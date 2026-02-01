Gold Silver Price: కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు.. 5 ఏళ్లలో అతిపెద్ద పతనం, రూ.1,50,000 తగ్గుదల నగరాలవారీగా తాజా రేట్లు..! 

Gold And Silver Price Crash Ahead of Union Budget 2026: ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఈరోజు కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది. అయితే బడ్జెట్ రోజునే బంగారం, వెండి ధరలు కుప్పకూలాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ (MCX) షేర్ మార్కెట్లో భారీగా విక్రయాలు చవిచూశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యక్షంగా ప్రభావం చూపింది. దాదాపు 17 శాతం వరకు షేర్లు కూడా పడిపోయాయి. గత ఐదేళ్లలో ఇది అతి పెద్ద తగ్గుదలగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో బంగారం వెండి ధరలు కూడా తగ్గుముఖం పట్టాయి. మరోవైపు యూఎస్ డాలర్ బలపడటం వల్ల విలువైన లోహాలపై దీని ప్రభావం పడింది.
ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ బడ్జెట్ 2026 సందర్భంగా ఆదివారం కూడా స్పెషల్ ట్రేడింగ్ సెషన్ నిర్వహించింది. ఈ నేపథ్యంలో ముంబైలో పదిగ్రాముల బంగారం ధర 24 క్యారెట్లు రూ. 1,38,600 కు పతనమైంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,27,050 పడిపోయింది. ఇది జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలను తీసివేయగా ఇలా ఉన్నాయి. ఇక సిల్వర్ కూడా అదే దారిన పట్టింది. కిలో వెండి రూ.2,65,652 కు పడిపోయింది. ఇక ప్రధాన నగరాల వారీగా బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం..
నగరాలవారీగా బంగారం ధరలు ఇలా..
ఢిల్లీలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,26,950. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,250.
జైపూర్ 10 గ్రాముల 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,26,950 కాగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,250 వద్ద ఉంది.
అహ్మదాబాద్ విషయానికి వస్తే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,26,850 రికార్డు కాగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,200 కు పతనమైంది.
పూణేలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,27,050 నమోదుకాగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,600 కు చేరుకుంది. ఇక ముంబైలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,27,050, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.138,600 కు పడిపోయింది.
హైదరాబాదులో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,600 లకు పడిపోగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,27,050 ఉంది. ఇక చెన్నైలో 24 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,38,600, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,27,050. బెంగళూరు విషయానికి వస్తే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,38,600 ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1,27,050.
వెండి ధరలు కూడా కుప్పకూలాయి..
ఇక వెండి ధరల విషయానికొస్తే కూడా రికార్డు స్థాయిలో శుక్రవారం వరకు ర్యాలీ చేసిన ఈ స్వచ్ఛమైన తెల్లటి లోహం. తాజాగా కుప్పకూలిపోయింది. రెండురోజుల కింద రూ.4 లక్షలకు కేజీ చేరిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా 27 శాతం పతనమై రూ.2,90,000 వేలకు చేరింది. ఒకే రోజులో భారీ స్థాయిలో వెండి ధర కుప్పకూలిపోయింది. 1980 తర్వాత వెండి ధర రికార్డు స్థాయిలో కుప్పకూలడం ఇదే మొదటిసారి. అయితే శనివారం రోజు కేజీ వెండి ధర రూ.3,30,000 నమోదైంది.
మన దేశంలో బంగారం వెండి ధరలు నిర్ణయించేది అనేక కారణాలు. ప్రధానంగా ప్రపంచ మార్కెట్ ధోరణులు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయి. దీంతోపాటు అంతర్జాతీయ బులియన్ ధరలను దేశీ ధరలు ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాయి. దిగుమతి సుంకాలు, రూపాయి డాలర్ మారకం రేటు, ప్రభుత్వ పన్నులు స్థానిక మార్కెట్లపై వీటి ధరల ప్రభావం ఉంటుంది.
ఇక మన దేశంలో బంగారం అంటే ఎంతో ముఖ్యమైన లోహం. ఇందులో చాలా మంది పెట్టుబడి పెడతారు. బంగారం అంటే ఒక పెట్టుబడి మాత్రమే కాదు. ఏ పండుగ లేకపోతే పెళ్లిళ్లు జరిగిన కచ్చితంగా కొనాల్సిందే. పెద్ద ఎత్తున ఇంట్లో కూడా ఈ బంగారం నిల్వ చేసుకునే అలవాటు ఉంది. జువెలరీ రూపంలో కూడా కొనుగోలు చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే భారతీయులకు బంగారంపై ఉండే మక్కువ ఎక్కువ.
