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GATE 2027 రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం.. కొత్తగా 'రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్' సబ్జెక్ట్ చేరిక.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా!

ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ గేట్ 2027 రిజిస్ట్రేషన్‌ను ప్రారంభించింది. ప్రతి ఏటా ఒక్కో ఐఐటి సంస్థ గేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తుంది. ఈసారి ఐఐటి మద్రాస్ సెప్టెంబర్ 2 నుండి రిజిస్ట్రేషన్లను ప్రారంభించింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://gate2027.iitm.ac.in/లో దరఖాస్తులు చేసుకునేందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 03, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:19 AM IST
GATE 2027 రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం.. కొత్తగా 'రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్' సబ్జెక్ట్ చేరిక.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా!
Image Credit: GATE 2027 Registration:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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GATE 2027 రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం.. కొత్తగా 'రోబోటిక్స్ అండ్ ఆటోమేషన్' సబ్జెక్ట్ చేరిక.. దరఖాస్తు చేసుకోండిలా!
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