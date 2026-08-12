/రసాయనాలతో మద్యం తయారీ నిషేధం.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం ..

Liquors Chemical Mixing: దేశవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యంపొందిన ప్రముఖ బ్రాండ్ల మద్యం తయారీని నిలుపుదల చేయాలని ఆదేశాలు జారీచేసింది. నిర్దేశించిన విధంగా మద్యం తయారీలో ప్రమాణాలను అనుసరించకుండా, కొత్తకొత్త ఫ్లేవర్లతో మద్యం తయారీకి అడ్డుకట్టవేసింది. ఓల్డ్ మాంక్, యాంటిక్విటీ బ్లూ, రాయల్ ఛాలెంజ్, బ్యాగ్పైపర్ డీలక్స్ వంటి విస్కీ, రమ్ రకాల విక్రయాలపై నిషేధం విధించినట్లు సమాచారం. మధ్యప్రదేశ్ ఫ్యాక్టరీ డయాజియో ఇండియాకు చెందిన యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ , మహారాష్ట్ర సంస్థ ఇన్బ్రూ బెవరేజెస్, మోహన్ రాకీ స్ప్రింగ్వాటర్ తయారు చేసిన కొన్ని ప్రత్యేక బ్యాచ్లలో లోపాలు బయటపడటంతో FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
మద్యం తయారీలో నిబంధనలను తుంగలో తొక్కిన మద్యం తయారీ సంస్థలు.. రసాయనాలతో రంగు, రుచితో ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నాయని ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి.కానీ మద్యం తయారీ కంపెనీలు శ్రమ, ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి విస్కీలో విస్కీ ఫ్లేవర్, రమ్లో రమ్ ఫ్లేవర్ వంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్లను కలిపి మద్యం తయారు చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులను అధికార యంత్రాంగం సీరియస్ గా తీసుకుంది. దీంతో(ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. క్షేత్రస్థాయిలో మద్యం తయారీ విధానంపై అధ్యయనం చేశారు.
రమ్, విస్కీల్లో ఫ్లేవర్స్ మిక్స్ చేస్తున్నారని తయారీపై నిషేధం..
అంతర్జాతీయంగా ఆమోదం లేని నాసిరకం పద్ధతుల ద్వారా వినియోగదారులను మోసం చేస్తున్నందునే ఈ అమ్మకాలను నిలిపివేసినట్లు అధికార యంత్రాంగం స్పష్టంచేసింది. ఫ్లేవర్ కలపడం అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని అక్రమ పద్ధతి అన్నారు.ఇది ఉత్పత్తుల నాణ్యతను దెబ్బతీస్తుందని నియంత్రణ సంస్థ అభిప్రాయపడింది. భారతీయ నిబంధనల ప్రకారమే తాము అనుమతించబడిన ఫ్లేవర్లను ఉపయోగించామని, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ నిర్ణయం తమకు ఆందోళన కలిగిస్తోందని ప్రభావిత కంపెనీల సీనియర్ అధికారులు ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.
యాంటిక్విటీ బ్లూ, రాయల్ ఛాలెంజ్ విస్కీ, ఓల్డ్ మంక్ రమ్పై నిషేధం..
మ్యాచురేషన్ విధానంతో మద్యం తయారీలో సహజమైన రుచి, సువాసనలను తీసుకురావాలి. మొలాసిస్, మాల్ట్, ద్రాక్ష వంటి సహజ పదార్థాలను వాడి, క్రమబద్ధమైన పరిపక్వ ప్రక్రియతోనే సహజత్వం వస్తుంది. మద్యం తయారీ సంస్థలు సహజ విధానాన్ని పక్కనబెట్టి, త్వరితగతిన రసాయనాలతో ఫ్లేవర్లను సృష్టించి మద్యం తయారు చేస్తున్నాయని అధికారుల బృందం గుర్తించింది. మధ్యప్రదేశ్లోని యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ ప్లాంట్లో తయారైన యాంటిక్విటీ బ్లూ, రాయల్ ఛాలెంజ్ విస్కీలతో పాటు అదే రాష్ట్రంలోని ఇన్బ్రూ బెవరేజెస్ ఉత్పత్తి చేసిన బ్యాగ్పైపర్ డీలక్స్ విస్కీ, ఓల్డ్ కాస్క్ డీలక్స్ రమ్లపై ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. అలాగే మహారాష్ట్రలోని మోహన్ రాకీ ప్లాంట్ నుంచి వస్తున్న ప్రసిద్ధ ఓల్డ్ మంక్ రమ్కు చెందిన మూడు రకాలను FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA నిషేధించింది.
ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల సంచలన నిర్ణయం..
ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న మద్యం మార్కెట్లలో భారత్ కీరోల్ పోషిస్తోంది.. మద్యంద్వారా ప్రతి సంవత్సరం 3లక్షల 81వేల కోట్ల ఆదాయం లభిస్తోందని సమాచారం. భారత్ లో ప్రస్తుతం నిషేధానికి గురైన బ్రాండ్లు దేశీయంగా విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్న మద్యంగా పేరు గడించాయి... ఈ బ్రాండ్లతో ఉన్న మద్యం సీసాలు సామాన్యుల బడ్జెట్ కు తగ్గట్టుగ మద్యం కేటగిరీకి చెందినవిగా రోజువారి విక్రయాల్లోనూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయి.
ఇటీవల పెప్సికో, రెడ్ బుల్ వంటి ఎనర్జీ డ్రింక్ తయారీదారులపై కఠిన నిబంధనలు తెచ్చిన ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ, ఇప్పుడు మద్యం రంగంపైనా తన నిఘాను పెంచింది. ఈ పరిణామం డియాజియో ఇండియా వంటి దిగ్గజాల సేల్స్, మార్కెట్ వాటాపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రజారోగ్యాన్ని దృష్టిలోపెట్టుకుని రసాయన రంగులు, ఫ్లేవర్లతో సంబంధంలేకుండా సహజసిద్ధ విధానంతోనే మద్యం తయారు చేయాలని FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA సూచిస్తోంది.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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