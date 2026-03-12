Gas Cylinder Delivery Rules: గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నా సిలిండర్ మీ ఇంటికి డెలివరీ ఇవ్వలేదా? ఇలా చేస్తే గంటలో మీ ఇంటికి గ్యాస్ వచ్చేస్తుంది!

LPG Gas Cylinder Delivery Rules: ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్దంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా భారత దేశం వంట గ్యాస్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన నగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఇప్పటికే గ్యాస్ ఇక్కట్లు పెరిగిపోయాయి. యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకుంటున్న వేళ LPG గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత భారీగా ఏర్పడింది.
గ్యాస్ బుకింగ్ కోసం కనీస వ్యవధిని కేంద్రం 25 రోజులకు పెంచగా.. ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఆ గడువును 45 రోజులకు పెంచుతూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో గ్యాస్ బుక్ అయినా గ్యాస్ ఏజెన్సీలు వినియోగదారులకు గ్యాస్ సిలిండర్ చేరవేయడంలో జాప్యం జరుగుతుందని ప్రజలు వాపోతున్నారు. ఏజెన్సీల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోతే ఓ చిన్న పని చేస్తే మీ ఇంటికి గ్యాస్ సిలిండర్ వచ్చేస్తుంది.
సిలిండర్ డెలివరీకి కనీస సమయం..
ఇరాన్ యుద్ధ సంక్షోభం నేపథ్యంలో గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత లేకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక రకాల చర్యలు చేపడుతోంది. అయితే గృహ అవసరాల కోసం ఉపయోగించే LPG (ఎల్పీజీ) సిలిండర్ల కొరత లేదంటూ చెబుతూనే.. ప్రభుత్వం గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగ్ కోసం గడువును పెంచడం ఇప్పుడు వినియోగదారులను కలవరానికి గురిచేస్తుంది. అయితే ఈ క్రమంలో కొత్తగా బుక్ చేసిన గ్యాస్ సిలిండర్లను డెలవరీ చేసేందుకు ఇప్పుడు కనీస సమయాన్ని నిర్ణయించారు. కస్టమర్ బుక్ చేసిన సిలిండర్ను రెండున్నర రోజుల్లో ఇంటికి డెలివరీని చేయాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
గ్యాస్ బుకింగ్ కోసం కొత్త రూల్స్..
దేశవ్యాప్తంగా ఎల్పిజి గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోనుందని పుకార్ల మధ్య గ్యాస్ డెలివరీ కాలపరిమితిని నిర్ణయించారు. గ్యాస్ సంక్షోభం ఏర్పడనుందని ముందుగా ఈ జాగ్రత్త తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో గ్యాస్ బుకింగ్కి కనీసం 21 రోజుల వ్యవధి నుంచి 45 రోజులకు పెంచేసింది. ఈ క్రమంలో గ్రామాల్లో నివసించే వినియోగదారులు ఇప్పడు సిలిండర్ కొనుగోలు చేసిన తర్వాత కనీసం 45 రోజుల తర్వాత రెండో సిలిండర్ బుక్ చేసుకునేందుకు వీలు ఉంటుంది.
గ్యాస్ కొరత ఏర్పడనుందని పుకార్ల మధ్య కొన్ని సందర్భాల్లో గ్యాస్ బుక్ చేసినా సిలిండర్ డెలివరీకి ఏజెన్సీల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రావట్లేదు. దీంతో వినియోగదారులు గ్యాస్ ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. ఎన్నిసార్లు గ్యాస్ ఏజెన్సీలకు కాల్ చేసినా ఎలాంటి స్పందన రావడం లేదని వాపోతున్నారు. అలాంటి వారికి గ్యాస్ వెంటనే మీ ఇంటికి డెలివరీ వచ్చే ఉపాయం ఒకటి ఉంది. మీకు సంబంధించిన గ్యాస్ ఏజెన్సీ కస్టమర్ కేర్ నంబర్కు కాల్ చేసి మీ ఇబ్బందిని వారికి తెలియజేయండి దీంతో వారు మీ ఇంటికి త్వరగా సిలిండర్ డెలివరీ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటారు.
ఇండెన్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ..
ఇండెన్ గ్యాస్ ఏజెన్సీకి సంబంధించి LPG సిలిండర్ బుకింగ్, డెలివరీకి సంబంధించిన ఫిర్యాదుల కోసం.. మీరు 7718955555 నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు. అదే విధంగా ఇండెన్ గ్యాస్ వినియోగదారులు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-233-3555 కు కూడా కాల్ చేసి మీ ఫిర్యాదు తెలియజేవచ్చు.
HP గ్యాస్ ఏజెన్సీ..
HP కంపెనీ గ్యాస్ ఏజెన్సీ విషయంలో.. మీరు మీ LPG సిలిండర్ బుకింగ్, డెలివరీ సంబంధిత ఫిర్యాదులను 9493602222 నంబర్కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఈ ఏజెన్సీ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-233-3555 ను కూడా మీరు సంప్రదించవచ్చు.
భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ..
భారత్ గ్యాస్ వినియోగదారులు 7715012345 కస్టమర్ కేర్ నంబరుకు కాల్ చేసి మీ ఫిర్యాదును తెలియజేయవచ్చు. అదే విధంగా టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800224344 కు కూడా కాల్ చేసి సమాచారం ఇవ్వొచ్చు.
