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నోటీసులు వెనక్కి తీసుకోకపోతే సమ్మె తప్పదు.. సెప్టెంబర్ 8న మాస్ లీవ్స్ ప్రకటించిన ఉద్యోగులు..!!

Govt Employees Strike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు..పంజాబ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య వివాదం ముదిరిపాకాన పడింది. ఈమధ్య చేపట్టిన రాష్ట్ర వ్యాప్త సమ్మెకు సంబంధించిన జారీ చేసిన షోకాజ్ నోటీసులను సర్కార్ వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని లేదంటే సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన సామూహిక సెలవులకు దిగుతామని పంజాబ్ సంఝూ ములాజం మంచ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 30, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:43 PM IST
నోటీసులు వెనక్కి తీసుకోకపోతే సమ్మె తప్పదు.. సెప్టెంబర్ 8న మాస్ లీవ్స్ ప్రకటించిన ఉద్యోగులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నోటీసులు వెనక్కి తీసుకోకపోతే సమ్మె తప్పదు.. సెప్టెంబర్ 8న మాస్ లీవ్స్ ప్రకటించిన ఉద్యోగులు..!!
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