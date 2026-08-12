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రసాయనాలతో మద్యం తయారీ నిషేధం.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం ..

Ban color Mixing:  నిన్న ఎనర్జీ డ్రింక్స్ పై కొరడా ఝుళిపించిన FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA తాజాగా మందు బాబులకు షాకిచ్చింది. నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించిని మద్యం తయారీ సంస్థలపై నిషేధం విధించింది. మద్యం తయారీపై నిషేధంతో దిగ్గజ ఉత్పాదక సంస్థలకు దిమ్మ తిరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 05:40 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:40 AM IST
రసాయనాలతో మద్యం తయారీ నిషేధం.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం ..
Image Credit: Nakili Liquor (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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రసాయనాలతో మద్యం తయారీ నిషేధం.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం ..
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