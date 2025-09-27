English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Old Rs 2 Notes: ఈ పాత రూ.2 ఒక్క నోటు రూ.35 లక్షలతో సమానం.. ఇలా చేస్తే రూ.70 లక్షలు మీ సొంతం..

Old Rs 2 Notes Sell: పాత రెండు రూపాయల నోట్లతో 70 లక్షలు సంపాదించవచ్చని మీకు తెలుసా? సులభంగా పాత రెండు రూపాయల నోట్లను ఆన్లైన్లో విక్రయించి భారీగా డబ్బులు పొందవచ్చు. అయితే వీటిని ఎలా విక్రయించాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 27, 2025, 06:41 PM IST

Old Rs 2 Notes Sell: శ్రమ లేకుండానే డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి. చాలామంది వివిధ మార్గాల్లో రాత్రికి రాత్రే డబ్బులు సంపాదించి కోటీశ్వరులు అయిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే పాత నోట్లనే విక్రయించి కూడా డబ్బులు విపరీతంగా సంపాదిస్తున్నారు. వీటిని కొనుగోలు చేసి ఇతర దేశాల్లో వేలాల్లో పాల్గొని అమ్మకాలు జరుపుతున్నారు. ఇలా కొంతమంది లక్షలాది రూపాయలను సంపాదిస్తున్నారు. మీ దగ్గర కూడా అరుదైన పాత నోట్లు ఉంటే లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. 

ముఖ్యంగా ఇంట్లో పాత రెండు రూపాయల నోట్లు ఉంటే విపరీతంగా సంపాదించవచ్చు. అరుదైన పాత రెండు రూపాయల నోట్లకు మార్కెట్లో చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఈ నోట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు చాలామంది ఎంతగానో ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు. కాబట్టి వీటిని OLXలో పెట్టిన నిమిషాల వ్యవధిలోనే అమ్ముడుపోతూ ఉంటాయి. 

ఇంట్లో పాత రెండు రూపాయల నోట్లు ఉంటే లక్షలాధికారులు కావచ్చు. ఈ పాత నోట్లను ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయించి చాలామంది కొన్ని లక్షల రూపాయలు పొందుతున్నారు. కొంతమంది అయితే ఈ నోట్లను దాదాపు రూ.35 లక్షల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. అవును చాలామంది ఇంతింత డబ్బులు పెట్టి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం హయాంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన రెండు రూపాయల నోట్లను ఇప్పుడు చాలామంది కళ్ళకు అద్దుకొని తీసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా దానిపైన 786 నెంబర్ కలిగి ఉంటే చాలు. ఆ నోటు విలువ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంతమంది పాత నోట్ల బిజినెస్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ వస్తున్నారు. 

ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ కాలం నాటి పాత నోట్లను కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు విదేశాల్లో నుంచి భారతదేశంలో OLX ద్వారా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇలా పాత రెండు రూపాయల నోట్లు కూడా కొనుగోలు చేశారంటే మీరు నమ్ముతారా.? అవును ఇప్పటికి చాలామంది పాత రెండు రూపాయల నోట్లోను విక్రయించి లక్షల రూపాయలు పొందారు. మార్కెట్లో పాత రెండు రూపాయల విలువ 35 లక్షల రూపాయలకు పైగానే నడుస్తుంది. ఈ పాత రెండు రూపాయల నోట్లు మీ దగ్గర రెండు ఉంటే చాలు.. ఏకంగా రూ.70 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. అయితే, వీటిని విక్రయించడం కూడా చాలా సులభం.. నేరుగా OLXలో పెట్టి అమ్మొచ్చు..

నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలను నుంచి సేకరించింది.. కాబట్టి ఈ స్టోరీకి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఇలాంటి వార్తలను జీ న్యూస్ అస్సలు ధ్రువీకరించదు..

