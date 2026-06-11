Excise Duty Cut On Petrol: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం తగ్గకపోవడంతో, కాల్పుల విరమణ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. దీనివల్ల ముడి చమురు సరఫరాపై భారత్ మళ్లీ ఒత్తిడి ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇరాన్ హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా ఇంధన సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడటం వల్ల పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగే ముప్పు ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంధన ధరలను స్థిరీకరించడానికి కేంద్రం ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. అధిక ఇథనాల్ మిశ్రమం ఉన్న పెట్రోల్పై ఎక్సైజ్ పన్నును పూర్తిగా రద్దు చేస్తూ బుధవారం రాత్రి జూన్ 10వ తేదీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనివల్ల E22 నుండి E30 శాతం ఇథనాల్ కలిగిన పెట్రోల్పై ఇకపై ఎక్సైజ్ సుంకం ఉండదు. ఈ నిర్ణయం వల్ల చమురు సంస్థల నుండి సామాన్య వినియోగదారుల వరకు అందరికీ ప్రయోజనం చేకూరుతుందని, పెట్రోల్ ధరలను నియంత్రించడమే ప్రభుత్వ వ్యూహమని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అంతేకాకుండా, ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ద్వారా డిమాండ్, సరఫరా మధ్య సమతుల్యతను సాధించవచ్చని కేంద్రం వివరించింది.
వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం..
ఈ నిర్ణయం వ్యవసాయ రంగానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దీనివల్ల ప్రీమియం పెట్రోల్ కంటే ఇథనాల్ మిశ్రమం కలిగిన ఇంధనం తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వస్తుంది. వ్యవసాయ రంగంలో కొత్త విధానాల వల్ల ఉత్పత్తికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. చెరకు, మొక్కజొన్న వంటి ఇతర పంటల నుండి ఈ ఇథనాల్ను తయారు చేస్తారు. ఇది ఒక బయో ఫ్యూయల్ కాబట్టి, రైతులకు కూడా ఈ మార్పు ద్వారా ఆదాయం పెరుగుతుంది.. ఇథనాల్ డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ఆహార ధాన్యాల వంటి పంటలకు మంచి మార్కెట్ లభిస్తుంది.
ఈ మిశ్రమ ఇంధనాల కోసం ప్రత్యేక ఇంజిన్లు అవసరమైనప్పటికీ, భవిష్యత్తులో వాహన సాంకేతికతను మెరుగుపరిచేలా తయారీదారులను ప్రోత్సహించడమే ఈ పన్ను మినహాయింపు వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. దీనివల్ల వినియోగదారులకు చౌకైన ఇంధన ప్రత్యామ్నాయాలు లభిస్తాయి. రోడ్డు, వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం వసూలు చేసే పన్నులను కూడా మినహాయించుకుంటూ కేంద్రం ఈ నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది.
వినియోగదారులపై ప్రభావం..
ఈ పన్ను మినహాయింపు వల్ల ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు ఆర్థికంగా లాభం చేకూరుతుంది. వినియోగదారులకు ఇథనాల్ కలిగిన పెట్రోల్ తక్కువ ధరకు లభించడం వల్ల దీని డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇది వాహన తయారీదారులను కొత్త రకం ఇంజిన్లను అభివృద్ధి చేసేలా ప్రేరేపిస్తుంది. ఇటీవల ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వాహనాల కోసం E85 గ్యాసోలిన్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇటువంటి విధానాల వల్ల ఖరీదైన ముడి చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గి, దేశీయ ఇంధన ఉత్పత్తికి ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది.
బ్లెండింగ్ ద్వారా భారతదేశం ఇప్పటికే విదేశీ మారకద్రవ్యంలో రూ.1.80 లక్షల కోట్లు ఆదా చేసింది. పన్ను మినహాయింపు వల్ల ఈ ఆదా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది. దీనివల్ల చక్కెర , బయో-ఇథనాల్ పరిశ్రమలలో పెట్టుబడులు పెరిగి, లక్షలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. బయో ఇంధన రంగం ద్వారా 35 మిలియన్ల ఉద్యోగాలు సృష్టించబడతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
పర్యావరణ పరంగా చూస్తే, ఇథనాల్ వాడకం పెరగడం వల్ల కార్బన్ డయాక్సైడ్ , గ్రీన్హౌస్ వాయువుల విడుదల తగ్గుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న వాహనాలు పూర్తిగా దీనికి అనుకూలం కాకపోయినప్పటికీ, తయారీదారులు కొత్త మోడల్స్, ఇంజన్ కిట్లను అభివృద్ధి చేసేలా ఇది తోడ్పడుతుంది.
E85 ఇథనాల్ ధర ఎంత?
సాధారణంగా E85 ఇథనాల్ ఇంధనం చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. ప్రభుత్వ వ్యూహం ప్రకారం, సాధారణ పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఇది లీటరుకు సుమారు రూ.20 తక్కువగా లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఇథనాల్ వినియోగం పెరగవచ్చని పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ భావిస్తోంది. అయితే, సాంప్రదాయ పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఈ మిశ్రమంలో శక్తి సామర్థ్యం సుమారు మూడింట ఒక వంతు తక్కువగా ఉంటుంది.
మొత్తం మీద పెట్రోల్ దిగుమతులను అదుపు చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని, ప్రభుత్వం పెట్రోల్లో ఇథనాల్ వినియోగాన్ని పెంచాలని నిర్ణయించింది. దీనివల్ల చమురు దిగుమతులపై పడే ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ తగ్గించడం ద్వారా చమురు సంస్థల నష్టాలను కూడా పూడ్చవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.