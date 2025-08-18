Fire in Condor Boeing 757 Video: టేకాఫ్ అయిన కొన్ని నిముషాలకే గాల్లో ఉన్న విమానంకు మంటలు.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Fire accident in Germany bound condor Boeing 757 video: దేశంతో ఇటీవల విమాన ప్రమాద ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అహ్మదాబాద్ ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదం తర్వాత అసలు ఫ్లైట్ ఎక్కాలంటేనే చాలా మంది భయంతో వణికిపోతున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజు కూడా విమానంలో సాంకేతిక సమస్యలు, విమాన ప్రమాద ఘటనలకు చెందిన అంశాలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అనేక విమాన ప్రమాద ఘటనలకు చెందిన వీడియో కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి.
తాజాగా, ఓ పెను ప్రమాదం నుంచి వందల మంది వెంట్రుక వాసిలో తప్పించుకున్నారు. బోయింగ్ 757-300 విమానం గ్రీసులోని, కోర్ఫు ఇంటర్ నేషనల్ ఎయిర్పోర్టునుంచి దుస్సెల్ డార్ఫ్ బయలు దేరింది. విమానం టేకాఫ్ అయిన కొన్ని నిముషాలకే మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో అలర్ట్ అయిన పైలేట్లు విమానంను ఇటలీవైపు తిప్పారు.
A German Condor aircraft flying to Düsseldorf made an emergency landing in southern Italy due to engine failure caused by suspected bird strike.
The Condor Boeing 757-330 aircraft (D-ABOK) flying from Corfu (CFU) to Dusseldorf (DUS) started spitting flames right after the… pic.twitter.com/k4b0W0myqg
— FL360aero (@fl360aero) August 17, 2025
బ్రిన్డిసి ఎయిర్పోర్టులో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ చేశారు. విమానంలో ఇంజిన్ లో సమస్యల కారణంగా మంటలు అంటుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. విమానంలో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు దానిలో 253 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
ఈక్రమంలో పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో అధికారులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. మరోవైపు ప్రయాణికులు సైతం భయంతో బైటకు పరుగులు పెట్టారు. అదృష్టం బాగుందని విమానం కొద్దీ విమానం పేలలేదు.. లేదంటే వందల మంది చనిపోయేవారని ప్రయాణికులు విమాన సిబ్బందిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
