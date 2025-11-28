Jobs For Freshers: రూ.25 వేల జీతంతో ఫ్రెషర్లకు Jobs.. ఇదే మంచి టైమ్‌ కొట్టండి భయ్యా!

Globallogic Jobs For Freshers: ఎప్పటి నుంచో చదువు పూర్తి చేసి ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటున్నారా? అయితే, మీకు గుడ్ న్యూస్.. వెంటనే జాబ్ కావాలనుకునేవారికి Global Logic కంపెనీ తీపి కబురు అందించింది. టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ (Technical Support Engineer) విభాగంలో ఉన్న ఖాళీలను భర్తి చేసేందుకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా డిగ్రీ చదివిన ప్రతి ఒక్కరు దీనిని అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆన్లైన్ ద్వారానే ఉద్యోగాలను ఎంతో సులభంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అయితే, టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలను భర్తీలను ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో? ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Global Logic కంపెనీ ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకునేవారికి ప్రత్యేకంగా ఇంటర్వ్యూలను కండెక్ట్ చేస్తుంది. అయితే, ఇందులో భాగంగానే సెలెక్ట్ అయిన వారికి కంపెనీ ప్రత్యేకమైన శిక్షణను అందించి.. మూడు నెలల పాటు ట్రైనీలాగా ఉద్యోగం ఇచ్చి.. ఆ తర్వాత జాబ్ పర్మినెంట్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ ఉద్యోగాల్లో సెలెక్ట్ అయిన వారికి ఫ్రీ లాప్ట్యాప్ను కూడా అందిస్తున్నారు. దీంతో పాటు ప్రారంభంలోనే ప్రతి నెలకు రూ.25 వేల వరకు జీతాన్ని కూడా అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
ఇక ఈ నోటిఫికేషన్ వివరాల్లోకి వెళితే... టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ (Technical Support Engineer) రోల్కు సంబంధించిన ఉద్యోగాలకు భర్తీ చేయబోతున్నట్లు కంపెనీ అధికారంగా వెల్లడించింది. విద్యా అర్హతలు చూస్తే తప్పకుండా ఈ ఉద్యోగానికి ఆర్హులు కావాలంటే తప్పకుండా డిగ్రీ పూర్తి చేసుకుని ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఈ 18 సంవత్సరాల పాటు వయస్సు నిండి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించకుండా దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఉద్యోగాల్లో ఎంపినకైన అభ్యర్థులకు ముందుగా కంపెనీ దాదాపు 3 నెలల పాటు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత జాబ్ రెగ్యులర్ చేస్తారు. ట్రైనింగ్లో కూడా ప్రతి అభ్యర్థికి దాదాపు రూ. 25 వేల వరకు జీతం అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్నవారికి ఎలాంటి రాత పరీక్ష కూడా ఉండదు. అంతేకాకుండా ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలోనే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసి.. Nagpur లొకేషన్లో పోస్టింగ్ అందిస్తారు. ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి నేరుగా అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.
