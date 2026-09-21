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వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఫాస్టాగ్ స్టిక్కర్ మారదు..వన్ ట్యాగ్‌తో బ్యాంక్ మార్పు..

FASTag Portability:  నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) వన్‌ట్యాగ్ అనే కొత్త ఫాస్టాగ్ పోర్టబిలిటీ సేవను ప్రారంభించింది. ఈ ఫీచర్, మొబైల్ నంబర్‌ను మార్చినట్లే, ఫాస్టాగ్ కోసం ఉపయోగించే బ్యాంకును లేదా ఇష్యూయర్‌ను ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:41 PM IST
వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఫాస్టాగ్ స్టిక్కర్ మారదు..వన్ ట్యాగ్‌తో బ్యాంక్ మార్పు..
Image Credit: Fast tag one Tag (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఫాస్టాగ్ స్టిక్కర్ మారదు..వన్ ట్యాగ్‌తో బ్యాంక్ మార్పు..
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