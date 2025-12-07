Goa Night Club Cylinder Blast: పర్యటకులకు ఎంతగానో ఆకర్షించే గోవాలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. అర్ధరాత్రి వేళ నైట్ క్లబ్లో సిలిండర్ పేలడంతో ఈ భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో 23 మంది మృతి చెందగా.. పలువురు తీవ్ర గాయాలు పాయలయ్యారు. అర్పోరా ప్రాంతంలోని బీర్చ్ నైట్ క్లబ్లో సిలిండర్ పేలడంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు పర్యాటకులతో పాటు క్లబ్ సిబ్బంది ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసులు సహాయక చర్యలు కూడా చేపట్టారు. మృతదేహాలను గోవా మెడికల్ కాలేజీకి తరలించారు. ఘటన స్థలాన్ని సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ కూడా పరిశీలించి ప్రమాదానికి సంబంధించి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు ఈ ప్రమాదం పై సమగ్ర దర్యాప్తుకు ఆదేశించారు.
#goafire
A horrific fire broke out at a club in the Indian state of Goa, leaving 23 people burnt to death and many others injured. According to local police, the fire started due to a cylinder explosion. pic.twitter.com/t57nUxkPER
— Umar Sidique (@umar_938sadeeq) December 6, 2025
నైట్ క్లబ్ లో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో ముగ్గురు మహిళలు, నలుగురు పర్యాటకులు మొత్తంగా 23 మంది దుర్మరణం చెందారు. ప్రధానంగా క్లబ్ సేఫ్టీ రూల్స్ పాటించకపోవడమే ప్రధాన కారణమని సమాచారం. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం తెలిపారు. రాష్ట్ర రాజధాని అయిన పనాజీ నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ పర్యాటక కేంద్రంలో బీచ్ బై రోమియో లేన్లో అర్ధరాత్రి ఈ మంటలు చెలరేగాయి. పోలీసుల ప్రకారం వంటగదిలో పనిచేస్తుండగా సిలిండర్ అకస్మాత్తుగా పేలిపోయింది. దీంతో నైట్ క్లబ్ మొత్తం మంటల్లో చిక్కుకొని అక్కడ ఉన్నవారు ఈ మంటల్లో చిక్కుకున్నారు. వెంటనే అగ్నిమాప సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. అర్ధరాత్రి 12 గంటల తర్వాత ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులతో పాటు అగ్నిమాపక దళం, అంబులెన్సులు కూడా ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నాయి.
ఈ నైట్ క్లబ్లో ప్రస్తుతం మంటలను అదుపు చేశారు. కానీ మృతదేహాలను వెలికి తీసే పనులు చేపట్టారు. వంటగది క్లబ్ గ్లాండ్ ఫ్లోర్లో ఈ మంటలు చెలరేగినట్లు సమాచారం. సిలిండర్ పేలుడే అని చెబుతున్నారు. ప్రత్యక్షల ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం ప్రకారం మంటలు చెలరేగిన సమయంలో సిబ్బందితో పాటు చాలామంది ఉన్నారు. దర్యాప్తులో క్లబ్ భద్రత ప్రమాణాలను కట్టుబడి ఉందా? లేదా? అనేది తెలుస్తుంది. వంటగది సిబ్బందిలో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో ముగ్గురు తీవ్రంగా కాలిపోయి ప్రాణాలు వదలగా.. మరికొంతమంది ఈ మంటల ధాటికి ఊపిరాడక మృతి చెందినట్లు సమాచారం.
Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people.
I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss.
I visited the incident site and have…
— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 6, 2025
నిబంధనలో ఉల్లంఘన..
నైట్ క్లబ్ నిర్వహించే సమయంలో నిబంధనలకు ఏవీ పాటించలేదని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రమోద్ కుమార్ సావంత్ తెలిపారు. ప్రధానంగా ఇది పర్యాటక ప్రాంతం కాబట్టి ఘోర ప్రమాదం జరగడం ఎంతో దురదృష్టకరం. దర్యాప్తు చేపట్టి నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు.
Read more: మన దేశంలో అత్యంత నెమ్మదిగా నడిచే రైలు తెలుసా? 116 ఏళ్ల పాత ఇంజిన్..!
Read more: ఎయిర్టెల్ యూజర్లకు బిగ్ షాక్.. ఆ 2 బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్కు బ్రేక్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook