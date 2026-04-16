Bike Deals: రూ.25,000కే FZ, రూ.32 వేలకే యాక్టివా.. డెలివరీ బాయ్స్, ఉద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్!

Second-hand Bike Deals In Hyderabad: ప్రతి మధ్యతరగతి యువకుడికి మంచి బైక్ లేదా స్కూటర్ కొనుక్కోవాలనే కల ఉంటుంది. అయితే, ఇలాంటి కోరును చాలా మంది అతి తక్కువ ధరల్లో సెకండ్ హ్యాండ్ బైకులు కొనుగోలు చేసి తీర్చుకుంటున్నారు. అయితే, ఎప్పటి నుంచో మీరు కూడా మంచి మోటర్ సైకిల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? హైదరాబాద్లోని సనత్ నగర్ సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ షోరూమ్స్లో అత్యంత చీప్ ధరలకే మోటర్ సైకిల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మంచి కండీషన్ కలిగిన బైక్లు కూడా సగం ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే..
ఈ మార్కెట్లోని ఓ సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్లో ఓ మోటర్ సైకిల్ కేవలం రూ.25 వేల నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా స్కూటర్స్ చాలా చీప్ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ఇక్కడ యాక్టివా, జుపిటర్ వంటి పాపులర్ స్కూటర్లు దాదాపు రూ.32 వేల నుంచే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. అలాగే మంచి కండీషన్ కలిగి స్కూటర్స్ రూ.45 వేల నుంచి లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 2023 మోడల్ యాక్టివా (రిమోట్ కీ)పై ఏకంగా రూ.14,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తూ.. కేవలం రూ.72,000కే అందిస్తున్నారు.
ఇక్కడ 2018 మోడల్ పల్సర్ 220 మోటర్ సైకిల్పై రూ.17,000 భారీ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.52,000కే అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా హోండా షైన్, ప్లాటినా, ఎన్ఎస్ 160 వంటి మోటర్ సైకిల్స్ రూ.10 వేల తగ్గింపుతో కేవలం రూ.16 వేల తగ్గింపుతో పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా 2015 మోడల్ FZ మోటర్ సైకిల్స్ ఏకంగా రూ.25 వేల తగ్గింపుతో చీప్ ధరలో లభించడం విశేషం..
అయితే, చాలా మంది ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ మోటర్ సైకిల్స్ను ఫైనాన్స్లో కొనుగోలు చేసే సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. అయితే, ఇక్కడ ఏలాంటి సర్టిఫికేషన్స్ లేకుండా ఫైనాన్స్ను సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కేవలం 50 శాతం వరకు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి.. ఈ మోటర్ సైకిల్స్ను కూడా కొనుగోలు చేయోచ్చు. తక్కువ ధరలో మంచి బైక్లు కావాలనుకునే స్విగ్గీ, జొమాటో డెలివరీ బాయ్స్తో పాటు మధ్యతరగతి ఉద్యోగులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం..
