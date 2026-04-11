English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
GDS 2nd Merit List: గుడ్‌న్యూస్‌.. పోస్టల్ శాఖ GDS 2nd మెరిట్ లిస్ట్ 2026 అవుట్.. రిజల్ట్ PDF లింక్ ఇదే!

GDS 2nd Merit List 2026 OUT: ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న పోస్టల్ శాఖ ఉద్యోగాల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. గ్రామీణ డాక్‌ సేవక్‌ (GDS) ఉద్యోగాలకు సంబంధించి జనవరిలో ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఆధారంగా 2వ షార్ట్‌ లిస్ట్ విడుదలైంది. మొత్తం పోస్టుల్లో ఏపీ 1060 తెలంగాణ 608 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ ఫలితాలు పీడీఎఫ్‌లో డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 11, 2026, 09:23 AM IST

Trending Photos

Prabhas Spirit: స్పిరిట్ సినిమా సెట్స్ లో అగ్నిప్రమాదం.. ప్రభాస్ పరిస్థితి ఏమిటంటే..!
5
Prabhas Spirit fire accident
Prabhas Spirit: స్పిరిట్ సినిమా సెట్స్ లో అగ్నిప్రమాదం.. ప్రభాస్ పరిస్థితి ఏమిటంటే..!
Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు? ఏప్రిల్‌ 19 లేదా 20? శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడంటే..?
5
Akshaya Tritiya 2026 date and time
Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు? ఏప్రిల్‌ 19 లేదా 20? శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడంటే..?
Vivo V70 Fe: ఛీప్‌ ధరకే vivo V70 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎలా కొనాలంటే?
6
Vivo
Vivo V70 Fe: ఛీప్‌ ధరకే vivo V70 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎలా కొనాలంటే?
EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాలో ఈ డేంజర్ సిగ్నల్ మిస్ అయితే నష్టం ఖాయం!
6
EPFO NCP Days
EPFO: పీఎఫ్ ఖాతాలో ఈ డేంజర్ సిగ్నల్ మిస్ అయితే నష్టం ఖాయం!
GDS 2nd Merit List 2026 OUT: అభ్యర్థులు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న పోస్టల్ శాఖ GDS ఫలితాలు నిన్న అధికారికంగా విడుదల చేశారు. తెలంగాణ, ఏపీకి సంబంధించి మొత్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. రెండో షార్ట్‌ లిస్టులో ఏపీలో 1016 పోస్టులు, తెలంగాణలో 608 పోస్టులు ఉన్నాయి... తెలంగాణ నుంచి 214 మంది ఎంపిక అవ్వగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 555 మంది ఎంపికయ్యారు. వీరంతా ఏప్రిల్ 27న డివిజన్ ఆఫీసులో ధ్రువీకరణ పత్రాలు కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పదో తరగతి మార్కుల ఆధారంగా ఈ ఎంపిక చేపట్టారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 దేశవ్యాప్తంగా 19 సర్కిల్స్ లో ప్రస్తుతం నాలుగు సర్కిల్స్ ఎన్నికల్లో కోడ్ ఉండటంతో ఫలితాలు నిలిపివేశారు. మొత్తంగా ఈ పోస్టల్ గ్రామీణ డాగ్ సేవకు దేశవ్యాప్తంగా 28,636 ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఇందులో బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్, అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఇతర పోస్టులు కూడా భర్తీ చేయనున్నారు. వారి లిస్టు ఆన్‌లైన్లో పొందుపరిచారు. అభ్యర్థులు రాష్ట్రాలవారీగా పీడీఎఫ్ రూపంలో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 

GDS ఫలితాలు సెకండ్ మెరిట్ లిస్ట్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే విధానం..
అధికారిక వెబ్‌సైట్ GDS సెకండ్ మెరిట్ లిస్టులో పొందుపరిచారు. https://indiapostgdsonline.gov.in/ ఓపెన్ చేసి అందులో 'కేండిడేట్స్ కార్నర్' క్లిక్ చేయండి. అక్కడ ఎడమ వైపున కిందికి స్క్రోల్ డౌన్ చేసే ఆన్‌లైన్ ఎంగేజ్మెంట్ సెక్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై సెకండ్ మెరిట్ లిస్ట్ పీడీఎఫ్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ పోస్టల్ సర్కిల్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. మీ సంబంధిత రాష్ట్రం, సర్కిల్ ఎంపిక చేసుకొని 'జీడీఎస్ రిజల్ట్స్ 2026 సెకండ్ మెరిట్ లిస్టు' పీడీఎఫ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. CTRL+F ఏడు సంఖ్యల రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఆధారంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

GDS పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు త్వరలో కాల్ లెటర్ అందజేస్తారు. ముందుగా సంబంధిత సెంటర్ కి వెళ్లి వారి ధ్రువపత్రాలు అందజేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాతే తుది ఎంపిక జరుగుతుంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలవారీ జీతం, పెర్క్స్‌ ఇతర బెనిఫిట్స్‌ కూడా అందుకుంటారు.

Also Read:  కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీం.. రోజుకు రూ.2 ఆదా చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్, ఇలా అప్లై చేసుకోండి!

Also Read: పదో తరగతి పాస్ అయ్యారా? ఇంటర్ చదువుతూనే నెలకు వేలల్లో సంపాదించే గోల్డెన్ ఛాన్స్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

GDS 2nd Merit List 2026India Post GDS Result 2026GDS Result PDF DownloadGDS Second List AP TelanganaIndia Post Recruitment 2026

Trending News