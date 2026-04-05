Get Your Dues In 2 Days As Per New Law: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కొత్త కార్మిక చట్టం ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉద్యోగులకు ఉన్నాయి. 2025 నవంబర్ 21వ తేదీన కొత్త లేబర్ కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది. మొత్తంగా 29 చట్టాల స్థానంలో 4 కొత్త లేబర్ కోడ్స్ అమలు చేసింది. ఇది ఉద్యోగుల కోసం సులభతరం చేసింది. ఇందులో జీతాలు, సామాజిక భద్రత, ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్, వర్కింగ్ అంశాలు చేర్చారు. అయితే కొత్త ఉద్యోగ చట్టం ప్రకారం ఉద్యోగం మానేసిన రెండు రోజుల్లోనే పూర్తి బకాయిలు కూడా ఉద్యోగి పొందుతాడు. గతంలో పూర్తి సెటిల్మెంట్కు దాదాపు 40 నుంచి 45 రోజుల పట్టేది. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కొత్త కార్మిక చట్టం ప్రకారం ఉద్యోగి డబ్బును పాత కంపెనీ నుంచి కేవలం 2 రోజుల్లోనే సెటిల్మెంట్ పొందుతాడు.
ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత కొన్ని ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త కార్మిక చట్టం ఉద్యోగులకు బాసటగా నిలుస్తోంది. 2026 ఏప్రిల్ 1 తేదీ నుంచి ఈ కొత్త నియమం అమల్లోకి వచ్చింది. అంటే ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ (FnF)సెటిల్మెంట్ 2 పని దినాల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. 2019 వేతనాల కోడ్ కింద ఇది అమలు చేశారు. గతంలో ఈ ప్రక్రియకు ఒక్కోసారి నెల నుంచి 90 రోజులు కూడా పట్టేది. ఇక ఉద్యోగి పొందనున్న ఈ పూర్తి సెటిల్మెంట్ లో జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు కూడా పొందుతారు.
ఉద్యోగి జీతంలో పనిచేసిన రోజులతోపాటు గత నెల జీతం, సెలవులపై ఇచ్చే జీతం (Leave Encashment), బోనస్, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు కూడా ఉంటాయి.
గ్రాట్యుటీ ఇలా..
ఒక్కోసారి ఉద్యోగి గ్రాటిట్యూని కూడా జాబ్ కోల్పోయాక క్లెయిమ్ చేయలేకపోతుంటాడు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు ఒక సంవత్సరం పని చేసినా కానీ, గ్రాట్యిటీ పొందవచ్చు. దీన్ని కూడా 30 రోజుల్లోగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఉద్యోగులకు భారీ ఉపశమనం అందిస్తుంది. ఎక్కువకాలం గ్రాట్యిటీ కోసం ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు.
ఇక ఈ కొత్త కోడ్ ప్రకారం అసంఘటిత రంగ వర్గాల కార్మికులకు కూడా బీమా పెన్షన్ వంటి సౌకర్యాలు అందిస్తుంది. యాజమాన్యం, ఉద్యోగుల వివాదాల పారిష్కారం వంటి కీలక మార్కులు చేసింది. ఉద్యోగి మొత్తం జీతంలో ప్రాథమిక వేతనంతో పాటు కరువు భత్యం, రిటైనింగ్ అలవెన్సులు మొత్తం 50 శాతం ఉండాలి. దీంతోపాటు ఒకవేళ ఇతర అలవెన్సులు 50 శాతం మించితే అదనపు మొత్తాన్ని వేతనంగానే పరిగణిస్తారు. ఇక బేసిక్ పే పెరిగితే పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ కూడా పెరుగుతుంది.
