English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండుగే.. డిసెంబర్‌లో ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసా?

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండుగే.. డిసెంబర్‌లో ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసా?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 29, 2025, 11:48 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం నుంచి సర్‌ప్రైజ్‌.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డిసెంబర్‌ 2న భారీ కానుక?
6
0
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం నుంచి సర్‌ప్రైజ్‌.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డిసెంబర్‌ 2న భారీ కానుక?
Indian Railway Top Speed: వందే భారత్ Vs డబుల్ డెక్కర్.. ఏ రైలు వేగంగా వెళ్తుందో తెలుసా?
6
Indian train
Indian Railway Top Speed: వందే భారత్ Vs డబుల్ డెక్కర్.. ఏ రైలు వేగంగా వెళ్తుందో తెలుసా?
Ram Bhagyashri: అర్థరాత్రి ఫారెన్ వీధుల్లో కార్ లో.. రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసినట్టే..!
5
Ram and Bhagyashri
Ram Bhagyashri: అర్థరాత్రి ఫారెన్ వీధుల్లో కార్ లో.. రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసినట్టే..!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..డీఏను ఇకపై మూల వేతనంలో కలిపేస్తారు..నిర్మలా సీతారామన్ కీలక నిర్ణయం!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..డీఏను ఇకపై మూల వేతనంలో కలిపేస్తారు..నిర్మలా సీతారామన్ కీలక నిర్ణయం!
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండుగే.. డిసెంబర్‌లో ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసా?

చూస్తుండగానే అప్పుడే మరో సంవత్సరం ముగిసిపోతుంది. కాలగర్భంలో 2025 సెలవు కలిసిపోనుంది. రోజులు సెకండ్లలా.. వారాలు నిమిషాల్లా.. నెలలు గంటల్లా ముగిసిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే సంవత్సరం కూడా ముగిసిపోతుంది. 2025 సంవత్సరం చివరి నెలకు చేరుకుంది. అందరి జీవితాల్లో కీలక సంవత్సరంగా మిగిలిన 2026 ముగియబోతుంది. నవంబర్‌ ముగిసి డిసెంబర్‌లోకి అడుగుపెట్టడంతో ఈ నెలలో ఏమేమి విశేషాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Pawan Kalyan: కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే సంచలన డిమాండ్‌.. పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలంగాణ వదిలి పారిపో

నెల ప్రారంభమైతే కుటుంబంలో నెలవారీ ఖర్చులు ఎలా చూసుకుంటారో.. అదే మాదిరి సెలవుల విషయం కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. విద్యార్థుల సెలవులతోపాటు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సెలవులు కూడా తెలుసుకుని ఉంటే మంచిది. బ్యాంకులు ఎప్పుడు పని చేస్తాయి? ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పని దినాలు వంటివి తెలుసుకోవాలి. ఈనెలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు బ్యాంకు ఉద్యోగులకు 6 సెలవులు లభిస్తున్నాయి. డిసెంబర్‌లో 31 రోజులు ఉండగా.. పని దినాలు 25 రోజులు ఉన్నాయి. వారాంతపు సెలవులతో పాటు పండుగల సెలవులు ఉన్నాయి.

Also Read: Blade Forgot: పవన్‌ కల్యాణ్‌ జిల్లాలో దారుణం.. ఆపరేషన్ చేసి కాలులో బ్లేడ్‌ మరచిన డాక్టర్లు

7, 14, 21, 28 తేదీల్లో ఆదివారం సెలవు ఉంది. 13వ తేదీ రెండో శనివారం సెలవు రాగా.. 25వ తేదీ క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చింది. ఈ సెలవులన్నీ దాదాపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరికీ ఉంటాయి. క్రిస్మస్‌ తర్వాతి రోజు అంటే డిసెంబర్‌ 26వ తేదీ బాక్సింగ్‌ డే ఉంటుంది. ఈ రోజు కూడా దాదాపుగా సెలవు ఉంటుంది. ఆప్షనల్‌ సెలవుగా ఉన్న ఈ సెలవును ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులకు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజుల్లో స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు కూడా సెలవులు ఉంటాయి.

Also Read: Harish Rao: 'కేసీఆర్ ఆమరణ దీక్ష ఒక చరిత్ర.. ఆయన పోరాట ఫలం తెలంగాణ రాష్ట్రం'

డిసెంబర్‌ అంటేనే క్రిస్మస్‌ నెల అంటారు. క్రిస్మస్‌ పండుగ సంబరాలు నెల మొత్తం జరుగుతుంటాయి. కొన్ని ప్రత్యేకమైన విద్యాలయాలకు క్రిస్మస్‌ సెలవులు రెండు కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాలేజ్‌లు, స్కూళ్లతోపాటు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు డిసెంబర్‌ నెలలో 6 సెలవులు ఉంటాయి. ఆప్షనల్‌ హలీడే కలిపితే మరో అదనంగా సెలవు రావొచ్చు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

holidaygovt employeesBank employeesPublic holidayChristmas 2025

Trending News