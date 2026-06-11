Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Petrol Rates: కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఆ పెట్రోల్‌పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పూర్తిగా రద్దు! ధరలు తగ్గుతాయా?

Petrol Rates: కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఆ పెట్రోల్‌పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పూర్తిగా రద్దు! ధరలు తగ్గుతాయా?

Excise Duty Cut On Petrol: ఇథనాల్‌ బ్లెండింగ్ పెట్రోల్‌ను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటూ బుధవారం రాత్రి నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది.. అధిక ఇథనాల్ కలిగిన పెట్రోల్‌పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీని ఎత్తివేసింది. E22, E25, E27, E30 ఇథనాల్ కలిగిన పెట్రోల్‌పై విధించిన ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని, ప్రత్యేక అదనపు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని, ఇతర పన్నులను కూడా ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 11, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:00 AM IST
Petrol Rates: కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఆ పెట్రోల్‌పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పూర్తిగా రద్దు! ధరలు తగ్గుతాయా?
Image Credit: Excise Duty Cut On Petrol:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఆ పెట్రోల్‌పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పూర్తిగా రద్దు!
Petrol price today21 min ago
2
AICC59 min ago
3
heart attack vs cardiac arrest1 hr ago
4
telangana rains1 hr ago
5
Pak Military Helicopter Crashes11:16 PM IST