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Kangana Ranaut: జెన్ జీలు మనదేశానికి గొప్ప బలం.!. గట్టర్ జనరేషన్ రచ్చపై యూటర్న్ తీసుకున్న కంగనా రనౌత్..

Kangana Ranaut u turn on gez: కొంత మంది వల్ల మొత్తంగా జెన్ జీలను తప్పు పట్టడం సమంజసం కాదని ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మాట్లాడారు. జెన్ జీలపై బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్ ప్రశంసలు కురిపించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:30 PM IST
Kangana Ranaut: జెన్ జీలు మనదేశానికి గొప్ప బలం.!. గట్టర్ జనరేషన్ రచ్చపై యూటర్న్ తీసుకున్న కంగనా రనౌత్..
Image Credit: kanganaranaut(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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