినియోగదారులు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-233-3555 కు కూడా కాల్ చేసి మీ ఫిర్యాదు తెలియజేవచ్చు.

HP గ్యాస్ ఏజెన్సీ..
HP కంపెనీ గ్యాస్ ఏజెన్సీ విషయంలో.. మీరు మీ LPG సిలిండర్ బుకింగ్, డెలివరీ సంబంధిత ఫిర్యాదులను 9493602222 నంబర్‌కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఈ ఏజెన్సీ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-233-3555 ను కూడా మీరు సంప్రదించవచ్చు.

భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ..
భారత్ గ్యాస్ వినియోగదారులు 7715012345 కస్టమర్ కేర్ నంబరుకు కాల్ చేసి మీ ఫిర్యాదును తెలియజేయవచ్చు. అదే విధంగా టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800224344 కు కూడా కాల్ చేసి సమాచారం ఇవ్వొచ్చు.

Also Read: Hardik Pandya Flag Complaint: హార్దిక్ పాండ్యాకి జైలు శిక్ష తప్పదా? లవర్‌‍తో కలిసి చెండాలంగా..జాతీయ జెండాకు అవమానం!

Also Read: Milk Adulteration Test: కల్తీపాలు తాగి 13 మంది దుర్మరణం..పాలలో కల్తీ జరిగిందని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Gas Cylinder DeliveryGas Cylinder Booking IssueGas Cylinder Delivery IssueGas Cylinder Booking Helpline NumbersGas Cylinder Delivery Rules

Trending News