Smashanam Wedding: ఇదెక్కడి వింతరా నాయన.. స్మశానంలో పెళ్లి చేసుకున్న జంట.. ఆ తర్వాత సీన్ కట్ చేస్తే!

Smashanam Wedding In Ghaziabad: పెళ్లి అంటేనే శుభకార్యం. అలాంటి వివాహ వేడుకను ఇంట్లోనో, గుడిలోనే లేదంటే ఫంక్షన్ హాల్లోనో చేసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితుల మధ్య గ్రాండ్గా జీవితాంతం గుర్తుండేలా జరుపుకుంటారు. అయితే, ఉత్తరాఖండ్లోని ఘజియాబాద్లో మాత్రం ఓ జంట విభిన్నంగా స్మశాన వాటికలో పెళ్లి చేసుకుంది. ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీంతో ఆ జంట స్థానిక ప్రజల నుంచే కాకుండా నెటిజన్ల నుండి కూడా తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
మన హిందూ సంప్రదాయంలో స్మశానాన్ని అంత్యక్రియలకు సంబంధించిన పవిత్ర స్థలాలుగా భావిస్తారు. అలాంటి ప్రదేశంలో పెళ్లి సంబరాలు నిర్వహించడం మతపరమైన భావాలను దెబ్బతీసిందని ఉత్తరాఖండ్ స్థానిక ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వివాహంపై స్థానికంగా, సోషల్ మీడియా వేదికగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
అత్యంత శుభకరమైన వివాహాన్ని స్మశాన వాటికలో చేసుకోవడం స్థానికంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. అల్మోరా జిల్లాలోని మార్చులా ప్రాంతంలో రామ్గంగా, బడంగఢ్ నదుల సగమం వద్ద ఉన్న స్మశాన వాటికలో ఈ వివాహం జరిగింది. ఈ పెళ్లి కార్యక్రమానికి సుమారు 50 మంది అతిథులు హాజరుకాగా.. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇక ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు ఆ జంట తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు పలువురు స్థానికులు ఈ పెళ్లిపై అధికారులకు కూడా ఫిర్యాదులు చేశారు. అనుమతి లేకుండా స్మశాన వాటికలో ఇలాంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం చట్ట విరుద్ధమని.. ఘటనపై విచారణను ప్రారంభించామని.. సంబంధిత ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లి చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని అక్కడి స్థానిక తహసీల్దార్ అబిద్ అలీ తెలిపారు. అయితే, ఈ పెళ్లిని నిర్వహించిన రిసార్ట్ మేనేజర్ రాకేశ్ శర్మ దీనిపై స్పందిస్తూ.. పెళ్లి జరిగే ప్రదేశం గురించి వధూవరులకు ముందుగానే పూర్తి వివరాలు తెలియజేశామని.. ఆ ప్రదేశాన్ని వారే స్వయంగా ఎంచుకున్నారని తెలిపాడు.
Also Read: Murder Case: దారుణం.. డబ్బు కోసం ప్రియుడితో కలిసి తల్లిని హత్య చేసిన 17 ఏళ్ల కూతురు.. ఎక్కడంటే?
Also Read: AP New Scheme: సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం.. ఏపీలో జనాభా పెరుగుదలే లక్ష్యంగా మరో కొత్త పథకం
