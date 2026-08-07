/Kangana Ranaut: జెన్ జీలు మనదేశానికి గొప్ప బలం.!. గట్టర్ జనరేషన్ రచ్చపై యూటర్న్ తీసుకున్న కంగనా రనౌత్..

Gen Z Is Our Power Kangana Ranaut U Turn comments viral: దేశ వ్యాప్తంగా ఇటీవల ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్ పేపర్ లీక్ పై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనలు చేసింది. దీనికి దేశవ్యాప్తంగా జెన్ జీల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ముఖ్యంగా నీట్ పేపర్ లీక్ పై కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి అనుకున్నది సాధించారు. ఈ క్రమంలో నీట్ నిరసనల వేళ బీజేపీ ఎంపీ జెన్ జీల పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అసలు తన జీవితంలో ఇంత గట్టర్ జనరేషన్ ను చూడలేదని, వారి భాష, రీల్స్ చూస్తే వాంతులు వస్తున్నాయంటూ తీవ్రంగా విమర్శలు గుప్పించారు.
#WATCH | दिल्ली | भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, "आप देख रहे हैं कि विपक्ष ने कैसे हुड़दंग मचाया है, इससे जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार की ओर से जो बिल लाए जा रहे हैं, उसमें भी उनकी कोई भागीदारी नहीं है। उनकी नकारात्मकता सामने आ रही है और जब यही विपक्ष के लोग हार जाते हैं… pic.twitter.com/y2XiAVMjag
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
దీనిపై జెన్ జీలు సైతం కంగనా రనౌత్ కు తనదైన స్టైల్ లో కౌంటర్ ఇచ్చారు. కంగానాను బీజేపీ పార్టీనే సీరియస్ గా తీసుకొదని, తాము పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కాక్రోచ్ పార్టీ సెటైర్లు వేసింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై తాజాగా.. ఎంపీ కంగానా మరో బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. జెన్ జీలపై యూటర్న్ తీసుకుని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం మరోసారి వార్తలలో నిలిచాయి.
కంగనా రనౌత్ మాట్లాడుతూ.. జెన్-జీ యువత దేశానికి బలమని, వారు గొప్ప ఆస్తి అని ప్రశంసలు కురిపించారు. పార్లమెంట్ వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎంపీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. మన యువత దేశ సంస్కృతికి, అస్తిత్వానికి ప్రతినిధులుగా జెన్ జీలు నిలవడం ఎంతో సంతోషకరమన్నారు. ఈ నిరసల్లో పది, పదిహేను మంది అనుచితంగా ప్రవర్తించినంత మాత్రనా.. మొత్తంగా యువతరంను నిందించడం కరెక్ట్ కాదన్నారు.
ఇటీవల ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కంగానా రనౌత్ గుర్తు చేశారు. నిరసన తెలిపే యువత డిమాండ్లను వినాలని, శాంతి యుతంగా వారు నిరసనలు చేస్తున్నారని, దేశ వ్యతిరేకులు కాదని మోహన్ భగవత్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని గుర్తు చేశారు.వారిపై అనవసరంగా ఎలాంటి ముద్రలు వేయోద్దన్నారు. ఈ క్రమంలో కంగానా రనౌత్ జెన్ జీలపై యూటర్న్ తీసుకొవడం మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది.
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