చూస్తుండగానే అప్పుడే మరో సంవత్సరం ముగిసిపోతుంది. కాలగర్భంలో 2025 సెలవు కలిసిపోనుంది. రోజులు సెకండ్లలా.. వారాలు నిమిషాల్లా.. నెలలు గంటల్లా ముగిసిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే సంవత్సరం కూడా ముగిసిపోతుంది. 2025 సంవత్సరం చివరి నెలకు చేరుకుంది. అందరి జీవితాల్లో కీలక సంవత్సరంగా మిగిలిన 2026 ముగియబోతుంది. నవంబర్ ముగిసి డిసెంబర్లోకి అడుగుపెట్టడంతో ఈ నెలలో ఏమేమి విశేషాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
నెల ప్రారంభమైతే కుటుంబంలో నెలవారీ ఖర్చులు ఎలా చూసుకుంటారో.. అదే మాదిరి సెలవుల విషయం కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. విద్యార్థుల సెలవులతోపాటు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సెలవులు కూడా తెలుసుకుని ఉంటే మంచిది. బ్యాంకులు ఎప్పుడు పని చేస్తాయి? ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పని దినాలు వంటివి తెలుసుకోవాలి. ఈనెలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు బ్యాంకు ఉద్యోగులకు 6 సెలవులు లభిస్తున్నాయి. డిసెంబర్లో 31 రోజులు ఉండగా.. పని దినాలు 25 రోజులు ఉన్నాయి. వారాంతపు సెలవులతో పాటు పండుగల సెలవులు ఉన్నాయి.
7, 14, 21, 28 తేదీల్లో ఆదివారం సెలవు ఉంది. 13వ తేదీ రెండో శనివారం సెలవు రాగా.. 25వ తేదీ క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చింది. ఈ సెలవులన్నీ దాదాపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ ఉంటాయి. క్రిస్మస్ తర్వాతి రోజు అంటే డిసెంబర్ 26వ తేదీ బాక్సింగ్ డే ఉంటుంది. ఈ రోజు కూడా దాదాపుగా సెలవు ఉంటుంది. ఆప్షనల్ సెలవుగా ఉన్న ఈ సెలవును ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులకు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజుల్లో స్కూళ్లు, కాలేజ్లకు కూడా సెలవులు ఉంటాయి.
డిసెంబర్ అంటేనే క్రిస్మస్ నెల అంటారు. క్రిస్మస్ పండుగ సంబరాలు నెల మొత్తం జరుగుతుంటాయి. కొన్ని ప్రత్యేకమైన విద్యాలయాలకు క్రిస్మస్ సెలవులు రెండు కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాలేజ్లు, స్కూళ్లతోపాటు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు డిసెంబర్ నెలలో 6 సెలవులు ఉంటాయి. ఆప్షనల్ హలీడే కలిపితే మరో అదనంగా సెలవు రావొచ్చు.
