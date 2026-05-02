English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
300 Units Free: ఇక కరెంట్ బిల్లు కట్టాల్సిన పనిలేదు! 300 యూనిట్లు ఫ్రీ కరెంట్ , భారీ సబ్సిడీ!

300 Units Free Under PM Surya Ghar Yojana: చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు హీటర్లు, గీజర్ల వాడకం తప్పనిసరి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మండువేసవి కాబట్టి రిఫ్రిజిరేటర్లు, ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్స్ నిత్యం నడుస్తూనే ఉంటాయి. అయితే దీంతో పాటు కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువ వస్తుందని భయం కూడా ఎక్కువే. తడిసి మోపెడవుతుంది. అయితే ప్రధాన మంత్రి సూర్యఘర్‌ యోజన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకం ద్వారా మీరు ఉచిత కరెంటు పొందవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 2, 2026, 10:47 AM IST

Trending Photos

300 Units Free Under PM Surya Ghar Yojana: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను రైతులు మహిళల కోసం ప్రారంభించింది. ఇందులో మధ్యతరగతి, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ వారి కోసం కూడా అద్భుతమైన పథకాలను తీసుకువచ్చింది. అందులో భాగంగానే ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్‌ ముక్తి బిజిలి యోజన కూడా ప్రారంభించింది. ఇందులో 300 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా విద్యుత్ పొందుతారు. అంతేకాదు రూ.78,000 సబ్సిడీ కూడా లభిస్తుంది. మండువేసవి కాలంలో మీరు ఈ పథకం ద్వారా ఎన్ని లాభాలు పొందవచ్చు. వేసవి కాలంలో కూలర్లు, ఫ్యాన్లు, ఏసీల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కరెంట్ బిల్లు తడిసి మోపెడు అవుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో మీరు పీఎం సూర్యఘర్‌ యోజన ద్వారా ఉచితంగా కరెంటు పొందవచ్చు. 2024 ఫిబ్రవరి డేటా ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా 2.6 మిలియన్ల కుటుంబాలు పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఉచితంగా కరెంటు లభిస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ పీఎం సూర్యఘర్‌ యోజనను 2024 లో ప్రారంభించారు. ఇది కరెంటు ఖర్చు తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మన రూఫ్ టాప్‌లో సోలార్ ప్యానల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల కరెంటు ఆదా చేయవచ్చు. 2027 నాటికి ఒక కోటి మంది టార్గెట్గా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే దేశవ్యాప్తంగా కూడా మంచి స్పందన కూడా లభిస్తుంది. 

 ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్‌ యోజన ద్వారా 300 యూనిట్ల ఉచిత ఎలక్ట్రిసిటీ పొందుతారు. ఈ పానల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి బ్యాంకుల నుంచి మీరు రూ.78,000 వరకు సబ్సిడీతో కూడిన రుణం కూడా పొందవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 26 లక్షల ఫ్యామిలీలు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ది పొందుతున్నారు . ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ ఇంటి రూఫ్ టాప్ పై ఏర్పాటు చేసుకుంటే చాలు మీరు ఉచిత కరెంటు పొందవచ్చు. మిగులు విద్యుత్‌ను కూడా డిస్కాంలకు విక్రయించవచ్చు అలా మీరు లబ్ధి పొందుతారు .

పీఎం సూర్యఘర్‌ యోజన ద్వారా మీరు సోలార్ ప్యానల్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే దీని లైఫ్ స్పాన్ కూడా 25 ఏళ్ల పాటు ఉంటుంది. అప్పటివరకు మీరు ఉచితంగా విద్యుత్ పొందవచ్చు. 300 యూనిట్ల వరకు కరెంటు ఉచితంగా లభిస్తుంది. ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అప్లికేషన్‌ ప్రక్రియ కూడా చాలా సులభం.

 రెండు కిలో వాట్ల వరకు సోలార్ ప్యానల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి బ్యాంకులో రూ. 60 వేల వరకు సబ్సిడీతో కూడిన రుణం ఇస్తున్నాయి. 0-150 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా కరెంటు పొందవచ్చు. ఇక మూడు కిలో వాట్ల వరకు మీరు 300 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా విద్యుత్ పొందవచ్చు. దీనికి బ్యాంకులు రూ.78,000 వరకు సబ్సిడీ అందిస్తాయి.

 ఇక అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://pmsuryaghar.gov.in.ఓపెన్ చేసి అక్కడ అప్లై ఫర్ రూఫ్ టాప్ సోలార్ అని ఎంపిక చేసుకోవాలి. మీ రాష్ట్రం, ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసి కన్జ్యూమర్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, ఇమెయిల్ ఐడీ కూడా నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీరు ఆర్టిఎస్ ప్యానల్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఫామ్ నమోదు చేయాలి . ఆ తర్వాత వెండర్‌ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా మీకు ప్యానల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News