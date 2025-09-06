Old Rs.20 Notes: పింక్ కలర్ పాత రూ.20 నోట్లుంటే.. ఇప్పుడే ఇలా రూ.40 లక్షలు పొందొచ్చు! నమ్మట్లేదా..

Old Rs.20 Notes: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పాత నోట్లతో పాటు నాణేలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. వీటిని విదేశీయులు జోరుగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే పాత నోట్లో విక్రయించి లక్షల రూపాయలను సంపాదించి రాత్రికి రాత్రే ధనవంతులైపోతున్నారు ముఖ్యంగా మరి కొంతమంది అయితే పాత నోట్లతో వ్యాపారాలు ప్రారంభించి ఉన్నట్టుండి లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. అయితే మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో భారీ మొత్తంలో తక్కువ పెట్టుబడి, కష్టం లేకుండా లక్షల రూపాయలు సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఈ స్టోరీ మీకోసమే..
కొంతమంది విదేశీయులు అరుదైన నోట్లను సేకరించే పనిలో పడ్డారు. ఇందులో భాగంగానే భారత్లో లభించే కొన్ని అరుదైన పాత నోట్లతో పాటు నాణేలను విక్రయించి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని అరుదైన నోట్లకు ఏకంగా 10 నుంచి 15 లక్షల రూపాయల వరకు పెట్టి కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. చాలామంది మార్కెట్లో పాత నోట్లనే విక్రయించడం చూసి.. వాటిని సేకరించే పనిలో పడ్డారు. అరుదైన నోట్లను ఎలాగోలా సేకరించి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందుతున్నారు. విదేశీయులతో పాటు కొంతమంది భారతీయులు కూడా పాత నోట్లను సేకరిస్తున్నారు.
ఇప్పుడు పాత నోట్లు మార్కెట్లో పాత రెండు రూపాయల నోటుతో పాటు పాత రూ.20 నోట్లకి మంచి డిమాండ్ ఉంది. చాలామంది ఈ నోట్లను భారీ మొత్తంలో విక్రయిస్తున్నారు. వీటిని అమ్మి రాత్రికి రాత్రి లక్షల రూపాయలను పొందుతున్నారు.. అయితే మీ దగ్గర కూడా పాత 20 రూపాయలు నోట్లు ఉన్నాయా? మీ దగ్గర ఒక్క పాత 20 రూపాయల నోటు ఉంటే దాదాపు నాలుగు లక్షల రూపాయల వరకు పొందవచ్చు. అయితే, ఈ నోట్లను విక్రయించాలనుకుంటే తప్పకుండా ఆ నోటు కొన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దాని కండిషన్ బాగుంటేనే మార్కెట్లో విక్రయించవచ్చు..
పాత 20 రూపాయల నోటును నాలుగు లక్షల రూపాయలకు విక్రయించాలనుకుంటే తప్పకుండా అది పింక్ కలర్ లో ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దానిపై 786 అనే సిరీస్ నెంబర్ కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఆ నోటిపై అన్ని భాషల్లో రూ.20 నోటు అని రాసి ఉండాలి. ఇలా ఉంటేనే భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందవచ్చు. మీ దగ్గర పాత 20 రూపాయల నోట్లు పది ఉంటే చాలు.. ఏకంగా రూ. 40 లక్షల రూపాయల వరకు పొందవచ్చు. ఈ పది నోట్లపై 786 నెంబర్ ఉంటేనే విక్రయించవచ్చు. అయితే వీటిని అమ్మడం కూడా చాలా సులభం..www.ebay.com వెబ్సైట్ లో ముందుగా మీ ఫోన్ నెంబర్ నమోదు చేసి.. అందులో నోట్లకి సంబంధించిన ఫోటోలను అప్లోడ్ చేయండి. ఇలా చేస్తే కావలసినవారు మిమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు.
నోట్: రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాత నోట్లను విక్రయించడం, కొనుగోలు చేయడం చట్టరీత్యా నేరం. కాబట్టి ఎవరైనా పాత నోట్లను విక్రయిస్తే అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మేము అందించిన సమాచారం కూడా కేవలం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న పోస్టులను ఆధారంగా చేసుకొని రాసాము.. ఈ సమాచారాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ అస్సలు ధృవీకరించదు..
