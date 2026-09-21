ONETag: ఫాస్టాగ్లను మార్చే కథకు కాలం చెల్లింది. ఇప్పటి వరకు, మీరు మీ ఫాస్టాగ్ యొక్క బ్యాంకును మార్చాలనుకుంటే, మీరు కొత్త ట్యాగ్ను తీసుకుని, మీ కారు విండ్స్క్రీన్ నుండి పాతదాన్ని తీసివేయాల్సి కొత్తది ఆ ప్లేస్లో అతికించాల్సి వచ్చేది. అంటే, మీరు బ్యాంకు మార్పుతో పాటు ట్యాగ్ను కూడా మార్చవలసి వచ్చేది. ఇప్పుడు, NHAI ఈ ఇబ్బందికి చెక్ పెట్టింది. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) 'వన్ ట్యాగ్' అనే కొత్త ఫాస్టాగ్ పోర్టబిలిటీ సేవను ప్రారంభించింది.
ఈ సేవ ద్వారా వినియోగదారులు తమ ఫాస్టాగ్కు అనుసంధానించబడిన బ్యాంకును సులభంగా ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మీ మొబైల్ నంబర్ను పోర్ట్ చేసుకోవడం లాంటిదే. నంబర్ అలాగే ఉంటుంది, కేవలం టెలికాం కంపెనీ మాత్రమే మారడం మనం చూశాము. అదే విధానాన్ని ఫాస్టాగ్కు అప్లై చేసింది కేంద్రం. కాబట్టి, వన్ ట్యాగ్ ఎలా పనిచేస్తుందో మీ ఫాస్టాగ్ను మరో బ్యాంకుకు పోర్ట్ చేయడానికి ఏమి చేయాలో తెలుసుకుందాం.
మీ బ్యాంకును మార్చండి.. కానీ మీ ఫాస్టాగ్ అలాగే ఉంటుంది..
కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మరియు రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఇటీవల ముంబైలో జరిగిన గ్లోబల్ ఫిన్టెక్ ఫెస్ట్లో ఈ కొత్త ఫీచర్ను తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటి వరకు, వాహన యజమానులు తమ ఫాస్టాగ్ జారీ చేసే బ్యాంకును మార్చడానికి కొత్త ఫాస్టాగ్ ను కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది. దీనికోసం వాహనం నుండి పాత ఫాస్టాగ్ను కూడా తొలగించి కొత్తది పెట్టడం జరిగేది. ఈ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి వన్ట్యాగ్ సేవ ప్రారంభించింది. దీని కింద, వాహన యజమానులు తమ ప్రస్తుత ఫాస్టాగ్ స్టిక్కర్ను అలాగే ఉంచుకుని, దానికి అనుబంధంగా ఉన్న బ్యాంకును మార్చుకుంటే సరిపోతుంది.
యాప్ ఉపయోగించి ఫాస్టాగ్ బ్యాంకును ఎలా మార్చాలి..
ఫాస్టాగ్ను కొత్త బ్యాంకుకు పోర్ట్ చేయడానికి, వాహన యజమానులు ముందుగా హైవేయాత్ర యాప్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత, వాహనం ఫాస్టాగ్ పోర్టబిలిటీకి అర్హత కలిగి ఉందో లేదో తనిఖీ చేయడానికి వారు వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను రిజిస్టర్ చేయాలి. వాహనం పోర్టబిలిటీకి అర్హత కలిగి ఉంటే, ప్రస్తుత FASTag బ్యాంక్ నుండి వినియోగదారుడి రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు 6-అంకెల వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది.
ఆ తర్వాత వినియోగదారుడు కొత్త FASTag జారీ చేసే బ్యాంకును ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొత్త బ్యాంకుతో కస్టమర్ వెరిఫికేషన్, వాలెట్ ఆన్బోర్డింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత పోర్టబిలిటీ జరుగుతుంది.
ఈ మొత్తం ప్రక్రియ తర్వాత, వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్తో అనుబంధించబడిన FASTag ID మారదు. ఫలితంగా, వాహన యజమాని కొత్త FASTag స్టిక్కర్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. వారు తమ వాహనంపై ఇన్స్టాల్ చేయబడిన పాత FASTagను అలాగే కొనసాగించవచ్చు. అయితే, పోర్టబిలిటీ తర్వాత, టోల్ చెల్లింపుల కోసం కొత్త బ్యాంక్ ఖాతాను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది.
FASTagను రీ-పోర్ట్ చేయవచ్చా..?
అవును, FASTagను మరొక బ్యాంకుకు రీ-పోర్ట్ చేయవచ్చు. కానీ దీనికి ఆరు నెలల సమయం పడుతుంది. NHAI ప్రకారం, పోర్టబిలిటీ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, పాత బ్యాంకు లేదా ఇష్యూయర్ ఇప్పటికే ఉన్న ఫాస్టాగ్ వాలెట్ను తీసివేసిన తర్వాత..ఫాస్టాగ్లోని మిగిలిన బ్యాలెన్స్ను ఆటోమేటిక్గా మీ అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత, ఆరు నెలల పాటు కూలింగ్ పీరియడ్ నడుస్తుంది. ఈ సమయంలో ఫాస్టాగ్ను మరో బ్యాంకుకు పోర్ట్ చేయడం కుదరదు. ఆరు నెలల కాలం గడిచిన తర్వాత మాత్రమే తదుపరి పోర్టబిలిటీ ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం, ఫాస్టాగ్ పోర్టబిలిటీ ఎంపిక చేసిన బ్యాంకులు, ఇష్యూయర్లతో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. హైవేయాత్ర యాప్ ప్రకారం, వినియోగదారులు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్, ఫెడరల్ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, కరూర్ వైశ్య బ్యాంక్, ద్వారా పోర్టబిలిటీని పొందవచ్చు.
వన్ ట్యాగ్ వాహన యజమానులు బ్యాంకులను మార్చుకోవడాన్ని సులభతరం చేయడమే కాకుండా, ఫాస్టాగ్ల మొత్తం లైఫ్సైకిల్ నిర్వహణను కూడా మెరుగుపరుస్తుందని NHAI చెబుతోంది. కొత్త ఫాస్టాగ్లను మళ్లీ కొత్తగా తీసుకోవాల్సిన న అవసరాన్ని తగ్గించడం వల్ల ట్యాగ్ ఉత్పత్తి, పంపిణీతో పాటు ఇతర ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఇది మెరుగైన ఫాస్టాగ్ వ్యవస్థను రూపొందించడంలో సహాయపడుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.