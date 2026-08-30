/నోటీసులు వెనక్కి తీసుకోకపోతే సమ్మె తప్పదు.. సెప్టెంబర్ 8న మాస్ లీవ్స్ ప్రకటించిన ఉద్యోగులు..!!

Govt Employees Strike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు..పంజాబ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య వివాదం ముదిరిపాకాన పడింది. ఈమధ్య చేపట్టిన రాష్ట్ర వ్యాప్త సమ్మెకు సంబంధించిన జారీ చేసిన షోకాజ్ నోటీసులను సర్కార్ వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని లేదంటే సెప్టెంబర్ 8వ తేదీన సామూహిక సెలవులకు దిగుతామని పంజాబ్ సంఝూ ములాజం మంచ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు తమ తదుపరి ఉద్యమ ప్రణాళికలను ఆ సంఘం ఆదివారం ప్రకటించింది. లుథియానాలో నిరసన తెలుపుతున్న ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు 3గంటల పాటు సమావేశమై ఈ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు. ఆగస్టు 27వ తేదీన జరిగిన రాష్ట్ర వ్యాప్త మహాహర్తాల్ లో ఉద్యోగులు అనధికారికంగా గైర్హాజరయ్యారన్న ఆరోపణలపై వివరణ ఇవ్వాలని సర్కార్ ఆదేశించింది. నిబంధనల ప్రకారం.. ఉద్యోగులపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర సిబ్బంది విభాగం, పరిపాలనా కార్యదర్శులను కోరింది. అయితే ఈ నోటీసులను వెనక్కి తీసుకుందనేందుకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేత్రుత్వంలోని పంజాబ్ ప్రభుత్వానికి కమిటీ సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ వరకు చివరి గడువు విధించింది. ఆగస్టు 27న సమ్మెలో పాల్గొన్న వారి నోటీసులను రద్దు చేయడంతోపాటు ఒక్క రోజు జీతం కూడా కోత విధించకూడదని డిమాండ్ చేసింది.
తమ దీర్ఘకాలిక పెండింగ్ డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఆగస్టు 27న 3 లక్షలకు పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సామూహిక సాధారణ సెలవు తీసుకుని సమ్మెకు దిగారు. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజా సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. పంజాబ్ సంఝా ములాజం మంచ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ఆందోళనలో 150కి పైగా ఉద్యోగ సంఘాలు, 3.5 లక్షలకు పైగా పెన్షనర్లు భాగస్వాములయ్యారు. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చేందుకు దశలవారీగా ప్రణాళిక రూపొందించారు. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు ప్రజా మద్దతు కూడగట్టడంతో పాటు మానవహారం లాంటి నిరసనలను, మంత్రుల నివాసాల ముట్టడిని యూనియన్లు ప్రకటించాయి.సెప్టెంబర్ 12, 13వ తేదీల్లో సీనియర్ మంత్రుల నివాసాల ముట్టడించడంతోపాటు..సెప్టెంబర్ 19, 20వ తేదీల్లో ఇతర మంత్రులు, ఆప్ ఎమ్మెల్యేల ఇళ్ల ముందు నిరసనలు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు.సెప్టెంబర్ 30వ తేదీన చండీగఢ్లో ఉద్యోగుల సభ నిర్వహించి దీనికి రాష్ట్రంలోని 117 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 13 మంది లోక్సభ ఎంపీలను ఆహ్వానించి తమ సమస్యలను వివరించాలని డిసైడ్ అయ్యారు. అంతేకాదు...అక్టోబర్ 10న సంగ్రూర్లో వేలాది మంది ఉద్యోగులతో 'ఉద్యోగుల మహా ర్యాలీ.,.అప్పటికీ తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే.. అక్టోబర్ 21, 22 తేదీల్లో మళ్లీ 2 రోజుల పాటు సామూహిల సాధారణ సెలవులు పెట్టాలని నిర్ణయించారు.
ముఖ్యమంత్రి స్వగ్రామాన్ని ఉద్దేశించి చండీగఢ్ సచివాలయం నుండి సతోజ్ గ్రామానికి ముఖ్యమంత్రిని తిరిగి తీసుకురండి అనే పేరుతో నిరసనకారులు వినూత్న ప్రచారాన్ని చేపట్టారు. ఉద్యోగుల సమస్యలు తీర్చేవరకు ఆయన సచివాలయాన్ని విడిచిపెట్టాలన్నది దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని చెప్పాలి. మీడియాతో యూనియన్ నాయకులు మాట్లాడుతూ.. యుద్ధ సమయంలో కూడా అమెరికా, ఇరాన్లు చర్చలు జరపగలిగినప్పుడు, ప్రభుత్వం ఉద్యోగులతో ఎందుకు చర్చలు జరపలేకపోతోంది? అని ప్రశ్నించారు. పోలీసు బారికేడ్లు పెట్టి అడ్డుకున్నప్పటికీ తమ ఆందోళన శాంతియుతంగానే సాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:
పెండింగ్లో ఉన్న 18 శాతం డీఏ వాయిదాలు, బకాయిలను తక్షణమే విడుదల చేయాలి.
పాత పెన్షన్ పథకం (ops) ను పునరుద్ధరించి అమలు చేయాలి.
కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులను క్రమబద్ధీకరించాలి (రెగ్యులరైజ్ చేయాలి).
మధ్యాహ్న భోజన, ఆశా అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలి.
ఏసీపీ (ACP) పథకాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాలి.
జూలై 17, 2020 తర్వాత నియమితులైన వారికి పంజాబ్ పే స్కేళ్లను వర్తింపజేయాలి.
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