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మందుబాబులకు పండగే.. ఇక్కడ Chivas Regal, Teachers బ్రాండ్స్ ఎంత చీపో తెలుసా!

Chivas Regal 18 Price In Goa: అత్యంత చీప్‌ ధరలకే గోవాలో షివాస్ రీగల్ 18 ఇయర్స్ ఓల్డ్‌ లిక్కర్‌ లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అనేక బ్రాండ్‌లకు సంబంధించిన లిక్కర్‌ చీప్‌ ధరల్లో లభిస్తోంది. అయితే, వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:34 PM IST
మందుబాబులకు పండగే.. ఇక్కడ Chivas Regal, Teachers బ్రాండ్స్ ఎంత చీపో తెలుసా!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మందుబాబులకు పండగే.. ఇక్కడ Chivas Regal, Teachers బ్రాండ్స్ ఎంత చీపో తెలుసా!
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