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ఇంత తక్కువ ధరకే? Old Monk క్వార్టర్ రూ.60, ఫుల్ బాటిల్ రూ.220 మాత్రమే!

Goa Liquor Prices: గోవాకు చాలా మంది రిలాక్స్‌ అవ్వడానికి వెళ్తూ ఉంటారు. అయితే, చాలా మంది ఇక్కడ లభించే లిక్కర్‌ రేట్లను తెలుసుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడతారు. అయితే, మీరు కూడా గోవాలో లభించే కొన్ని బ్రాండ్‌లకు సంబంధించి లిక్కర్‌ ధరలు తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 02, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:49 PM IST
ఇంత తక్కువ ధరకే? Old Monk క్వార్టర్ రూ.60, ఫుల్ బాటిల్ రూ.220 మాత్రమే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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