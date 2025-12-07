English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Goa club belly dance Video: ఒకవైపు బెల్లీ డ్యాన్స్.. మరో వైపు చెలరేగిన మంటలు.. గోవా ఘటన వీడియో వైరల్..

Goa club belly dance Video: ఒకవైపు బెల్లీ డ్యాన్స్.. మరో వైపు చెలరేగిన మంటలు.. గోవా ఘటన వీడియో వైరల్..

Goa night club fire accident: గోవా బిర్చ్ నైట్ క్లబ్‌లో అగ్ని ప్రమాదంకు కొద్దిసేపటి ముందు ఒక డ్యాన్సర్ బెల్లిడ్యాన్స్ చేస్తుంది. ఇంతలో మంటలు అంటుకొవడంతో అక్కడి నుంచి కొంత మంది బైటకు పరుగులు పెట్టారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 7, 2025, 06:34 PM IST
  • గోవాలో అగ్ని ప్రమాదం..
  • బెల్లీ డ్యాన్స్ వీడియో వైరల్..

Goa club belly dance Video: ఒకవైపు బెల్లీ డ్యాన్స్.. మరో వైపు చెలరేగిన మంటలు.. గోవా ఘటన వీడియో వైరల్..

Goa night club fire accident woman perform belly dance video: గోవా నైట్ క్లబ్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం ఘటన దేశంలో పెనువిషాదంగా మారింది. దీనిపై ప్రధాని మోదీ, రాష్ట్రపది ద్రౌపదిముర్ముతీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా.. చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు కేంద్రం సాయం ప్రకటించింది. ఈ ఘటనలో మొత్తంగా 25 మంది అగ్నికి ఆహుతయ్యారు.  శనివారం అర్థరాత్రి ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2లక్షల చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియా, క్షతగాత్రులకు రూ.50వేల చొప్పున పరిహారం చొప్పున కేంద్రం ప్రకటించింది. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 

అయితే.. క్లబ్ లో ఈ ఘటనకు కొన్నినిముషాల ముందు ఒక మహిళ బెల్లీ డ్యాన్స్ చేస్తుంది. షోలే మూవీలోని పాటకు ఆమె అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేస్తుంది. ఆమె డ్యాన్స్ కు టూరిస్టులు, అక్కడకు వచ్చిన వారు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

ఆమె తన బెల్లీని తిప్పుతు అందరికి తనవైపుకు ఆకర్శించుకుంటుంది. ఇంతలో హోటల్ రూఫ్ కు మంటలు అంటుకున్నాయి. వెంటనే పొగలు రావడంతో అక్కడి నుంచి అందరు బైటకు పారిపోయారు.  కానీ కొంత మంది మంటల్లో చిక్కుకుని పోవడం వల్ల 25 మంది మంటల్లో కాలిపోయారు.

Read more:Indigo flights disrutions: ఇది కదా కావాల్సింది.. విమాన ప్రయాణికులకు ఇండిగో భారీ శుభవార్త..

చాలా మంది పొగ కారణంగా ఊపిరి ఆడక చనిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్‌ సావంత్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అయితే.. యువతి బెల్లీ డ్యాన్స్ కు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Goa club fire accidentGoa fire tragedygoa club firebelly dance in goa night clubgoa club belly dance

