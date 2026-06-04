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Uttar Pradesh: పాపం.. లంచం ఇవ్వలేదని నిరుపేద బాలిక కాలు విరగ్గొట్టిన డాక్టర్!

Uttar Pradesh Government Doctor News: ఒక ప్రభుత్వ వైద్యుడు 14 ఏళ్ల వయసు కలిగిన మైనర్ బాలిక కాలు ఎముకను విరగ్గొట్టిన ఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఓ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ ఘటన అక్కడ చర్చనీయాంశంగా మారింది.. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 04, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:31 PM IST
Uttar Pradesh: పాపం.. లంచం ఇవ్వలేదని నిరుపేద బాలిక కాలు విరగ్గొట్టిన డాక్టర్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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పాపం.. లంచం ఇవ్వలేదని నిరుపేద బాలిక కాలు విరగ్గొట్టిన డాక్టర్!
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