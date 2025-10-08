English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. డీఏ ఏకంగా 474 శాతం పెంపు..!

DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏలో 474% పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం జనవరి నుంచి జూలై నెలల్లో  యేడాదికి రెండుసార్లు డీఏలో కరవు భత్యాన్ని సవరిస్తూ ఇస్తుంది. అక్టోబర్ 6న ప్రకటించిన డీఏ పెంపు జూలై 1 అమలులోకి రానుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 8, 2025, 05:25 AM IST

DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. డీఏ ఏకంగా 474 శాతం పెంపు..!

DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఇయర్ లో రెండుసార్లు డీఏలో కరవు భత్యాన్ని సవరిస్తుంది. తదుపరి డీఏ సవరణ జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి రాబోతుంది. జూలై 2025 నుండి డిసెంబర్ 2025 వరకు AICPI డేటా ఆధారంగా ఇది ఫైనల్ చేశారు. నిర్ణయించబడుతుందిప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డీఏ రేటులో తాజా పెంపును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే కదా.  ఇది యేడాదికి  రెండుసార్లు సరించబడుతుంది. అక్టోబర్ 6, 2025న ప్రకటించిన ఈ పెంపు జూలై 1, 2025 నుండి కరవు భత్యం అమలులోకి రాబోతుంది. 5వ,  6వ కేంద్ర వేతన సంఘం (CPC) యొక్క ముందస్తు సవరించిన వేతన స్కేళ్లలో జీతం పొందుతున్న ఉద్యోగులకు ఈ సవరణ వలన లాభపడబోతున్నారు. 

5వ మరియు 6వ వేతన సంఘం 5వ వేతన సంఘం కింద DA పెంపు: 5వ CPC ప్రకారం జీతం పొందుతున్న ఉద్యోగులకు కరవు భత్యం రేటును 466 నుండి 474 శాతానికి పెంచినట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అక్టోబర్ 6, 2025న తెలిపింది.

6వ వేతన సంఘం: 6వ వేతన సంఘం ప్రకారం జీతం పొందుతున్న ఉద్యోగులకు కరవు భత్యం రేటును 252 నుండి 257 శాతానికి పెంచినట్లు మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.  ఈ రెండు పెంపుదలలు జూలై 1, 2025 నుండి అమలులోకి వస్తాయని చెప్పింది.  అటు జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలలకు వేతన బకాయిలు ఉన్న ఉద్యోగులు లాభపడనున్నారు. వేతనాలపై ప్రభావం ఏమిటంటే కరవు భత్యం అనేది పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు అందించే అదనపు డబ్బు. ఈ డీఏ పెంపుదల 5వ,  6వ వేతన సంఘం యొక్క ముందస్తు సవరించిన వేతన స్కేళ్లలో జీతం పొందుతున్న ఉద్యోగులు ఈ ఆర్థిక సహాయాన్ని పొందనున్నారు. 

ఉదాహరణకు : 5వ CPCలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మూల వేతనం నెలకు రూ. 18,000 అనుకుందాం.. అతను 5వ CPC ప్రకారం జీతం పొందుతున్నాడని అనుకుందాం: మునుపటి DA: రూ. 18,000 × 466% = రూ. 83,880 కొత్త DA: రూ.18,000 × 474% = రూ. 85,320 పెంపు ఉంటుంది.  నెలకు రూ. 1,440. 

ఉదాహరణ 2: 6వ CPCలో ఉద్యోగి మూల వేతనం నెలకు రూ.50,000గా ఉంది.  అతను 6వ CPC ప్రకారం జీతం పొందుతున్నాడని అనుకుందాం: మునుపటి DA: రూ.50,000 × 252% = రూ. 1,26,000 కొత్త DA: రూ. 50,000 × 257% = రూ. 1,28,500 పెంపు: నెలకు ₹2,500 డియర్నెస్ అలవెన్స్ ఉద్యోగులకు ప్రాథమిక వేతనంగా అందబోతుంది. ఉద్యోగ రంగం, పని ప్రదేశం ఇతర అంశాల ఆధారంగా ఇది మారుతూ ఉంటుంది. 5వ,  6వ వేతన కమిషన్ల కింద జీతం పొందుతున్న ఉద్యోగులు పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాన్ని తట్టుకునేందుకు ఈ DA పెంపు సహాయపడనుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం యేడాదికి రెండుసార్లు DA ని సవరిస్తుంది. తదుపరి DA సవరణ జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి రాబోతుంది. ఇది జూలై 2025 నుండి డిసెంబర్ 2025 వరకు ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (AICPI) డేటా ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతుంది. 8వ వేతన కమిషన్ కింద కనీస వేతన పెంపు యొక్క ఫిట్‌మెంట్ కారకంలో ఈ సవరణ ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా ఉండబోతుంది. DA లో ఈ పెరుగుదల ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భద్రతను అందించడమే కాకుండా, ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు కూడా ఊతం ఇస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్న మాట. 

