/Uttar Pradesh: పాపం.. లంచం ఇవ్వలేదని నిరుపేద బాలిక కాలు విరగ్గొట్టిన డాక్టర్!

Uttar Pradesh Government Doctor News: సమాజంలో దేవుడిలా భావించే వైద్య వృత్తికే చెడ్డ పేరు తెచ్చే ఘోర ఉదాంతం ఉత్తరప్రదేశ్లోని ముజఫర్నగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఇటీవల వెలుగు చూసింది. లంచం డబ్బులు ఇవ్వలేదని కక్షతో ఒక ప్రభుత్వ వైద్యుడు మానవత్వాన్ని మరిచిపోయి వింతగా ప్రవర్తించాడు. ప్రమాదంలో విరిగి.. ఇప్పుడిప్పుడే అతుక్కుతున్న ఒక 14 ఏళ్ల మైనర్ బాలిక కాలు ఎముకను సదరు డాక్టర్ ఉద్దేశపూర్వకంగా మళ్ళీ విరగగొట్టినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి..
బాధిత కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కొన్ని రోజుల క్రితం ప్రమాదానికి గురైన 14 ఏళ్ల బాలిక కాలు విరిగింది.. చికిత్స కోసం ఆమెను ముజఫర్నగర్ లోని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు.. అయితే అక్కడ విధుల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ డాక్టర్ బాలికకు చికిత్స చేయడానికి దాదాపు రూ.25 వేల రూపాయలు లంచం డిమాండ్ చేశాడు. అంత పెద్ద మొత్తాన్ని చెల్లించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ పేద కుటుంబం, ఎలాగోలా కష్టపడి దాదాపు రూ.8 వేల రూపాయలు వైద్యుడికి ముట్ట చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. మిగిలిన డబ్బులు కూడా ఇస్తేనే పూర్తి చికిత్స అందిస్తామని.. లేదంటే డిశ్చార్జ్ చేస్తామని సదరు డాక్టర్ బాధితులను వేధించడం మొదలుపెట్టాడు..
జిల్లా కలెక్టర్ను కలిశారు..
వైద్యుడి వేధింపులు భరించలేక.. నిరుపేదలైన ఆ కుటుంబ సభ్యులు న్యాయం కోసం స్థానిక జిల్లా కలెక్టర్ను ఆశ్రయించారు.. బాధితుల పరిస్థితిని చూసి చలించిపోయిన కలెక్టర్.. బాలికకు తక్షణమే ఉచితంగా పూర్తి చికిత్స అందించాలని ఆసుపత్రి అధికారులతో పాటు వైద్యుడిని ఆదేశించారు. కలెక్టర్ ఆదేశాలతో చేసేదేమీ లేక పైకి సరేనన్న ఆ డాక్టర్.. లోపల మాత్రం బాధితులపై తీవ్ర కక్ష పెంచుకున్నాడు.. తనపై కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేస్తారా అనే కోపంతో రగిలిపోయాడు..
ఎక్స్ర్రే అని చెప్పి..
కలెక్టర్ ఆదేశాల తర్వాత బాలికకు ఉచితంగా చికిత్స అందిస్తామని నమ్మ బలికిన ఆ డాక్టర్.. ఎక్స్ర్రేతో పాటు తదుపరి పరీక్షల పేరుతో బాలికను గదిలోకి పిలిపించాడు.. అక్కడ తల్లిదండ్రులు లేని సమయంలో చూసి.. లంచం డబ్బులు ఇవ్వనందుకు కక్ష సాధింపుగా.. ఇప్పుడిప్పుడే అతుక్కుంటున్న బాలిక కాలు ఎముకను గట్టిగా ఒత్తి మళ్లీ విరగగొట్టాడని.. బాలిక తల్లి కన్నీరు మునీరుగా ఆరోపిస్తున్నారు. గదిలో నుంచి బాలిక గట్టిగా కేకలు వేయడంతో లోపలికి వెళ్లిన తల్లిదండ్రులకు ఈ దారుణం అర్థమైంది..
బాధిత తల్లి రోధణ..
మా వద్ద డబ్బులు లేక కలెక్టర్ గారిని వేడుకున్నామని.. ఆయన ఉచితంగా వైద్యం చేయమన్నా.. కూడా ఆ డాక్టర్ కోపం తగ్గలేదని.. పరీక్షలు చేస్తామని లోపలికి తీసుకెళ్లి నా కూతురు కాలును మళ్ళీ విరగగొట్టాడని బాధిత తల్లి రోధిస్తూ మీడియా తెలిపింది.. ఈ అమానుష ఘటనపై స్థానికంగా తీవ్ర నిరసనలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఒక ప్రభుత్వ వైద్యుడు ఇంతటి క్రూరత్వానికి ఒడిగట్టడంపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులతో పాటు ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు స్పందిస్తూ.. నిందితుడైన డాక్టర్ పై తక్షణమే విచారణ జరిపి.. కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని బాధిత కుటుంబానికి హామీ ఇచ్చారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్.. - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..Twitter, Facebook