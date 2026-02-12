English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Railway: తెలంగాణకు రైల్వే శాఖ గుడ్ న్యూస్..

Telangana Railway: తెలంగాణకు రైల్వే శాఖ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రంలో మెగా ఫైట్ ఎగ్జామినేషన్ స్టేషన్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టును రూ.1000 కోట్లతో ఏర్పాటు చేయనుంది.  తెలంగాణలో రైల్వే వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా వరంగల్ జిల్లాలో గూడ్స్ రైలు వ్యాగన్ల రిపేర్ కోసం ఒక మెగా ఫ్రైట్ ఓవర్ హాలింగ్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు తెలిపింది. 

Telangana Railway: తెలంగాణకు రైల్వే శాఖ గుడ్ న్యూస్..

Telangana Railways: కేంద్ర బడ్జెట్ లో ముఖ్యంగా రైల్వేలకు సంబంధించి కేంద్రం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. త్వరలో వరంగల్ లో గూడ్స్ రైల్ వ్యాగన్ల రిపేర్ కోసం మెగా ఫ్రైట్ ఓవర్ హాలింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు తెలిపింది. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిది. గూడ్స్ రైళ్లకు మైనర్ రిపేర్లు వస్తే.. కాజీపేట లేదా రామగుండం స్టేషన్లకు తరలించి రిపేర్‌ చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ  మెగా ఫ్రైట్ ఓవర్ హాలింగ్‌లో.. రైలు వ్యాగన్‌ను పూర్తిగా వేరు చేసి.. ఏ భాగంలో అయితే సమస్య ఉందో దాన్ని గుర్తించి..సరి చేసి తిరిగి బిగిస్తారు.

ఈ మెగా ఫ్రైట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాజెక్ట్ కోసం సుమారు రూ.1,000 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకా కాజీపేట-మహబూబాబాద్ మధ్య దాదాపు 200 ఎకరాల నుంచి 300 ఎకరాల స్థలం కోసం రైల్వే శాఖ అధికారులు గాలింపు చేపడుతున్నారు. ఈ మెగా ఫ్రైట్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తే వందలాది మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయని రైల్వే శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే వరంగల్‌లో రైల్వే తయారీ యూనిట్‌ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ మెగా ఫ్రైట్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కూడా వస్తే.. ఒక కీలక రైల్వే హబ్‌గా వరంగల్ మారుతుందని రైల్వే వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. 

ఈ సెంటర్‌లో గూడ్స్ వ్యాగన్లు, వాటి నిర్వహణ, ఓవర్ హీలింగ్ వంటి వాటిని చేపడతారు. ప్రస్తుతం రామగుండం, బెల్లంపల్లి, కాజీపేటలో ఇలాంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అవి కూడా సాధారణ మెయింటెనెన్స్ మాత్రమే నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ వల్ల సరుకు రవాణా చేసే రైళ్లు మరింత వేగంగా, సురక్షితంగా ప్రయాణించగలవు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలోని వ్యాగన్లను రిపేర్ చేయడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాయనపాడుకు తరలిస్తున్నారు. ఈ కొత్త సెంటర్ నిర్మించి అందుబాటులోకి తీసుకువస్తే ఆ ఇబ్బందులు తప్పి, ఖర్చులు కూడా కలిసి వస్తాయని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

తెలంగాణ నుంచి సిమెంట్, బొగ్గు, ఉక్కు రవాణా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి.. ఈ సెంటర్ చాలా అవసరమని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ సెంటర్‌ను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి అనేదానిపై స్థలాన్ని గుర్తించిన తర్వాత డీపీఆర్‌ను రెడీ చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత చట్టపరమైన అనుమతులు, ఆమోదాలు తర్వాత టెండర్లను ఆహ్వానించనున్నారు. ఆ తర్వాత దశల వారీగా దీని నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఈ సెంటర్ అందుబాటులోకి రావాలంటే ఇంకో 3 ఏళ్ల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని  అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

