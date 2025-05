Goa Stampede Tragedy: ఓ ఆలయ జాతరలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో ఆరుగురు భక్తులు ప్రాణాలు వదిలారు. మొన్న ఏపీలో సింహాచలం అప్పన్న ఆలయం వద్ద జరిగిన దుర్ఘటన మరువక ముందే మరో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గోవాలోని శ్రీగావ్‌ శ్రీదేవి లయ్‌రయీ ఆయలంలో జాతర జరిగింది. అయితే, పెద్దు ఎత్తున భక్తులు రావడంలో అక్కడ తొక్కిసలాట జరిగింది ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. దాదాపు 30 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలపాలయ్ఆరు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది..

గోవాలోని శీర్గావ్ శ్రీదేవి లయ్‌రాయీ జాతరలో జరిగిన తొక్కేసలాట ఘటన శుక్రవారం అర్ధరాత్రి చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడ్డారు. అమ్మవారి ఊరేగింపులో ఈ తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఆలయ జాతర అత్యంత ప్రఖ్యాతలు గాంచింది. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వస్తారు.

జాతరకు సంబంధించి ఆలయ యంత్రాంగం భారీ ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేసింది. అక్కడ పోలీస్ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. కానీ ఇలాంటి దురదృష్టకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. అయితే వివరాల్లోకి వెళ్తే శక్రవారం లయిరాయీ దేవత ఆలయానికి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు దర్శనానికి వచ్చారు. ఇది ఎంతో ప్రఖ్యాత చెందిన ఆలయం. ప్రధానంగా మల్లెపూలతో అమ్మవారిని అలంకరిస్తారు. భక్తిశ్రద్ధలతో ఉపవాసం ఉండి ఐదు రోజులు దేవాలయం దగ్గరే ఉంటారు. నిప్పుల మీద నడిచే ఆచారం కూడా ఉంది. అమ్మవారికి ప్రత్యేక నృత్యాలు చేస్తారు.

అయితే అక్కడ హఠాత్తుగా జరిగిన తొక్కిసలాటలో ఈ ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఘటన తర్వాత గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ హాస్పిటల్ లో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను పరామర్శించడానికి వెళ్లారు. అయితే పెద్ద ఎత్తున గోవా మాత్రమే కాకుండా కర్ణాటక మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా భక్తులు రావడంతో ఒక్కసారిగా జన సమూహంతో నిండిపోయింది. రాత్రి అమ్మవారి ఊరేగింపు జరిగింది. ప్రమాదం జరగగానే వెంటనే అందరూ మరింత పరుగులు తీశారు. ఆ సమయంలో తొక్కిసలాట జరిగింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అత్యవసర సేవా సమాచారం అందించారు. ఘటన స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు కూడా చేపట్టారు. సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఈ ఘటన ఎలా జరిగిందో ఈ ఊరేగింపులో జరిగిన తొక్కిసలాటకు అసలు కారణం ఏంటో ఇంకా ధ్రువీకరించలేదు. ప్రాథమిక నివేదికల అనంతరం మరిన్ని మరింత సమాచారం తెలిసే అవకాశం ఉంది.



Goa: A stampede during the Shirgaon Temple procession in Goa resulted in 6 deaths and 30 serious injuries. Panic spread in the crowded area, and emergency services quickly responded. Preliminary reports suggest overcrowding and lack of proper arrangements as possible causes. Goa… pic.twitter.com/dPlVYlIns2

— IANS (@ians_india) May 3, 2025