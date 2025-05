Karnataka minister zameer ahmed khan comments on pahalgam attack video: జమ్ముకశ్మీర్ లోని పహల్గంలో అమాయకులైన టూరిస్టులపై ఉగ్రమూకలు కాల్పులతో తెగబడ్డారు.ఈ ఘటనలో 26 మంది టూరిస్టులు చనిపోయారు. ఆర్మీదుస్తుల్లో వచ్చిన ఉగ్రవాదులు.. ఇష్టమున్నట్లు కాల్పులకు తెగబడి మారణ కాండ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా.. ప్రస్తుతం ఉగ్రమూకల్ని ఏరీవేసే కార్యక్రమాల్ని భారత్ చేస్తుంది.

ముఖ్యంగా ఉగ్రవాదులను వెనుకుండి నడిపిస్తున్న పాక్ ను అష్టదిగ్బందనం చేసింది. సింధుజలాల ఒప్పందం రద్దు చేసుకుంది. పాక్ పౌరుల్ని పంపించివేసింది. పాక్ విమానాల్ని మన గగన తలం గుండా వెళ్లేది లేదని స్ఫష్టం చేసింది. మరోవైపు పాక్ కు చెందిన సినిమాలు, యూట్యూబ్ లను నిషేధించింది. ప్రపంచం ముందు కూడా పాక్ ను దోషిగా నిలబెట్టే చర్యల్ని మోదీ ప్రభుత్వం చేపట్టింది.

#WATCH | Karnataka Minister BZ Zameer Ahmed Khan says, "...We are Indians, we are Hindustanis. Pakistan never had any relations with us. Pakistan has always been our enemy...If Modi, Amit Shah and the Central government let me, I am ready to go to battle. (02.05.2025) pic.twitter.com/HdYiZcYBIC

— ANI (@ANI) May 3, 2025