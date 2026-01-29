English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • New ATMs: ఆర్బీఐ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నుండి ఏటీఎంలలో అందుబాటులోకి రూ.10, 20, 50 నోట్లు..!

New ATMs: ఆర్బీఐ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నుండి ఏటీఎంలలో అందుబాటులోకి రూ.10, 20, 50 నోట్లు..!

New ATMs: దేశం మొత్తం యూపీఐ ద్వారా డిజిటల్ చెల్లింపులు కామన్‌గా మారాయి. డిజిటల్ పేమెంట్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ చిల్లర కొరత కూడా వేధిస్తోంది. చిన్న విలువ కలిగిన కరెన్సీ నోట్ల లభ్యత మాత్రం ఇబ్బందికరంగానే ఉందని చెప్పాలి. చిల్లర నోట్ల వ్యవహారం ప్రజలకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. చిల్లర దొరకడం కష్టంగా మారి, మనకు అవసరం లేకపోయినా చిల్లర కోసం ఏదో ఒకటి కొనాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే, ఈ సమస్యకి త్వరలోనే చెక్ పడనుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 29, 2026, 08:37 AM IST

Trending Photos

Govt Employees: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. జనవరి 31 డెడ్‌లైన్, లేకపోతే జీతాలు కట్..!
5
govt employees
Govt Employees: ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. జనవరి 31 డెడ్‌లైన్, లేకపోతే జీతాలు కట్..!
Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. రేపో, మాపో ఉత్తర్వులు జారీ
5
govt employees
Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. రేపో, మాపో ఉత్తర్వులు జారీ
Keerthi Bhat: రెండేళ్ల నిశ్చితార్థం, సహజీవనం.. ఇప్పుడు బ్రేకప్ ప్రకటించిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!
5
Keerthi Bhat Breakup
Keerthi Bhat: రెండేళ్ల నిశ్చితార్థం, సహజీవనం.. ఇప్పుడు బ్రేకప్ ప్రకటించిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!
Prathap Singh-Anusha Hegde: విడాకులు ప్రకటించిన స్మాల్ స్క్రీన్ సెలబ్రిటీ కపుల్ ప్రతాప్ సింగ్, అనూష హెగ్డే
5
Prathap Singh Anusha Hegde Divorce
Prathap Singh-Anusha Hegde: విడాకులు ప్రకటించిన స్మాల్ స్క్రీన్ సెలబ్రిటీ కపుల్ ప్రతాప్ సింగ్, అనూష హెగ్డే
New ATMs: ఆర్బీఐ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నుండి ఏటీఎంలలో అందుబాటులోకి రూ.10, 20, 50 నోట్లు..!

Small Denomination Currency Notes: దేశం మొత్తం యూపీఐ ద్వారా డిజిటల్ చెల్లింపులు కామన్‌గా మారాయి. డిజిటల్ పేమెంట్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ చిల్లర కొరత కూడా వేధిస్తోంది. చిన్న విలువ కలిగిన కరెన్సీ నోట్ల లభ్యత మాత్రం ఇబ్బందికరంగానే ఉందని చెప్పాలి. చిల్లర నోట్ల వ్యవహారం ప్రజలకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. చిల్లర దొరకడం కష్టంగా మారి, మనకు అవసరం లేకపోయినా చిల్లర కోసం ఏదో ఒకటి కొనాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే, ఈ సమస్యకి త్వరలోనే చెక్ పడనుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

చిల్లర సమస్యను పరిష్కరించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను పరిశీలిస్తోంది. రూ. 100, రూ. 500 నోట్లకు బదులుగా చిన్న నోట్లను పంపిణీ చేయగల కొత్త ATMలను ప్రవేశపెట్టాలని పరిశీలిస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రజలు పెద్ద నోట్లను చిన్న నోట్లకు మార్చుకోవడానికి వీలు కల్పించే హైబ్రిడ్ ATMలను తీసుకొచ్చే యోచన కూడా ఉందని తెలుస్తోంది. 

రోజువారీ లావాదేవీల కోసం ఇప్పటికీ నగదుపై ఆధారపడే ప్రజలకు రూ.10, రూ. 20, రూ. 50 నోట్లను సులభంగా అందుబాటులో ఉంచడమే దీని లక్ష్యం. ఇప్పటికే చిన్న కరెన్సీ నోట్ల కోసం ATM యంత్రాలను ముంబైలో ప్రయోగాత్మకంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అక్కడ చిన్న కరెన్సీ నోట్ల లభ్యతను పెంచడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇది కనుక విజయవంతమైతే దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని చూస్తున్నారు.

స్థానిక మార్కెట్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ డిపోలు, ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు వంటి నగదు వినియోగం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాలలో ఈ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రదేశాల్లో తరచుగా నగదు లావాదేవీలు జరుగుతాయి. దీని వల్ల కొత్త వ్యవస్థను పరీక్షించడానికి ఇవి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ప్రజలకు తరచుగా త్వరగా డబ్బులు మార్చుకోవాల్సిన ప్రదేశాలలో చిన్న నోట్లను సులభంగా అందుబాటులో ఉంచాలనేది దీని ఆలోచన. ఈ కొత్త ATM యంత్రాల నుంచి రూ.100, రూ.500 నోట్లతో పాటు రూ.10, రూ.20, రూ.50 నోట్లను కూడా తీసుకోవచ్చు.

ఇక ఈ కొత్త రకం ATMల వల్ల ప్రజలకు ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ.. దీంట్లో సవాళ్లు కూడా లేకపోలేదు. భద్రతా అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు, కొత్త యంత్రాల ఏర్పాటు, నిర్వహణ ఖర్చులను బ్యాంకులు ఎదుర్కోవాల్సి రావొచ్చు. ముద్రణ, పంపిణీ డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా లేకపోతే చిన్న నోట్ల సరఫరాను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించడం కూడా కష్టమవుతుంది.  

Also Read: Keerthi Bhat: రెండేళ్ల నిశ్చితార్థం, సహజీవనం.. ఇప్పుడు బ్రేకప్ ప్రకటించిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ..!

Also Read: School Holiday: మేడారం మహా జాతర..రేపు, ఎల్లుండి సెలవు ఇవ్వండి.. వీహెచ్‌పీ డిమాండ్‌..!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

New ATMscashRBISmall Denomination Currency NotesSmaller Notes

Trending News