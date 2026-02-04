Online Game Addiction Ghaziabad 3 Girls Suicide: ఆన్లైన్ గేమ్ అడిక్షన్, సోషల్ మీడియా రీల్స్ పిచ్చితో యువత ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. స్కూళ్లు చదువుతున్న వయస్సులో కూడా వారు గేమింగ్కు బానిసైపోతున్నారు. ఇది తల్లిదండ్రులకు పెద్దతలనొప్పిగా మారుతోంది. ఫలితంగా ఒక్కోసారి తమ పిల్లల ప్రాణాలను పోగోట్టుకుంటున్నారు. ఇలాంటి దారుణ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘజియాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. ఆన్లైన్ గేమింగ్కు అలవాటు పడ్డ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు నిషిక (16) ప్రాచీ (14), పాఖి (2) లను తల్లిదండ్రులు మందలించడంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురై 9వ అంతస్థు నుంచి దూకి సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన బుధవారం తెల్లవారుజాము 2 గంటల సమయంలో చోటుచేసుకుంది. కరోనా నుంచి వీరు ఈ కొరియన్ గేమింగ్కు అలవాటు పడ్డారు. అప్పటి నుంచి వీరు పూర్తిగా బానిసైపోయారు. టాస్క్ బేస్డ్ గేమ్ అవ్వడంతో వారు అడిక్ట్ అయ్యారు. రానురాను వీరు చదువు మానేసి మరీ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు వీరిని మందలించారు. ఇక ఈ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు మనస్తాపానికి గురై ఒకేసారి బిల్డింగ్ పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.
కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు. అయితే, ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం ఈ ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు చదువు పక్కన బెట్టి మరీ మొబైల్ ఫోన్తోనే గడుపుతున్నారు. కొరియన్ టాస్క్ బేస్డ్ గేమింగ్కు బానిసలయ్యారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు మందలించారు తెల్లవారుజామున వీరు 9వ అంతస్థు నుంచి పెద్దగా అరుస్తూ దూకేశారు. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులు డెడ్బాడీలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
STORY | Three minor sisters die after jumping off ninth-floor in Ghaziabad
Three minor sisters died after allegedly jumping off the balcony of a ninth-floor flat in Ghaziabad early on Wednesday, police said.
Assistant Commissioner of Police (Shalimar Garden) Atul Kumar Singh… https://t.co/G2df1nwXPh
— Press Trust of India (@PTI_News) February 4, 2026
అయితే, పోలీసులు కేసులో భాగంగా ఇంట్లో వెతికినప్పుడు ఒక సూసైడ్ లెట్టర్ దొరికింది. అందులో అమ్మా.. నాన్నా సారీ అని రాసి ఉంది. ఇక ఆ నోట్ కూడా పోలీసులు కస్డడీకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే, వీరు ఆన్లైన్ గేమింగ్కు అలవాటు అయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా? అనే విషయాన్ని పోలీసులు అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.
ఇక పోలీసులు తల్లిదండ్రులను కూడా విచారించారు. ఈ అక్కాచెల్లెళ్లు వాడిన ఫోన్, డిజిటల్ యాక్టివిటీలపై కూడా పరీక్షించారు. సైబర్ నిపుణుల సహాయంతో ఈ ముగ్గురి ఆన్లైన్ హిస్టరీని కూడా బయటకు తీస్తాం అని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే, తల్లిదండ్రులు మాత్రం తమ ముగ్గురు పిల్లలు కొరియన్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాప్ ఎక్కువగా ఆడేవారు అని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారు ఆత్మహత్య కూడా చేసుకున్నారు.
Also Read: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. భారీగా పెరిగిన గోల్డ్ సిల్వర్ ధరలు, ఈ రోజు రేట్లు చూస్తే నమ్మలేరు!
Also Read: ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు బిగ్ షాక్.. ఉచిత AI ఆఫర్ కట్, అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం యాక్సెస్.!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి