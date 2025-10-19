Gold Reserves: బంగారం కరువు తీరబోతుంది..భారీగా పెరిగిన గోల్డ్ మైన్స్..ఇండియాలో ఎంత బంగారం ఉందంటే?

Gold Reserves In India: బంగారం ధరలు నానాటికి పెరిగిపోతున్నాయి. భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గోల్డ్ ధరలు అంబరాన్ని అంటుతున్నాయి. ఈ ఏడాది బంగారం ధర మరింత పెరిగిపోతోంది. సాధారణం కంటే ఈసారి బంగారం ధరలు వేగంగా పెరగడం వల్ల అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆర్థిక అస్థిరత ఉన్నప్పుడు బంగారం ధరలు తరచూ పెరగడం ఆనవాయితీనే. కానీ, తాజాగా బంగారం ధరలకు రెక్కలు రావడం పట్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక వార్తలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారత్లో ఎంతమేర బంగారం నిల్వ ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బంగారం కేవలం ఆ ఆభరణాల పెట్టెకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఆర్థిక వ్యవస్థలకు మెరిసే వెన్నెముక కూడా. శతాబ్దాలుగా, ఇది సంపద, శక్తికి సార్వత్రిక చిహ్నంగా ఉంది. నేటి క్రిప్టో, డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రపంచంలో కూడా భద్రత, స్థిరత్వం, సంపదకు చిహ్నంగా బంగారం ఇప్పటికీ దాని కలకాలం ఆకర్షణను కలిగి ఉంది. తాజా ప్రపంచ బంగారు మండలి డేటా ప్రకారం.. అత్యధిక బంగారు నిల్వలు కలిగిన ఎనిమిది దేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
యునైటెడ్ స్టేట్స్
2025 రెండవ త్రైమాసికంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ బంగారు నిల్వలు 8,133.46 టన్నుల వద్దకు చేరుకుంది. ఇది సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో నమోదైన అదే స్థాయిలో ఉంది. 2000 నుండి 2025 వరకు US బంగారు నిల్వలు సగటున 8,134.78 టన్నులు, కాలక్రమేణా వాటి స్థిరత్వాన్ని హైలైట్ చేస్తాయి.
జర్మనీ
జర్మనీ బంగారు నిల్వలు 2025 రెండవ త్రైమాసికంలో 3,350.25 టన్నులకు స్వల్పంగా తగ్గాయి. మొదటి త్రైమాసికంలో ఇది 3,351.28 టన్నులు. దీర్ఘకాలికంగా 2000, 2025 మధ్య దేశ నిల్వలు సగటున 3,398.28 టన్నులుగా ఉన్నాయి. 2000 రెండవ త్రైమాసికంలో అత్యధిక స్థాయి 3,468.60 టన్నులుగా నమోదైంది. ప్రస్తుత సంఖ్య గత 25 సంవత్సరాలలో అత్యల్పంగా ఉంది. తగ్గినప్పటికీ, జర్మనీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ తర్వాత ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద అధికారిక బంగారు నిల్వలను కలిగి ఉంది.
ఇటలీ
బంగారం విషయానికి వస్తే, ఇటలీ తన స్థిరత్వాన్ని స్పష్టంగా కొనసాగించింది. 2025 రెండవ త్రైమాసికంలో మొదటి త్రైమాసికం మాదిరిగానే దేశ నిల్వలు 2,451.84 టన్నులుగా ఉన్నాయి. నిజానికి, అవి చాలా కాలంగా అలాగే ఉన్నాయి. 2000, 2025 మధ్య ఇటలీ బంగారం నిల్వ సగటున 2,451.84 టన్నులు ఉండగా.. ఆ మార్కు నుండి అరుదుగా మారుతుంది. గరిష్ట స్థాయి అని పిలవబడేది? 2000 రెండవ త్రైమాసికంలో 2,451.84 టన్నులకు చేరాయి.
ఫ్రాన్స్
2025 రెండవ త్రైమాసికంలో ఫ్రాన్స్ బంగారు నిల్వలు 2,437 టన్నుల వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి. మునుపటి త్రైమాసికం నుండి నిల్వలు అలాగే కొనసాగుతున్నాయి. 2002లో 3,000 టన్నులను అధిగమించి.. 2012లో 2,435.38 టన్నులకు పడిపోయిన ఈ నిల్వ ఇప్పుడు స్థిరపడినట్లు కనిపిస్తోంది.
రష్యా
2025 రెండవ త్రైమాసికంలో రష్యా బంగారు నిల్వలు 2,329.63 టన్నులుగా ఉన్నాయి. మునుపటి త్రైమాసికం నుండి ఎటువంటి మార్పు లేదు. 2000 నుండి 2025 వరకు.. దేశ నిల్వలు సగటున 1,181.88 టన్నులుగా ఉన్నాయి. 2024 రెండవ త్రైమాసికంలో 2,335.85 టన్నులకు ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అయితే 2000 రెండవ త్రైమాసికంలో 343.41 టన్నుల అత్యల్ప స్థాయిని గమనించవచ్చు.
చైనా
చైనా తన నిల్వలలో సుమారు 2,279.6 టన్నుల బంగారంతో ఆరవ స్థానంలో ఉంది. గణనీయంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ మొత్తం దేశం విస్తారమైన మొత్తం విదేశీ నిల్వలలో ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే. చైనా పీపుల్స్ బ్యాంక్ తన బంగారు నిల్వలలో వృద్ధిని క్రమం తప్పకుండా ప్రకటిస్తూనే ఉంది. ఇది స్థిరమైన వృద్ధి వ్యూహాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
స్విట్జర్లాండ్
సాపేక్షంగా చిన్న దేశమైనప్పటికీ, స్విట్జర్లాండ్ దాదాపు 1,040 టన్నుల బంగారు నిల్వలను కలిగి..ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏడో స్థానంలో ఉంది. ప్రపంచ ఆర్థిక కేంద్రంగా స్విట్జర్లాండ్ పాత్ర, దాని సుదీర్ఘ తటస్థ చరిత్ర దాని పెద్ద నిల్వలకు దోహదం చేస్తాయి. నిల్వలను స్విస్ నేషనల్ బ్యాంక్ నిర్వహిస్తుంది. అవి దేశ ఆర్థిక గుర్తింపులో ముఖ్యమైన భాగంగా ఉన్నాయి.
భారతదేశం
భారతదేశ బంగారు నిల్వలు 2025 రెండవ త్రైమాసికంలో 880 టన్నులకు చేరుకున్నాయి. ఇది మొదటి త్రైమాసికంలో 879.60 టన్నుల నుండి స్వల్ప పెరుగుదల - కానీ ఆల్-టైమ్ హైని గుర్తించడానికి సరిపోతుంది. 2000, 2025 మధ్య నిల్వలు సగటున 531 టన్నులు, 2001 రెండవ త్రైమాసికంలో అత్యల్ప పాయింట్ 357.75 టన్నులుగా ఉన్నాయి. నిరాడంబరమైన ప్రారంభం నుండి రికార్డు గరిష్టాల వరకు, భారతదేశ బంగారు కథ ప్రకాశిస్తూనే ఉంది. కాలక్రమేణా వృద్ధి, స్థితిస్థాపకత రెండింటినీ ప్రతిబింబిస్తుంది. దాని శాశ్వత ఆర్థిక బలం, స్థిరత్వం, ప్రపంచ ప్రాముఖ్యతను నేడు భవిష్యత్తులో హైలైట్ చేస్తుంది.
