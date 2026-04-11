GDS 2nd Merit List 2026 OUT: అభ్యర్థులు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న పోస్టల్ శాఖ GDS ఫలితాలు నిన్న అధికారికంగా విడుదల చేశారు. తెలంగాణ, ఏపీకి సంబంధించి మొత్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. రెండో షార్ట్ లిస్టులో ఏపీలో 1016 పోస్టులు, తెలంగాణలో 608 పోస్టులు ఉన్నాయి... తెలంగాణ నుంచి 214 మంది ఎంపిక అవ్వగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 555 మంది ఎంపికయ్యారు. వీరంతా ఏప్రిల్ 27న డివిజన్ ఆఫీసులో ధ్రువీకరణ పత్రాలు కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పదో తరగతి మార్కుల ఆధారంగా ఈ ఎంపిక చేపట్టారు.
దేశవ్యాప్తంగా 19 సర్కిల్స్ లో ప్రస్తుతం నాలుగు సర్కిల్స్ ఎన్నికల్లో కోడ్ ఉండటంతో ఫలితాలు నిలిపివేశారు. మొత్తంగా ఈ పోస్టల్ గ్రామీణ డాగ్ సేవకు దేశవ్యాప్తంగా 28,636 ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఇందులో బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్, అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఇతర పోస్టులు కూడా భర్తీ చేయనున్నారు. వారి లిస్టు ఆన్లైన్లో పొందుపరిచారు. అభ్యర్థులు రాష్ట్రాలవారీగా పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
GDS ఫలితాలు సెకండ్ మెరిట్ లిస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
అధికారిక వెబ్సైట్ GDS సెకండ్ మెరిట్ లిస్టులో పొందుపరిచారు. https://indiapostgdsonline.gov.in/ ఓపెన్ చేసి అందులో 'కేండిడేట్స్ కార్నర్' క్లిక్ చేయండి. అక్కడ ఎడమ వైపున కిందికి స్క్రోల్ డౌన్ చేసే ఆన్లైన్ ఎంగేజ్మెంట్ సెక్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై సెకండ్ మెరిట్ లిస్ట్ పీడీఎఫ్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ పోస్టల్ సర్కిల్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. మీ సంబంధిత రాష్ట్రం, సర్కిల్ ఎంపిక చేసుకొని 'జీడీఎస్ రిజల్ట్స్ 2026 సెకండ్ మెరిట్ లిస్టు' పీడీఎఫ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. CTRL+F ఏడు సంఖ్యల రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఆధారంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
GDS పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు త్వరలో కాల్ లెటర్ అందజేస్తారు. ముందుగా సంబంధిత సెంటర్ కి వెళ్లి వారి ధ్రువపత్రాలు అందజేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాతే తుది ఎంపిక జరుగుతుంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలవారీ జీతం, పెర్క్స్ ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా అందుకుంటారు.
