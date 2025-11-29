English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lic Best Policy: మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబానికి హై క్లాస్ LIC పాలసీ.. రోజుకి రూ.45 పెట్టుబడి పెడితే.. రూ.25 లక్షలు మీ సొంతం!

Lic Jeevan Anand Policy Benefits: మధ్యతరగతి కుటుంబానికి అద్భుతమైన ఎల్ఐసి పాలసీని పరిచయం చేయబోతున్నాం. అదేంటో కాదు ఎల్ఐసి జీవన్ ఆనంద్ పాలసీ. తక్కువ పెట్టుబడి తో దీర్ఘకాలికంగా ఎక్కువ బెన్ఫిట్స్ లభించే ఏకైక పాలసీ ఇదే.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 29, 2025, 10:58 AM IST

Lic Jeevan Anand Policy Benefits Telugu News: గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చెల్లిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు భారత్లో మంచి క్రేజ్ ఉంది. చాలామంది గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పాటు నగరాల్లో జీవించేవారు ఇందులోనే పెట్టుబడులు పెడతారు. ఇందులో పెట్టుబడులు పెట్టడం కూడా చాలా సురక్షితమని మనందరికీ తెలుసు. అందుకే ఎల్ఐసి ప్రతి ఏడాది కొత్త కొత్త పాలసీలతో పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. చాలామంది తక్కువ ప్రీమియం చెల్లించి.. ఎక్కువ రాబడిని సొంతం చేసుకునే ప్లాన్స్ ఎక్కువగా కడుతూ ఉంటారు. ఇందులో భాగంగానే ఎల్ఐసి జీవన్ ఆనంద్ పాలసీ చాలా ప్రసిద్ధి. 

ఎల్ఐసి జీవన్ ఆనంద్ పాలసీ అనేది అన్ని పాలసీల కంటే చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇందులో ప్రత్యేకమైన ధర్మం ఇన్సూరెన్స్ తో పాటు మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఒక్క పాలసీతో రెండు ప్రయోజనాలు. ఫ్యూచర్లో ఎక్కువగా మోతాదులో రాబడి పొందాలనుకునే వారికి ఇది సురక్షితమైన ప్లాన్ గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఎలాంటి గరిష్ట పరిమితి లేకుండా దాదాపు ఒక లక్ష కనీస బీమాను అందిస్తోంది. భవిష్యత్తులో దీర్ఘకాలికంగా అధిక మొత్తంలో డబ్బులు పొందాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ మంచి ఎంపికగా భావించవచ్చు..

తక్కువ ప్రీమియంతో భారీ మొత్తంలో పొందాలనుకునే వారు తప్పకుండా దీర్ఘకాలికంగా పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ పథకంలో భాగంగా పెట్టుబడి కాలం అనేది 15 సంవత్సరాల నుంచి గరిష్టంగా 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి ఈ పాలసీలో భాగంగా 35 సంవత్సరాల పాటు డబ్బులు చెల్లించాలనుకుంటే.. ప్రతినెల రూ.1,358 వరకు డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.. అంటే ప్రతిరోజు కేవలం 45 రూపాయలు మాత్రమే.. ఇలా పెట్టుబడి పెట్టుకుంటూ వెళ్తే.. పాలసీ చివరి దశకు వచ్చేవరకు రూ.2.5 మిలియన్ల కార్పస్‌ను ఉత్పత్తి అవుతుంది. 

జీవన్ ఆనంద్ పాలసీలో భాగంగా రెండు రకాల బోనసులు కూడా లభిస్తాయి. ఇందులో భాగంగా పెట్టి పాడుదారులు 35 సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం చెల్లిస్తే.. వారి పెట్టుబడి మొత్తం కేవలం రూ.570,500 మాత్రమే అవుతుంది.. అయితే ఈ పాలసీ చివరి దశకు చేరిన తర్వాత ప్రత్యేకమైన రివిజనరీ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఎండ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ రెండు బోనసులు కలిపి దాదాపు రూ.10 లక్షల వరకు అవుతుంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే పెట్టుబడి కంటే.. చాలా రేట్లు ఎక్కువగా బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే ఈ బోనస్తులు అనేవి కేవలం 15 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టే వారికి వర్తిస్తుంది.

ఈ పాలసీ అదనంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.. ముఖ్యంగా ఇందులో యాక్సిడెంటల్ డెత్ అండ్ డిజేబిలిటీ రైడర్ వంటి ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇదే కాకుండా అదనంగా యాక్సిడెంట్ బెనిఫిట్ రైడర్, న్యూ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ రైడర్, న్యూ క్రిటికల్ బెనిఫిట్ రైడర్ వంటి ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ పాలసీ కడుతున్న పాలసీదారుడు మరణిస్తే.. నామినీకి చెల్లించిన ప్రీమియం లో 125 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఈ పాలసీలో ఎన్నో రకాల బెనిఫిట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటిని తెలుసుకోవడానికి ఎల్ఐసి కి సంబంధించిన అధికారిక వెబ్సైట్ని సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.

