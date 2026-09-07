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ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సోషల్ మీడియా వాడకంపై కట్టడి.. త్వరలోనే కఠినమైన కొత్త నిబంధనలు..!!

Government Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇక నుంచి సోషల్ మీడియాలో ఏది పడితే అది పోస్టు చేయడం కుదరదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే దీనిపై ఒక స్పష్టమైన నిబంధనలు తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇన్ స్టాగ్రామ్, ఎక్స్, ఫేస్ బుక్ వంటి సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫారమ్ లో ఉద్యోగులు చేసే పోస్టులపై ప్రత్యేక నిబంధనలు రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:20 PM IST
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సోషల్ మీడియా వాడకంపై కట్టడి.. త్వరలోనే కఠినమైన కొత్త నిబంధనలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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