Mudra Yojana: ఎలాంటి ష్యూరిటీ లేకుండానే రూ.20 లక్షల రుణం.. అతి తక్కువ ధరకే లోన్‌ ఇస్తోన్న కేంద్రం!

Get Up to Rs 20 Lakh Loan Apply Here: ప్రధానమంత్రి ముద్రా లోన్ యోజన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. చిన్న పరిశ్రమల నుంచి దుకాణం ఓనర్స్ కూడా ఇందులో లబ్ది పొందుతారు. కొత్తగా ఏదైనా బిజినెస్ ప్రారంభించాలన్నా ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్. మంచి ప్లాన్ ఉంటే ఏ తనఖా లేకుండానే పీఎం ముద్రా యోజన ద్వారా రూ.20 లక్షల రుణం పొందవచ్చు. కేంద్రం ఈ పీఎం ముద్రా యోజనను 2015 ఏప్రిల్లో ప్రారంభించారు. ఇది చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ లోన్ ఎలా పొందాలి? తెలుసుకుందాం.
ఎవరికి లబ్ది..?
ముద్రా యోజన ద్వారా చిన్న సంస్థలు, దుకాణాదారులు, వీధివ్యాపారులు, కళాకారులు అందరూ ఈ పథకానికి అర్హులే. ఇందులో లోన్ పొందడానికి ఎలాంటి తనఖా అవసరం లేదు.
ముద్రా యోజన అంటే ఏమిటి?
ముద్రా యోజన అంటే వ్యాపారులకు రుణం అందిస్తుంది. దాన్నే ప్రధాన మంత్రి ముద్రా యోజన (PMMUDRA) అని పిలుస్తారు. మొదట పది లక్షల రుణం అందించేది. ఆ తర్వాత 2024-25 బడ్జెట్లో ఈ లిమిట్ రూ. 20 లక్షలకు పెంచింది కేంద్రం. ముద్రా యోజనలో శిశు, కిషోర్, తరుణ్, తరుణ్ ప్లస్గా కేటగిరీలుగా చేశారు.
కొత్తగా బిజినెస్ ప్రారంభించేవారికి శిశు కేటగిరీలో లోన్ మంజూరు చేస్తారు. ఇందులో రూ.50 వేల రుణం బ్యాంకు ద్వారా మంజూరు చేస్తారు. ఈ శిశు కేటగిరీలో రూ.50 వేల నుంచి రూ.5,00,000 వరకు రుణం లభిస్తుంది. తరుణ్ కేటగిరీలో రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలు అందిస్తారు. తరుణ్ ప్లస్లో రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు రుణం మంజూరు చేస్తారు.
ఏ వ్యాపారాలకు రుణం అందిస్తారు?
తయారీ సంస్థలు, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వ్యాపారం, రిటైల్ దుకాణాలు, ట్రాన్స్పోర్ట్, లాజిస్టిక్, సర్వీస్ సెక్టార్ రంగాల వారికి రుణాలు మంజూరు చేస్తారు.
గ్యారెంటీ లేకుండా రుణం పొందాలంటే?
ముద్రా యోజన ద్వారా ఎలాంటి తనఖా లేకుండా రుణం పొందాలంటే స్వయంగా ఉద్యోగాలు ప్రారంభించే వారికి వర్తిస్తుంది. ఇందులో ఎలాంటి బంగారు, వెండి వస్తువులు తనఖా అవసరం లేదు. నామమాత్ర డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. బ్యాంకు శిశు లోన్స్ మంజూరుకు ఎలాంటి ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వసూలు చేయరు.
ముద్రా లోన్కు ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
ముద్రా లోన్ పొందాలంటే ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో కలిగి ఉండాలి. ఏదైనా బిజినెస్ ఉండాలి దాని రుజువు కూడా అవసరం. అధికారిక వెబ్సైట్ Udyamimitra.in లో కూడా దరఖాస్తు చేయవచ్చు. ఈ సైట్లో ముద్రా లోన్ ఎంచుకుని అందులో మీ వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఇందులో వడ్డీ 9 నుంచి 12 శాతం ఉంటుంది. నెలవారీ ఈఎంఐలో రుణం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈకేవైసీ ఆధార్తో లింక్ అయి మొబైల్ నెంబర్తో పూర్తవ్వగానే డబ్బులు మీ ఖాతాలో జమ అవుతాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.