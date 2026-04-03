King Cobra Video: వామ్మో.. బ్యాంక్ సమీపంలో భారీ కింగ్ కోబ్రా హల్ చల్.. పరుగులు పెట్టిన కస్టమర్లు.. వీడియో ..

Giant king cobra hulchul in odisha: భారీ కింగ్ కోబ్రా చిటికిలోని బ్యాంక్ సమీపంలోకి రావడంతో అక్కడున్న కస్టమర్లు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.  అంతేకాకుండా వెంటనే స్నేక్ టీమ్ కు సమాచారం అందించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 3, 2026, 05:51 PM IST
Gold Rate Today: ట్రంప్ మౌనం.. భారీగా పడిపోయిన పసిడి ధరలు.. ఏప్రిల్ 2వ తేదీ విజయవాడ, హైదరాబాద్, కామారెడ్డిలో ధరలు ఇవే..!!
5
gold price
Gold Rate Today: ట్రంప్ మౌనం.. భారీగా పడిపోయిన పసిడి ధరలు.. ఏప్రిల్ 2వ తేదీ విజయవాడ, హైదరాబాద్, కామారెడ్డిలో ధరలు ఇవే..!!
Ola Electric Roadster: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సంచలనం.. రోడ్‌స్టర్ బైక్‌పై ఏకంగా రూ. 60,000 తగ్గింపు.. కొత్త ధర ఎంతో తెలుసా?
5
Ola Electric
Ola Electric Roadster: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ సంచలనం.. రోడ్‌స్టర్ బైక్‌పై ఏకంగా రూ. 60,000 తగ్గింపు.. కొత్త ధర ఎంతో తెలుసా?
Today Horoscope: కర్కాటక, కుంభ రాశి వారు జాగ్రత్త! ఏప్రిల్ 3 రాశిఫలాల్లో కీలక మార్పులు..
5
today Horoscope
Today Horoscope: కర్కాటక, కుంభ రాశి వారు జాగ్రత్త! ఏప్రిల్ 3 రాశిఫలాల్లో కీలక మార్పులు..
Gold Rate Today: తులంపై రూ. 6వేలు తగ్గిన బంగారం.. నేడు ఏప్రిల్ 3వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
5
Gold Price Fall 6000 Rupees
Gold Rate Today: తులంపై రూ. 6వేలు తగ్గిన బంగారం.. నేడు ఏప్రిల్ 3వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
Giant King Cobra Rescued From Hadagarh Colony in anandapur Odisha: గత కొన్ని రోజులుగా పాములు అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎండల వేడి, వేటలో భాగంగా అవి పొదల్లో నుంచి బైటకు వస్తున్నాయి. పాములు ఎక్కువగా చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉంటాయి. బూట్లు, బైక్ లలో, కార్ల ఇంజీన్,  డీక్కీలలో నక్కి దాక్కుంటాయి.  అంతేకాకుండా కోబ్రాలు ఎక్కువగా రాత్రి పూట వేటాడుతాయి. అవి ఎలుకలు, కప్పలను ఎక్కువగా తింటాయి. వీటి దగ్గరకు వెళ్లి నప్పుడు ప్రమాదంగా భావిస్తే అవి కాటే స్తాయి. చాలా మంది పాములు, కింగ్ కోబ్రాలు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ టీమ్ కు సమాచారం ఇస్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం దీనికి భిన్నంగా కూడా ప్రవర్తిస్తున్నారు.

పాములు కన్పిస్తే వెంటనే  దానితో స్టంట్ లు చేయడం లేదా  వీడియోలు తీయడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక కింగ్ కోబ్రా దట్టమైన చెట్ల నుంచి జనావాసాల్లోకి వచ్చింది.  కింగ్ కోబ్రా ఒడిశాలోని ఆనందాపూర్ లో ఉన్న చిటికి బ్యాంక్ సమీపంలోకి వచ్చి నానా హల్ చల్ చేసింది. దీంతో అక్కడున్న ప్రజలు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.

పాములంటేనే చాలా మంది భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. అలాంటిది కింగ్ కోబ్రా గురించి స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఒడిశా చిటికిలో ఉన్న బ్యాంక్ సమీపంలో కింగ్ కోబ్రా వచ్చింది. అది కోపంగా బుసలు కొడుతూ పలు మార్లు అక్కడున్న వారిపై దాడికి ప్రయత్నించింది. పాపం దాన్ని రాళ్లతొ కొడుతూ కొంత మంది యువకులు పైశాచీకంగా ప్రవర్తించారు. కానీ కింగ్ కోబ్రా మాత్రం చివరకు అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న చెట్లలోకి దూరిపోయింది.

Read more: Video Viral: నన్నే రాయిచ్చి కొడ్తావా..?.. వృద్ధురాలికి చుక్కలు చూపెట్టిన వానరం.. వీడియో వైరల్..

వెంటనే స్థానికుల  సమాచారంతో  స్నేక్ టీమ్ అక్కడకు చేరుకుని చాకచక్యంగా దాన్ని బంధించారు. ఈ క్రమంలో కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకుని బ్యాగ్ లో వేసుకుని దట్టమైన అడవిలోకి తీసుకెళ్లి వదిలేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

