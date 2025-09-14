Special Trains: రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త.. దసరాకి స్పెషల్ ట్రైన్స్.. రూట్స్ ఇవే.. బుకింగ్ ఓపెన్ ఎప్పటి నుంచో తెలుసా..?

Good News For Railway Passengers: దసరా పండుగ నేపథ్యంలో రైళ్లలో రద్దీని నియంత్రించేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనుంది. ఈ రైళ్లు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి నవంబర్ 27 వరకు నడుస్తాయి. నాందేడ్ నుంచి ముంబయి మరియు చర్లపల్లి నుంచి తిరుపతి మార్గాల్లో ఈ రైళ్లు ఉంటాయి. నాందేడ్-ముంబయి మధ్య నాలుగు రైళ్లు, చర్లపల్లి-తిరుపతి మధ్య 16 రైళ్లు నడుస్తాయి. ఈ ఏర్పాట్లతో ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కల్పించేందుకు రైల్వే శాఖ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
అక్టోబర్ 5 వరకు స్పెషల్ ట్రైన్స్..
దసరా పండుగ సమయంలో ప్రయాణికుల రద్దీని గమనించి, దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్లపల్లి నుంచి అనకాపల్లి మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లను నడపాలని నిర్ణయించింది. సెప్టెంబర్ 13 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు ప్రతి శనివారం మరియు ఆదివారం ఈ మార్గంలో ఎనిమిది ప్రత్యేక రైళ్లు నడుస్తాయి. ఈ రైళ్లతో ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించేందుకు రైల్వే శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
దసరా పండుగ సమయంలో ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం చర్లపల్లి నుంచి అనకాపల్లి మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు నడుస్తాయి. చర్లపల్లి నుంచి అనకాపల్లి వెళ్లే రైలు సెప్టెంబర్ 13 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు ప్రతి శనివారం బయలుదేరుతుంది. అలాగే, అనకాపల్లి నుంచి చర్లపల్లి వచ్చే రైలు సెప్టెంబర్ 14 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు ప్రతి ఆదివారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ రైళ్లు జనగామ, కాజీపేట, వరంగల్, ఖమ్మం, రాజమండ్రి, అన్నవరం, ఎలమంచిలి వంటి పలు స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో ఫస్ట్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ, థర్డ్ ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ కోచ్లు ఉంటాయి, తద్వారా ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం అందుతుంది.
దసరా పండుగ సమయంలో ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని దక్షిణ మధ్య రైల్వే వివిధ మార్గాల్లో 52 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనుంది.
* అక్టోబర్ 5 నుంచి 27 వరకు తిరుపతి నుంచి అనకాపల్లి మరియు అనకాపల్లి నుంచి తిరుపతి మధ్య ఎనిమిది రైళ్లు నడుస్తాయి.
* సెప్టెంబర్ 17 నుంచి నవంబర్ 26 వరకు ప్రతి బుధవారం సంబల్పూర్ నుంచి ఇరోడ్ (08311) మధ్య 11 రైళ్లు ఉంటాయి.
* సెప్టెంబర్ 19 నుంచి నవంబర్ 28 వరకు ప్రతి శుక్రవారం ఇరోడ్ నుంచి సంబల్పూర్ (08312) మధ్య 11 రైళ్లు నడుస్తాయి.
* సెప్టెంబర్ 15 నుంచి నవంబర్ 24 వరకు ప్రతి సోమవారం విశాఖపట్టణం నుంచి తిరుపతి మధ్య 11 రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
* సెప్టెంబర్ 16 నుంచి నవంబర్ 25 వరకు ప్రతి మంగళవారం తిరుపతి నుంచి విశాఖపట్టణం (08584) మధ్య 11 రైళ్లు నడుస్తాయి.
ఈ రైళ్లతో ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవం కల్పించేందుకు రైల్వే శాఖ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
