  • Donkey Farming: కేంద్రం సరికొత్త స్కీమ్.. గాడిదలు పెంచితే రూ. 50 లక్షలు.. అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Donkey Farming: మన దేశంలో గాడిదల సంఖ్య క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతోంది. ఇలానే వదిలేస్తే అవి పూర్తిగా అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో దేశంలో క్షీణిస్తున్న గాడిదల సంఖ్యను పెంచేలా, వాటి పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి కేంద్రం అలర్ట్ అయ్యి కొత్త స్కీమ్ ప్రకటించింది. గాడిదల పెంపకానికి రూ. 50 లక్షల వరకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తోంది. జాతీయ పశు సంపద మిషన్ కింద ఈ చొరవ తీసుకుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 20, 2026, 09:28 AM IST

Donkey Farming Scheme: మన దేశంలో గాడిదల సంఖ్య క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతోంది. ఇలానే వదిలేస్తే అవి పూర్తిగా అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో దేశంలో క్షీణిస్తున్న గాడిదల సంఖ్యను పెంచేలా, వాటి పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి కేంద్రం అలర్ట్ అయ్యి కొత్త స్కీమ్ ప్రకటించింది. గాడిదల పెంపకానికి రూ. 50 లక్షల వరకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తోంది. జాతీయ పశు సంపద మిషన్ కింద ఈ చొరవ తీసుకుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆదాయ వనరులను పెంచడం, దేశీయ జాతులను పరిరక్షించడమే ఈ పథకం లక్ష్యం.

కేంద్రం నేషనల్ లైవ్ స్టాక్ మిషన్ (NLM) కింద గాడిదలు, గుర్రాలు, ఒంటెల పెంపకానికి పారిశ్రామికవేత్తలు, రైతులకు భారీ ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా గాడిదల పెంపక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు రూ. 50 లక్షల వరకు మూలధన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం ఉంది. మొత్తం ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో 50 శాతం వరకు సబ్సిడీని గరిష్ఠంగా రూ. 50 లక్షల వరకు అందిస్తుంది. కేంద్ర మత్స్య, పశుసంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పశు సంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ విభాగం.. ఈ పథకానికి సబంధించి మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.

ఎవరెవరూ అర్హులు అంటే..?
ఈ పథకానికి అప్లయ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని అర్హతలు, షరతులు ఉన్నాయి. రైతులు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలు (FPO), స్వయం సహాయక సంఘాలు (SHG), జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూపులు (JLG), సహకార సంఘాలు, సెక్షన్-8 కంపెనీలు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఎన్ని గాడిదలు పెంచాలి..?
గాడిదల పెంపకం యూనిట్ ఏర్పాటుకు కనీసం 50 ఆడ గాడిదలు, 5 మగ గాడిదలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. స్థానిక జాతులను సంరక్షించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ పథకాన్ని దేశీయ గాడిద జాతులకు మాత్రమే ప్రభుత్వం వర్తింపజేస్తోంది.

రెండు విడతల్లో సబ్సిడీ విడుదల..
ప్రభుత్వం సబ్సిడీని రెండు విడతల్లో విడుదల చేస్తుంది. ప్రాజెక్ట్ కు బ్యాంక్ లోన్ ఆమోదం తర్వాత మొదటి విడత రాయితీ వస్తుంది. గాడిదల పెంపక కేంద్రం పూర్తయి, అధికారులు పరిశీలించి ధ్రువీకరించిన తర్వాత రెండో విడత సబ్సిడీ విడుదల చేస్తారు. నేషనల్ లైవ్‌స్టాక్ మిషన్ ద్వారా ఈ పథకం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఇటీవల కాలంలో గాడిదల పెంపకంపై యువత ఆసక్తి కనబరుస్తోంది. వాటి పెంపకంతో కొందరు లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు. ఇప్పుడు గాడిదల పెంపకం పశుసంవర్ధక వ్యాపారంగా మారుతుంది. గాడిద పాలలో చర్మ సంరక్షణకు మేలు చేసే పోషకాలు ఉంటాయని నమ్ముతారు. అందుకే దీనిని ప్రత్యేక ఆరోగ్య ఉత్పత్తులు, సౌందర్య సాధనాలలో ఉపయోగిస్తారు. ఒక గాడిద ప్రతిరోజూ చాలా తక్కువ పరిమాణంలో పాలను ఇస్తుంది. దీంతో గాడిద పాలు ప్రత్యేక మార్కెట్లలో అధిక ధరలకు అమ్ముడవుతుంది. గాడిదల పెంపకం చిన్న తరహా పశుసంపద వ్యాపారాలకు ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న అవకాశంగా మారుతోంది.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

