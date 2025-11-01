2 Rupee Note: ఈ రంగు రూ.2 నోట్లు మీ దగ్గర ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.20 లక్షలు సంపాదించవచ్చు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pink Colour Old 2 Rupees Note Value: ప్రస్తుతం చాలామంది పాత కరెన్సీని అమ్మేసి లక్షల రూపాయల సంపాదిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈ నోట్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే రాత్రికి రాత్రి వీటిని అమ్మి లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 1, 2025, 11:45 AM IST

Pink Colour Old 2 Rupees Note Value Telugu: భారత పాత కరెన్సీకి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మంచి డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది ఈ కరెన్సీ ని లక్కీ నోట్లోని కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే పాత నోట్లు సేకరించే క్రమంలో వీటిని లక్షల రూపాయలు పెట్టి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీంతో పాత నోట్లకు ఊహించని స్థాయిలో డిమాండ్ పెరుగుతూ వస్తుంది. కొంతమంది అయితే ఈ పాత నోట్లో ను లక్షల రూపాయలకు అమ్మేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మరికొంతమంది పాత నాణేలను కూడా లక్షల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇలా కొన్ని బాధ కరెన్సీ నోట్లను 4 లక్షల రూపాయలకు పైగా కూడా అమ్ముతున్నారు. ముఖ్యంగా మీ దగ్గర కూడా పాత రెండు రూపాయల నోటు ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడే అమ్మేసి నాలుగు లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. ఈ పాత రెండు రూపాయల నోటును ఎలా అమ్మాలో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

ముఖ్యంగా చాలామంది రాత్రికి రాత్రి డబ్బులు సంపాదించాలని ఏవేవో పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది అయితే దొంగతనం చేసేందుకు కూడా వెనకాడరు. అలాంటివారు ఇకనుంచి ఆ పనులు చేయనక్కర్లేదు పాత నోట్లన్నీ సేకరించి ఆన్లైన్లో అమ్మేసి లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మార్కెట్లో రెండు రూపాయల నోటికి ఎంతో డిమాండ్ ఉంది పాత రెండు రూపాయల నోటు మీ దగ్గర ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడే నాలుగు లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు.. అంతేకాకుండా ఆ నోటు ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు కలిగి ఉంటేనే ఈ డబ్బులు పొందవచ్చు.

2 రూపాయల నోటు ఈ లక్షణాలు తప్పకుండా కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది..
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రెండు రూపాయల నోటును ఎంత సులభంగా విక్రయించాలనుకుంటే తప్పకుండా ముందుగా ఆ నోటును విక్రయించాలంటే దానికి సంబంధించిన కొన్ని లక్షణాలను తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాత రెండు రూపాయల నోటుపై తప్పకుండా 786 అని సిరీస్ నెంబర్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆ నోటు గులాబి రంగులో తప్పకుండా ఉండాలి. ఇలా ఉంటేనే మార్కెట్లో అమ్మేయవచ్చు. 786 నెంబర్ అనేది ఇస్లామిక్ మతానికి చెందింది. ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లను ఎక్కువగా విదేశాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

786 నెంబర్ ఉన్న నోటును ఇస్లాం ప్రజలు చాలా లక్కీ నోటుగా భావిస్తారు. దీనిని పర్సులో ఉంచడం వల్ల ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు కూడా లభిస్తుందని వారి నమ్మకం. కాబట్టి చాలామంది ఇలాంటి పాత నోట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంటరెస్ట్ చూపుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఈ పాత నోటును కొంతమంది వేలంలో భాగంగా కూడా విక్రయిస్తున్నారు. కానీ వేలంకంటే ఆన్లైన్లో అమ్మేయడమే చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా ఇలాంటి పాత రెండు రూపాయల నోట్లు మీ దగ్గర నాలుగు ఉంటే చాలు ఏకంగా.. రూ.20 లక్షలు సంపాదించవచ్చు. మీ దగ్గర కూడా ఈ నోట్లు ఉంటే నేరుగా eBay వెబ్‌సైట్‌ సందర్శించి.. అందులో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఈ నోట్ల ఫోటోలు పెట్టి అమ్మేయొచ్చు.

(నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాను ఆధారంగా తీసుకొని రాస్తుంది మాత్రమే.. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అలాగే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం పాత నోట్లను అమ్మడం కొనుగోలు చేయడం నేరం.)

