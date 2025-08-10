Khan Sir Raksha Bandhan Vira Video: సాధారణంగా చేతికి రాఖీ పండుగరోజు మూడు నాలుగు రాఖీలు కట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే సోదరీమణులు, చెల్లి వరుస అయ్యేవాళ్లు రాఖీలు కడతారు. అయితే బీహార్ కు చెందిన ఖాన్ సార్కు ఏకంగా 15 వేల రాఖీలు కట్టి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రఖ్యాత ప్రసిద్ధి చెందిన ఖాన్ సార్ అని పిలుచుకునే బీహార్ కు చెందిన ఫైజల్ ఖాన్. ఎంతోమందికి పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యి వారికి ఒక మోటివేటర్. సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ అయ్యారు. రక్షాబంధన సందర్భంగా తన స్టూడెంట్స్ రాఖీ కట్టారు. ఏకంగా 15000 మంది యువతులు తరలి వచ్చి టీచర్ పై తమకున్న ఆప్యాయతను చాటుకున్నారు. చేతిని రాఖీలతో ముంచేత్తారు. ఇది తన అదృష్టమని ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది.
ఖాన్సార్గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఫైజల్ ఖాన్. ఒక ఎడ్యుకేటర్, యూట్యూబర్. పాట్నాలోని మెమోరియల్ హాల్ లో ఈ వేడుక జరిగింది. రాఖీ పండుగ అంటేనే అన్నాచెల్లెళ్ల బంధానికి ప్రతీక అని ఆయన కూడా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇంతమంది రాఖీ కట్టడం తనకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఇక సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో చూస్తే ఎంతో మంది యువతులు ఆయనకు రాఖీ కట్టడానికి వచ్చారు. వాళ్ళ ఆనందం కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఈ వీడియోలో ఖాన్ సార్ చేతికి రాఖీలతో నిండిపోయింది. ఇదొక ప్రత్యేక సందర్భం అని కూడా ఆయన చెప్పుకు వచ్చారు. ఒకసారిగా ఖాన్ సార్ సెలబ్రిటీ అయిపోయినట్లుగా అనిపించిందని సోషల్ మీడియాలో కూడా చెబుతున్నారు.
ఇదే మొదటిసారి కాదు ప్రతి ఏడాది రక్షాబంధన వేడుకలను ఖాన్ సార్ పెద్ద ఎత్తున తమ స్టూడెంట్స్ కోసం ఏర్పాటు చేస్తారు. మన నాగరికత, బంధానికి ప్రతీక అన్నారు. ఇది ఒక ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అని కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయనను అభినందిస్తున్నారు . ఆయన మానవత్వానికి ప్రతీక అని కూడా చెప్పుకొస్తున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా సినీ రాజకీయ సెలబ్రిటీలు బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ అన్ని రంగాలకు చెందినవారు నిన్న రాఖీ పండుగ అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకున్నారు. 2025 ఆగస్టు 9వ తేదీ రాఖీ పండుగ నిర్వహించారు. శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు ప్రతి ఏడాది ఈ పండుగ వేడుకగా జరుపుకుంటారు. చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా సాధారణ ప్రజల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకూ రాఖీలు కట్టి తమ అన్నాచెల్లెళ్ల బంధానికి ప్రతికగా నిలుస్తారు.
