Girl loses her two hands after hit by train in Jharkhand: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు సొషల్ మీడియాలో రీల్ ల పిచ్చిలో డెంజర్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా తమ ప్రాణాల్ని సైతంపణంగా పెట్టిమరీ రీల్ లు చేస్తున్నారు.లైక్ లు, కామెంట్ ల కోసం నానా రచ్చ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్బాలలో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు సైతం చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా.. జార్ఖండ్ లో ఒక యువతి రైలు పట్టాల మీద రీల్ లు తీసుకుంటూ అనుకొని ప్రమాదంలో చిక్కుకుంది. ఈ ఘటనలో ఆమె తన రెండు చేతుల్ని కోల్పోయింది.
జార్ఖండ్ లోని గర్వాలోని జోబ్రయ్యా సమీపంలో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. ఒక యువతి రైల్వే ట్రాక్లపై రీల్ లు చేస్తుంది. ఆమెతో వచ్చిన వారు రీల్ లను ఫోన్ లలో రికార్డు చేస్తున్నారు. ఇంతలో రాంచీ-చోపన్ ప్యాసింజర్ రైలు వచ్చి ఆమెను బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆమె పక్కన ఉన్న పట్టాల మీద ఎగిరి పడింది.
ఈ ఘటనలో ఆమె రాళ్ల మీద పడటంంతో రెండు చేతులు కొల్పోయింది. తీవ్ర రక్త స్రావమైంది. గాయపడిన బాలికను గర్వా పట్టణంలోని అశోక్ బిహార్ ప్రాంతానికి చెందిన పూర్ణిమగా గుర్తించారు. ఆమెను వెంటనే దగ్గరలోని సదర్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ వైద్యులు ప్రాథమిక చికిత్స అందించి, మెరుగైన చికిత్స కోసం మరో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై రైల్వే పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. యువతి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు.
రైలు బలంగా ఢీకొనడంతో యువతి రెండు చేతులు తెగిపోవడంతో పాటు, శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయని, ఆమె అక్కడికక్కడే పడిపోయి స్పృహ కోల్పోయిందని అక్కడున్న వారు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం బాలికకు ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఒక రోజు వరకు ఏమి చెప్పలేమని వైద్యులు చెప్పినట్లు తెలుస్తొంది. తమ కూతురు రెండు చేతుల్ని కోల్పోయిన స్థితిలొ ఆమెను బెడ్ మీద చూసి కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా అందరిని కలిచివేసేదిగా మారింది.
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