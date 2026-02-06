Free Current: కరెంట్ బిల్లు చెల్లించాల్సిన పనిలేదు..! ఈ కేంద్ర స్కీమ్ విస్తరణతో జీరో బిల్!

PM Surya Ghar Scheme Free Current Details: కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులు, మధ్య తరగతి కుటుంబాలు ,మహిళల కోసం ఎన్నో పథకాలను ప్రారంభించింది. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి సూర్య ఘర్ ఉచిత కరెంటు కూడా అందిస్తోంది. ఈ పథకం ఉచిత కరెంటు అందిస్తోంది. అంతేకాదు ఇందులో మీరు అదనపు ఎలక్ట్రిసిటీ విక్రయించే సదుపాయం కూడా ఉంది. 2026 ఫిబ్రవరి పార్లమెంటు లెక్కల ప్రకారం 2.8 మిలియన్ల మంది దేశవ్యాప్తంగా ఈ పథకంలో చేరారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి సూర్య ఘర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ స్కీమ్. దీనికి ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ధరలో రుణాలు కూడా అందిస్తుంది. ఇప్పటి వరకు రూ.16 వేల కోట్లు అందజేసింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన ఈ పథకం ప్రధానంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఎలక్ట్రిసిటీ అదనపు బిల్లు ఖర్చు లేకుండా ఉపయోగపడుతుంది.
మీ ఇళ్లపై సోలార్ ప్యానల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవటం వల్ల సులభంగా మీరు ఇంట్లోకి వినియోగించే విద్యుత్ ఆదా లభిస్తుంది. అదనంగా విద్యుత్ మీరు విక్రయించే అవకాశం కూడా ఉంది. దీనికి మీరు ఒక కిలో వాట్ సోలార్ ప్లాంట్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే రూ.30 వేల సబ్సిడీ ధరలో అందుతుంది. రెండు కిలో వాట్ అయితే రూ.60 వేలకు లభిస్తుంది. దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తుంది. ఇక మూడు కిలోవాట్కు రూ.78 వేల వరకు రుణాన్ని పొందవచ్చు. సాధారణంగా మూడు కిలోవాట్స్ అయితే 300 యూనిట్స్ ప్రతినెల విద్యుత్ పొందుతారు. దీంతో మీరు జీరో బిల్ పొందుతారు. అదనంగా రూ.15000 నుంచి మీరు రూ. 20 వేల వరకు ఏడాదికి మీకు అదనంగా ఉత్పత్తి అయిన కరెంటును గ్రిడ్కు విక్రయించడం ద్వారా పొందుతారు.
ఈ పథకం మీరు కూడా పొందాలంటే అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన pmsuryaghar.gov.in పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ రాష్ట్రం, ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ పేరు, కన్జ్యూమర్ నంబర్ తదితర వివరాలు నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అప్లికేషన్ ఫారం రూఫ్ టాప్ సోలార్ పోర్టల్ లో మీరు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. టెక్నికల్ క్లియరెన్స్ పూర్తయిన తర్వాత మీకు మీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయి సోలార్ ప్లాంట్ ఇన్ స్టాల్ చేస్తారు. దీని తర్వాత నెట్ మీటరింగ్ ప్రక్రియ కూడా పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత విద్యుత్ డిస్కాంకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ కూడా జారీ చేస్తారు. అందులో మీ బ్యాంకు వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు నేరుగా మీ ఖాతాలోకి సబ్సిడీ డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తారు. కేవలం ఒక నెలలోనే మీకు రుణాన్ని మంజూరు చేస్తారు.
ఎవరు అర్హులు..
ఈ పీఎం సూర్యఘర్ స్కీం పొందాలంటే కేవలం భారత పౌరులై ఉన్నవారు మాత్రమే అర్హులు. వీరు సరైన రూఫ్ టాప్ కూడా కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే సోలార్ ప్యానల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సరైన ఎలక్ట్రిసిటీ సర్టిఫికెట్ కూడా కనెక్షన్ పొంది ఉండాలి . ఇదివరకు సోలార్ ప్యానల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఉండకూడదు.
