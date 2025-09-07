English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Schools Holiday: అలర్ట్‌! రేపు అన్నీ స్కూల్స్, కాలేజీలకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Holiday For All Schools And Colleges In Punjab: వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రాగా.. మరో అదనపు సెలవు లభించింది. రేపు అన్నీ పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ఇస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 7, 2025, 06:58 PM IST

Tomorrow Schools Holiday: మూడు రోజులు సెలవులు ఎంజాయ్‌ చేసిన విద్యార్థులకు మరో సెలవు లభించింది. మిలాద్‌ ఉన్‌ నబీ, వినాయక నిమజ్జనంతోపాటు ఆదివారం సెలవుతో మూడు రోజులు ఎంజాయ్‌ చేసిన విద్యార్థులకు మరో సెలవు రానుంది. రేపు అన్నీ పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. విద్యార్థులకు సెలవులు జారీ చేస్తూ విద్యా శాఖ మంత్రి ప్రకటించారు. అయితే పాఠశాలలకు సెలవు తెలంగాణ, ఏపీలో కాదు. భారీ వరదలతో అల్లాడుతున్న పంజాబ్‌ రాష్ట్రంలో విద్యా సంస్థలకు సెలవు ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Ganesh Immersion: హైదరాబాద్‌లో 2 రోజుల నిమజ్జనం ప్రశాంతం.. పోలీస్ శాఖ ప్రకటన

కొన్ని రోజులుగా పంజాబ్‌లో కుంభవృష్టి వర్షాలు పడుతున్నాయి. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతుండడంతో పంజాబ్‌లో పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీగా వరదలు రావడంతో అక్కడి ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ జీవిస్తున్నారు. సాధారణ వర్షాపాతానికి పోలిస్తే దాదాపు 60 శాతం అదనంగా వర్షపాతం నమోదైంది. భారీ వర్షాలతో అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆ రాష్ట్రంలోని నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అన్నీ విద్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు. ప్రకటించిన సెలవులు నేటితో ముగియగా వరదలు మాత్రం తగ్గుముఖం పట్టలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం కూడా సెలవు కూడా ప్రభుత్వం సెలవు ఇస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Also Read: Jagadish Reddy: 'ఎన్ని కేసులు పెడతారో.. ఎంతమందిని జైల్లో పెడతారో తేల్చుకుంటా' మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి

ప్రస్తుతం వరదలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టినా.. వెంటనే విద్యాలయాలకు వెళ్తే అక్కడ విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతారనే భావనతో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. అయితే ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు మాత్రం విద్యాలయాలకు వెళ్లాల్సి ఉంది. వరదలు తలెత్తడంతో విద్యాలయాలను పరిశుభ్రం చేయడం.. భవనాలు ఎలా ఉన్నాయో ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు పరిశీలించనున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపల్‌ అధికారులతో కలిసి విద్యాలయాల్లో పారిశుద్ధ్య పనులు.. మరమ్మతు పనులు చేయనున్నారు. దీంతో సోమవారం ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. సెలవుల విషయమై పంజాబ్‌ విద్యా శాఖ మంత్రి 'ఎక్స్‌'లో పోస్టు చేశారు.

Also Read: Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణంలో శ్రీకాళహస్తి ఆలయం తెరచి ఉండడానికి రహాస్యం ఇదే!

పంజాబ్ రాష్ట్రంలో విద్యాసంస్థల పునఃప్రారంభంపై విద్యా శాఖ మంత్రి హర్‌జ్యోత్‌ సింగ్‌ బైన్స్‌ ప్రకటన ఇలా ఉంది.

  • వరద ప్రభావం తగ్గుముఖం పడితే రేపటి నుంచి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు యథావిధిగా పునఃప్రారంభమవుతాయి. వరదల ప్రభావానికి గురయితే మత్రం పాఠశాల, కళాశాలల సెలవుపై సంబంధిత జిల్లా డిప్యూటీ కమిషనర్ నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
  • విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల క్షేమంపై నిర్వాహకులు దృష్టి సారించాలి. పాఠశాల భవనం, తరగతి గదులు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకున్న అనంతరం ప్రైవేట్ పాఠశాలలు తెరవాలి.
  • సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మూసివేసి ఉంటాయి. పాఠశాలలు శుభ్రపరిచేందుకు ఉపాధ్యాయులు విధులకు హాజరవుతారు. పాఠశాల నిర్వహణ కమిటీలు, పంచాయతీలు, మునిసిపల్ కౌన్సిల్‌లు, కార్పొరేషన్ల సహాయంతో శుభ్రపరిచే కార్యక్రమం చేపడతారు.
  • ఉపాధ్యాయులు పాఠశాల భవనాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాలి. ఏదైనా సమస్య లేదా లోపం కనిపిస్తే వెంటనే జిల్లా డిప్యూటీ కమిషనర్, ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి సమాచారం ఇవ్వాలి.
  • సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ నుంచి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు యథావిధిగా తిరిగి తెరుచుకుంటాయి.

