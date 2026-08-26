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Jharkhand: జార్ఖండ్‌లో షాకింగ్ ఘటన.. రైలు ఢీకొని రెండు చేతులు కోల్పోయిన యువతి.. ఏమిజరిగిందంటే..?

Garhwa girl reels tragedy: పూర్ణిమ తన స్నేహితులతో కలిసి రైల్వే ట్రాక్ సమీపంలో రీల్ వీడియోలు చిత్రీకరిస్తుండగా రాంచీ-చోపన్ ప్యాసింజర్ రైలు ఆమెను ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆమె దూరంగా ఎగిరి పడింది. ఈ ఘటనతో ఆమెకు తీవ్ర రక్తస్రావమైంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:09 PM IST
Jharkhand: జార్ఖండ్‌లో షాకింగ్ ఘటన.. రైలు ఢీకొని రెండు చేతులు కోల్పోయిన యువతి.. ఏమిజరిగిందంటే..?
Image Credit: girllosestwohandsinjharkhand

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jharkhand: జార్ఖండ్‌లో షాకింగ్ ఘటన.. రైలు ఢీకొని రెండు చేతులు కోల్పోయిన యువతి.. ఏమిజరిగిందంటే..?
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