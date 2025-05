Tahir Iqbal: 'మేం పాపులం, నిస్సహాయులం.. దేవుడా భారత్‌ నుంచి రక్షించండి': పాకిస్థాన్‌ ఎంపీ కన్నీళ్లు

Tahir Iqbal Emotional: భారతదేశం భీకర దాడితో పాకిస్థాన్‌ తీవ్ర గందరగోళంలో పడింది. ఏం చేయాలో తెలియని దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో ఉన్న పాకిస్థాన్‌లో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనో ఉన్నారు. ప్రాణభయంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ జీవిస్తున్నారు. భారత్‌ చేస్తున్న దాడులను ఎదుర్కోవడంలో విఫలమవుతుండడం.. రోజురోజుకు తీవ్ర పరిస్థితులు ఎదురవుతుండడంతో పాకిస్థాన్‌ సామాన్యులే కాదు రాజకీయ నాయకులు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఓ ఎంపీ పార్లమెంట్‌లో కన్నీటిపర్యంతమయ్యాడు. 'దేవుడా నీవే కాపాడు' అంటూ ప్రార్థించాడు. పాకిస్థాన్‌ పార్లమెంట్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన వైరల్‌గా మారింది.

Also Read: India Pakistan War: భారత్ దెబ్బ అదుర్స్.. పాకిస్థాన్‌ రక్షణ వ్యవస్థలు ధ్వంసం

పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఆర్మీ మాజీ మేజర్‌ తాహీర్‌ ఇక్బాల్‌ పార్లమెంట్‌ సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్నారు. పహల్గమ్‌ ఉగ్రదాడితో భారత్‌ చేస్తున్న ప్రతీకార దాడులకు పాకిస్థాన్‌ తట్టుకోలేకపోతున్నది. ఉగ్రవాద స్థావరాలను కూల్చడంతోపాటు సైనిక స్థావరాలను భారత సాయుధ దళాలు కూల్చేస్తున్నాయి. దేశంలో భారత్‌ సృష్టిస్తున్న విధ్వంసంతో పాకిస్థాన్‌ ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలో ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితిని కళ్లారా చూస్తున్న అక్కడి ఎంపీ తాహీర్‌ ఇక్బాల్‌ భయాందోళన చెందారు.

Also Read: India Pakistan War: భారత్ దెబ్బ అదుర్స్.. పాకిస్థాన్‌ రక్షణ వ్యవస్థలు ధ్వంసం

పాకిస్థాన్‌ పార్లమెంట్‌లో ఎంపీ తాహీర్‌ ఇక్బాల్‌ కీలక ప్రసంగం చేశారు. భారత్‌తో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణాన్ని వివరిస్తూ తమ ప్రభుత్వం కాపాడలేదని చేతులెత్తేశారు. 'భారతదేశం నుంచి పాకిస్థాన్‌ను కాపాడండి' అంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. 'దేవుడా ఈ దేశాన్ని సురక్షితంగా ఉంచు' అని తాహీర్‌ ఇక్బాల్‌ ప్రార్థించారు. 'మన దేశం బలహీనంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మనమందరం కలిసి దేవుడిని ప్రార్థిద్ధాం రండి. ఈ దేశం మీ ప్రార్థనలతో పుట్టింది. దేశాన్ని అల్లాకు అప్పగిద్దాం. ఆయన మాత్రమే కాపాడుతాడు' అని కన్నీటితో ప్రార్థన చేశారు. మనం ఇప్పుడు నిస్సహాయులం.. మనం పాపులం. దేవుడా నీ అనుచరులం నీవే కాపాడాలి' అని పార్లమెంట్‌లో ఇక్బాల్‌ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

పాకిస్థాన్‌లోని ఆయా ప్రాంతాల్లో మొహరించిన గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారత సైన్యం దాడులు చేస్తుండడంతో పాకిస్థాన్‌ కకావికలం అవుతోంది. లాహోర్‌లోని ఎయిర్‌ డిఫెన్స్‌ వ్యవస్థను ధ్వంసం చేయడంతో పాక్‌కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. చైనాకు చెందిన హెచ్‌క్యూ 9 రక్షణ వ్యవస్థలో డ్రోన్లు, క్షిపణిలపై భారత్‌ విరుచుకుపడడంతో అవి కుప్పకూలిపోయాయి. పాక్‌కు చెందిన రక్షణ రాడార్‌లు, రక్షణ వ్యవస్థలను భారత్‌ లక్ష్యంగా చేసుకోగా.. లాహోర్‌లోని ఎయిర్‌ డిఫెన్స్‌ వ్యవస్థను ధ్వంసం చేయడంతో భారత్‌ పైచేయి సాధించింది.

Pakistani Parliament Member breaks down inside National Assembly of Pakistan after #OperationSindoor impact. Cries for help to Allah. This is Major Tahir Iqbal, former officer of Pakistan Army, now a Pakistani politician. This is the real mood in Pakistan. pic.twitter.com/Xeg7GzxRx4

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 8, 2025