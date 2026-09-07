/ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సోషల్ మీడియా వాడకంపై కట్టడి.. త్వరలోనే కఠినమైన కొత్త నిబంధనలు..!!

Government Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇక నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఏది పడితే అది పోస్టు చేయడం కుదరదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే దీనిపై ఒక స్పష్టమైన నిబంధనలు తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇన్ స్టాగ్రామ్, ఎక్స్, ఫేస్ బుక్ వంటి సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫారమ్ లో ఉద్యోగులు చేసే పోస్టులపై ప్రత్యేక నిబంధనలు రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక సోషల్ మీడియా కోడ్ ఆప్ కండక్టర్ తీసుకురావాలనే అంశం ఉన్నత స్థాయిలో చర్చకు వచ్చినటీ పీటీఐ సంస్థ తెలిపింది. ఇటీవల ప్రభుత్వ కార్యదర్శులతో జరిగిన సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. దీనిపై అధ్యయనం చేయాలని సీనియర్ అధికారులను కోరినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఈ నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చినట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ వర్తించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అధికారి స్థాయి ఏదైనా సరే ఒకే విధమైన రూల్స్ ఉండవచ్చని సమాచారం. అయితే కొత్త కోడ్ ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుందన్న విషయంపై క్లారిటీ లేదు. ఉద్యోగులు ఎలాంటి పోస్టులు చేయవచ్చు.. ఎలాంటి అంశాలపై ఆంక్షలు ఉంటాయన్న దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు.
ఈ మధ్య కొందరు ప్రభుత్వ అధికారులు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటున్నారు. యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు నిర్వహించడం, ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో వీడియో పోస్టు చేయడ, వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను షేర చేసుకోవడం వంటివి చేస్తున్నారు. అధికారిక సమాచారం, వ్యక్తిగత కంటెంట్ కలిసిపోవడంపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం, అన్ని విభాగాలకు ఒకే రకమైన సోషల్ మీడియా నియమాలు లేవు. ఉద్యోగులు వారి విభాగం సేవా నియమాలకు లోబడి పనిచేస్తారు. అయితే, ఈ నియమాలు రీల్స్.. యూట్యూబ్ షార్ట్స్ వంటి కొత్త సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లకు అనుగుణంగా లేవనే అభిప్రాయం ఉంది.
ఏమి పోస్ట్ చేయవచ్చు?
సోషల్ మీడియాలో ఉద్యోగులు ఏమి చేయవచ్చు ? ఏమి చేయకూడదు? అనే విషయాలను కొత్త నియమావళి స్పష్టం చేసే అవకాశం ఉంది. ఉల్లంఘనల విషయంలో ఎలాంటి చర్య తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని కూడా ఇది నిర్దేశించవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
2017లో, ఒక బీఎస్ఎఫ్ జవాన్ ఆహార నాణ్యతను విమర్శిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. సేవా నియమాల ప్రకారం చర్య తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు, సోషల్ మీడియాకు పెరుగుతున్న ఆదరణ కారణంగా నిర్దిష్ట నియమాలు అవసరమయ్యాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లపై నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తోంది. చట్టవిరుద్ధమైన కంటెంట్ను తొలగించడానికి గడువును తగ్గించడం.. ఏఐ (AI) రూపొందించిన కంటెంట్ను స్పష్టంగా గుర్తించగలిగేలా చేయడం వంటి చర్యలను ఇది ఇప్పటికే తీసుకుంది.
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